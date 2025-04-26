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поменять за 2 нед. то там уже будут удержания до 70%"

Ну, а теперь о хорошем: приобретала тут с размещением в отеле "Комфорт" и очень была рада гостинице Сеурахуоне (да питание слабовато, но номер хорош). Экскурсии тоже были интересны и провели их очень хорошо. Автобусы и водители хорошие. Спасибо!