1 день

Встреча. Старт сплава. Прохождение порогов

Встречаемся на ж/д вокзале в г. Петрозаводске. Рекомендуем приезжать до 08:00.

Выезжаем на микроавтобусе до точки старта. Время в пути 3,5-4 часа.

Знакомимся, готовим обед, проходим инструктаж, получаем всё снаряжение и после обеда выходим на воду.

Осваиваем навыки работы веслом и управления рафтом. До первого препятствия на реке (порог Пристанский) привыкаем к работе в команде.

После прохождения порога Пристанский осматриваем порог Валазменский и Мельничный. Пройдя порог Мельничный (и слегка искупавшись в нём), продолжаем наш путь по озеру Пяльвозеро.

От устья левого притока Каранга начинается порожистый участок реки.

Из порогов можно выделить порог Маркотькоски, образующийся за счёт убыстрения течения реки в протоках между несколькими небольшими островами. Валы здесь могут достигать 0,6 м.

Далее проходим пороги Коссаниски и Корбикоски с сильной струёй и хорошими валами.

Вскоре после порогов в районе урочища Кайдозеро разбиваем лагерь, ужинаем, отдыхаем у костра, ночуем в палатках.

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