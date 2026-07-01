Вы увидите 3 красивейших озера: Поросозеро, Линдозеро и Викшозеро, преодолеете пороги разной сложности и получите свою порцию адреналина без лишнего риска.
Хотите испытать настоящий карельских драйв и увидеть великолепную природу? Не упустите шанс стать частью этого путешествия!
Программа тура по дням
Встреча. Старт сплава. Прохождение порогов
Встречаемся на ж/д вокзале в г. Петрозаводске. Рекомендуем приезжать до 08:00.
Выезжаем на микроавтобусе до точки старта. Время в пути 3,5-4 часа.
Знакомимся, готовим обед, проходим инструктаж, получаем всё снаряжение и после обеда выходим на воду.
Осваиваем навыки работы веслом и управления рафтом. До первого препятствия на реке (порог Пристанский) привыкаем к работе в команде.
После прохождения порога Пристанский осматриваем порог Валазменский и Мельничный. Пройдя порог Мельничный (и слегка искупавшись в нём), продолжаем наш путь по озеру Пяльвозеро.
От устья левого притока Каранга начинается порожистый участок реки.
Из порогов можно выделить порог Маркотькоски, образующийся за счёт убыстрения течения реки в протоках между несколькими небольшими островами. Валы здесь могут достигать 0,6 м.
Далее проходим пороги Коссаниски и Корбикоски с сильной струёй и хорошими валами.
Вскоре после порогов в районе урочища Кайдозеро разбиваем лагерь, ужинаем, отдыхаем у костра, ночуем в палатках.
Сплав до озера Линдозеро
Завтракаем в лагере, собираемся, выходим на маршрут.
Почти на всём протяжении до озера Линдозеро будут небольшие пороги и перекаты, идущие до достаточно мощного порога Лебикоски. Далее до Линдозера у реки спокойное течение, порогов нет, красивые берега, множество островов.
По пути предусмотрена остановка для походного ланч-перекуса.
К вечеру мы разобьём лагерь в сосновом бору, где поужинаем и переночуем.
Днёвка
Сегодня будет возможность поспать подольше.
Весь день будет посвящен отдыху в сосновом бору, на берегу красивейшего Линдозера.
Ловим рыбу, загораем, купаемся, делаем походную баню.
Продолжение сплава по реке Суна. Прохождение порогов
После выхода из Линдозера начинается самый сложный и порожистый участок реки.
Река Суна становится более полноводной, пороги сильнее и интереснее. На данном участке из 14 порогов можно выделить пороги Уйтоженкоски, Шильмятоикоски, Сухой, Длинный (Каменный), Руозмикоски и Ледяной. Практически на всех из них валы, бочки и очень красивые виды.
Особняком стоит небольшая неприятность в виде порога Сухой, полностью оправдывающего своё название. В зависимости от уровня воды возможна проводка судов около 300 м.
Прохождение цепочки порогов. Завершение сплава
Сегодня на нашем пути целая цепочка порогов, особенно запоминаются пороги Длинный (Каменный) полуторакилометровой длины, Руозмикоски с сильной струёй и множеством подводных и надводных камней, Ледяной с высокими сливами и камнями в струе.
После порога Ледяной Суна успокаивается, приняв левый приток Семчу, становится ещё более полноводной и впадает в Викшозеро.
Проходим оставшуюся часть Викшозера до плотины ГЭС в посёлке Гирвас (на месте бывшего одноимённого водопада). Здесь расположен уникальный геологический объект — самый древний (около 2 млрд лет) кратер вулкана в Карелии.
Сегодня он мало похож на вулкан в традиционном представлении, поскольку некогда высокую гору сотни лет «разглаживал» ледник. Однако вулкан окружают потоки застывшей лавы, вылившиеся из жерла в период последнего извержения. Особенно хорошо они видны, когда ворота для сброса воды на ГЭС закрыты.
Собираемся, грузимся в микроавтобус и отправляемся в Петрозаводск.
Завершение программы в г. Петрозаводске, ж/д вокзал, после 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Стоимость тура для 1 человека:
- взрослый – 35900 руб.;
- дети (до 11 лет включительно) – 29900 руб.
Варианты проживания
Палатки
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по программе
- Работа инструктора
- Питание, указанное в программе (трехразовое)
- Снаряжение для сплава: рафт, спасательные жилеты, весла, каски, гермомешки
- Групповое снаряжение для лагеря: принадлежности для костра, походная кухня, тенты, походная баня
- Личное снаряжение: палатки, спальники, коврики
- Мотор для перехода по плёсам
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Рюкзак туристический, либо спортивная сумка. Чемоданы не берём!
- Необходимая посуда: кружка, ложка, миска.
Одежда:
- Головной убор, кепка, бандана.
- Ветровка.
- Толстовка, флиска.
- Комплект одежды для сплава (шорты, лосины, спортивные штаны,футболка, ветровка, купальник, следует выбирать одежду из синтетических быстросохнущих материалов).
- Комплект одежды для нахождения на берегу (спортивные штаны,футболка, кофта).
- Сменное нижнее белье (количество комплектов зависит от количества дней сплава).
- Купальник или плавки (для походной бани и купания).
- Футболка (количество комплектов зависит от количества дней сплава).
- Дождевик.
- Полотенце.
- Носки (количество комплектов зависит от количества дней сплава).
Обувь:
Для сплава – обувь с фиксацией на ноге (кроксы с фиксацией на ноге или неопреновые тапки, треккинговые сандали).
Для суши – кроссовки.
Личные вещи:
- Средство от комаров и клещей.
- Солнцезащитные очки.
- Крем от солнца.
- Фонарик.
- Полиуретановая сидушка.
- Средства личной гигиены.
- Аптечка (препараты, которые вы принимаете).
- Документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис.
- Пауэрбанк.
На сплав вещи всегда должны быть в рюкзаке или мягкой сумке без жёсткого дна.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.