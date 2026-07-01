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Сплав по реке Суна в Карелии

Приглашаем принять участие в ярком приключении лета — сплаве по живописной реке Суна.

Вы увидите 3 красивейших озера: Поросозеро, Линдозеро и Викшозеро, преодолеете пороги разной сложности и получите свою порцию адреналина без лишнего риска.

Хотите испытать настоящий карельских драйв и увидеть великолепную природу? Не упустите шанс стать частью этого путешествия!
Сплав по реке Суна в КарелииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сплав по реке Суна в КарелииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сплав по реке Суна в КарелииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Старт сплава. Прохождение порогов

Встречаемся на ж/д вокзале в г. Петрозаводске. Рекомендуем приезжать до 08:00.

Выезжаем на микроавтобусе до точки старта. Время в пути 3,5-4 часа.

Знакомимся, готовим обед, проходим инструктаж, получаем всё снаряжение и после обеда выходим на воду.

Осваиваем навыки работы веслом и управления рафтом. До первого препятствия на реке (порог Пристанский) привыкаем к работе в команде.

После прохождения порога Пристанский осматриваем порог Валазменский и Мельничный. Пройдя порог Мельничный (и слегка искупавшись в нём), продолжаем наш путь по озеру Пяльвозеро.

От устья левого притока Каранга начинается порожистый участок реки.

Из порогов можно выделить порог Маркотькоски, образующийся за счёт убыстрения течения реки в протоках между несколькими небольшими островами. Валы здесь могут достигать 0,6 м.

Далее проходим пороги Коссаниски и Корбикоски с сильной струёй и хорошими валами.

Вскоре после порогов в районе урочища Кайдозеро разбиваем лагерь, ужинаем, отдыхаем у костра, ночуем в палатках.

Встреча. Старт сплава. Прохождение пороговВстреча. Старт сплава. Прохождение пороговВстреча. Старт сплава. Прохождение пороговВстреча. Старт сплава. Прохождение порогов
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Сплав до озера Линдозеро

Завтракаем в лагере, собираемся, выходим на маршрут.

Почти на всём протяжении до озера Линдозеро будут небольшие пороги и перекаты, идущие до достаточно мощного порога Лебикоски. Далее до Линдозера у реки спокойное течение, порогов нет, красивые берега, множество островов.

По пути предусмотрена остановка для походного ланч-перекуса.

К вечеру мы разобьём лагерь в сосновом бору, где поужинаем и переночуем.

Сплав до озера ЛиндозероСплав до озера ЛиндозероСплав до озера ЛиндозероСплав до озера Линдозеро
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Днёвка

Сегодня будет возможность поспать подольше.

Весь день будет посвящен отдыху в сосновом бору, на берегу красивейшего Линдозера.

Ловим рыбу, загораем, купаемся, делаем походную баню.

ДнёвкаДнёвкаДнёвкаДнёвка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Продолжение сплава по реке Суна. Прохождение порогов

После выхода из Линдозера начинается самый сложный и порожистый участок реки.

Река Суна становится более полноводной, пороги сильнее и интереснее. На данном участке из 14 порогов можно выделить пороги Уйтоженкоски, Шильмятоикоски, Сухой, Длинный (Каменный), Руозмикоски и Ледяной. Практически на всех из них валы, бочки и очень красивые виды.

Особняком стоит небольшая неприятность в виде порога Сухой, полностью оправдывающего своё название. В зависимости от уровня воды возможна проводка судов около 300 м.

Продолжение сплава по реке Суна. Прохождение пороговПродолжение сплава по реке Суна. Прохождение пороговПродолжение сплава по реке Суна. Прохождение пороговПродолжение сплава по реке Суна. Прохождение порогов
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Прохождение цепочки порогов. Завершение сплава

Сегодня на нашем пути целая цепочка порогов, особенно запоминаются пороги Длинный (Каменный) полуторакилометровой длины, Руозмикоски с сильной струёй и множеством подводных и надводных камней, Ледяной с высокими сливами и камнями в струе.

После порога Ледяной Суна успокаивается, приняв левый приток Семчу, становится ещё более полноводной и впадает в Викшозеро.

Проходим оставшуюся часть Викшозера до плотины ГЭС в посёлке Гирвас (на месте бывшего одноимённого водопада). Здесь расположен уникальный геологический объект — самый древний (около 2 млрд лет) кратер вулкана в Карелии.

Сегодня он мало похож на вулкан в традиционном представлении, поскольку некогда высокую гору сотни лет «разглаживал» ледник. Однако вулкан окружают потоки застывшей лавы, вылившиеся из жерла в период последнего извержения. Особенно хорошо они видны, когда ворота для сброса воды на ГЭС закрыты.

Собираемся, грузимся в микроавтобус и отправляемся в Петрозаводск.

Завершение программы в г. Петрозаводске, ж/д вокзал, после 18:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Стоимость тура для 1 человека:

  • взрослый – 35900 руб.;
  • дети (до 11 лет включительно) – 29900 руб.
Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Палатки

4 ночи

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по программе
  • Работа инструктора
  • Питание, указанное в программе (трехразовое)
  • Снаряжение для сплава: рафт, спасательные жилеты, весла, каски, гермомешки
  • Групповое снаряжение для лагеря: принадлежности для костра, походная кухня, тенты, походная баня
  • Личное снаряжение: палатки, спальники, коврики
  • Мотор для перехода по плёсам
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
Место начала и завершения?
Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Рюкзак туристический, либо спортивная сумка. Чемоданы не берём!
  2. Необходимая посуда: кружка, ложка, миска.

Одежда:

  1. Головной убор, кепка, бандана.
  2. Ветровка.
  3. Толстовка, флиска.
  4. Комплект одежды для сплава (шорты, лосины, спортивные штаны,футболка, ветровка, купальник, следует выбирать одежду из синтетических быстросохнущих материалов).
  5. Комплект одежды для нахождения на берегу (спортивные штаны,футболка, кофта).
  6. Сменное нижнее белье (количество комплектов зависит от количества дней сплава).
  7. Купальник или плавки (для походной бани и купания).
  8. Футболка (количество комплектов зависит от количества дней сплава).
  9. Дождевик.
  10. Полотенце.
  11. Носки (количество комплектов зависит от количества дней сплава).

Обувь:

Для сплава – обувь с фиксацией на ноге (кроксы с фиксацией на ноге или неопреновые тапки, треккинговые сандали).

Для суши – кроссовки.

Личные вещи:

  1. Средство от комаров и клещей.
  2. Солнцезащитные очки.
  3. Крем от солнца.
  4. Фонарик.
  5. Полиуретановая сидушка.
  6. Средства личной гигиены.
  7. Аптечка (препараты, которые вы принимаете).
  8. Документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис.
  9. Пауэрбанк.

На сплав вещи всегда должны быть в рюкзаке или мягкой сумке без жёсткого дна.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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