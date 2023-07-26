Во время тура выходного дня, вы пройдете 7 порогов 1 и 2 категории сложности, которые абсолютно безопасны, и проведете ночь в палатке на красивом берегу реки.
В конце сплава сможете вдоволь накататься на пороге «Большой Толли», сюда для тренировок приезжают каякеры со всей страны! Возможно проведение тура в индивидуальном формате.
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даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Трансфер к месту старта. Начало сплава
Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска и отправление на автобусе на нашу «полянку» (28 км), где упаковываем личные вещи по гермомешкам, подбираем экипировку, проходим инструктаж и немного перекусим.
Вы также можете прибыть к месту старта на личном автомобиле (городская платная стоянка), необходимо уведомить организатора об этом заранее.
Далее едем ещё 35 км до д. Киндасово, перед выходом на воду ещё один технический инструктаж и вперёд!
Небольшое тренировочное занятие уже на воде.
В этот день можно освоить технику гребли т. к. по ходу встретится всего один несложный порог, после нескольких километров стоянка, ужин у костра, ночёвка в палатках.
На авто — 65 км, на воде — 15 км.
Преодоление порогов. Отъезд
Ранний завтрак.
Насыщенный день.
Начинаются хорошие пороги:
- верхняя и нижняя «Площадка» (1 к. с.);
- 2-километровый порог «Юманишки» 1 к. с.);
- через 1 км самый главный порог «Большой Толли» (2 к. с.) в пос. Матросы, на котором вдоволь покатаемся.
Перекус.
До финиша 5 км и 1 порог.
В 17:00 подъедет автобус и отвезёт на ж/д вокзал г. Петрозаводска.
На авто — 29 км, на воде — 10 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Стоимость сплава на рафте (8 участников + инструктор):
- Взрослые — 12 500 руб. /чел.
- Дети до 12 лет — 10 500 руб. /чел.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Палатки — четырехместные. На палатку выдается необходимое количество теплоизоляционных ковриков.
Спальники — температурный режим оптимальный для времени проведения тура. Если вы берете личный спальник, стоит предупредить фирму заранее.
Посуда — личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание по программе (два завтрака, два обеда и один ужин)
- Работа инструкторов
- Прокат снаряжения для сплава: катамаранов и рафтов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок
- Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, спальников, теплоизоляционных ковриков
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Поездка на остров Кижи
- Карельские сувениры из камня, бересты, дерева, национальные напитки, заготовки карельских грибов и ягод
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Рюкзак без станка или дорожную сумку — чемоданы не брать!
- Удобную походную одежду: неопреновый костюм (в мае и сентябре), термобелье, брюки и легкую куртку с капюшоном (анорак), рубашку с длинным рукавом, шерстяные носки 2 пары, простые носки 2–3 пары, купальный костюм, футболки, перчатки х/б или спортивные, головной убор с козырьком, теплую кофту, теплую куртку, шерстяную шапочку, свитер, накидку от дождя, смену нижнего белья.
- Обувь: ботинки туристические или кроссовки, сменную обувь, резиновые сапоги (на свое усмотрение).
- Личные вещи: репелленты, солнцезащитные очки, миску, кружку, ложку, нож, фонарик с комплектом запасных батареек, повербанк, крем от загара и после загара, небольшой полиуретановый коврик для сидения, средства личной гигиены, индивидуальную аптечку.
- Документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис.
Нужно взять с собой:
- несколько комплектов одежды для нахождения на воде и несколько комплектов для нахождения на берегу;
- теплый комплект одежды для сна (кофта, штаны, носки);
- обувь с фиксацией ноги для сплава;
- обувь для нахождения на берегу.
Количество комплектов одежды зависит от количества дней.
Какое снаряжение для сплава предоставляется?
Рафты— специальные надувные лодки для сплава по бурной воде. Обладают высокой пассивной безопасностью за счет большой жесткости многосекционного корпуса из ПВХ материалов.
Весла, спасжилеты, спасконцы, каски — проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Какое снаряжение для лагеря предоставляется?
Палатки — четырехместные. На палатку выдается необходимое количество теплоизоляционных ковриков.
Спальники — температурный режим оптимальный для времени проведения тура. Если вы берете личный спальник, стоит предупредить фирму заранее.
Посуда — личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.
Как организовано питание на маршруте?
Питание трехразовое. Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом. Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню включены свежие овощи, супы.
Как организована безопасность на маршруте?
В мае рекомендуется в личном снаряжении иметь неопреновый костюм.
В июне, июле и августе уровень воды в реке постепенно падает, тем самым меняется уровень сложности порогов.
В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется.
Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов — в касках.
Все участники застрахованы от несчастного случая.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможно ли поехать на сплав в другие даты своей компанией?
При групповой заявке возможна организация тура в индивидуальные сроки.
Индивидуальная программа возможна от 8 человек или по стоимости 8 человек.
С собаками на сборные группы нельзя, только на индивидуальные.
При индивидуальных программах время старта может меняться.
Могу ли я приехать на своем автомобиле?
Можно приехать на своем автомобиле (городская платная стоянка).
Можно ли взять свое личное снаряжение?
О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости 2-местной палатки просьба сообщать при оформлении тура.
Какую информацию нужно сообщить организатору тура?
- ограничения по питанию;
- серьезные заболевания;
- размер верхней одежды для подготовки спасательных жилетов;
- о своем высоком росте (рост больше 190 см.) — для подготовки спальных мешков.
Возможны ли изменения в программе?
Нитка маршрута может быть изменена с сохранением основных элементов, составляющих программу