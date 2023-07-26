1 день

Трансфер к месту старта. Начало сплава

Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска и отправление на автобусе на нашу «полянку» (28 км), где упаковываем личные вещи по гермомешкам, подбираем экипировку, проходим инструктаж и немного перекусим.

Вы также можете прибыть к месту старта на личном автомобиле (городская платная стоянка), необходимо уведомить организатора об этом заранее.

Далее едем ещё 35 км до д. Киндасово, перед выходом на воду ещё один технический инструктаж и вперёд!

Небольшое тренировочное занятие уже на воде.

В этот день можно освоить технику гребли т. к. по ходу встретится всего один несложный порог, после нескольких километров стоянка, ужин у костра, ночёвка в палатках.

На авто — 65 км, на воде — 15 км.