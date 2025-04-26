Путешествие по Карелии — это встреча с первозданной природой и духом свободы, царящим на севере.
Мы покажем вам самые живописные достопримечательности Карелии: горный парк «Рускеала» и водопады Ахвенкоски, Ладожские шхеры и остров Валаам, город Сортавала, курорт Марциальные воды и другие удивительные места.
Мы покажем вам самые живописные достопримечательности Карелии: горный парк «Рускеала» и водопады Ахвенкоски, Ладожские шхеры и остров Валаам, город Сортавала, курорт Марциальные воды и другие удивительные места.
Описание тураЭто пять дней свободы, приключений и ярких эмоций. За пять дней вы увидите, какая разнообразная, удивительная и таинственная Республика Карелия. Посетите десять необыкновенных мест, и вы обязательно захотите вернуться еще раз. Главная особенность этого тура – свобода. Выбирайте из лучших экскурсий то, что по душе именно вам. Важно! Правила оплаты тура от организатора: Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки. Важная информация: ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Город Сортавала
- Подъем на гору Паасо
- Залив Кирьявалахти
- Северная Фиваида
- Музей «У Мастера»
- Минеральный центр шунгита
- Валаам
- Ладожские шхеры
- Месторождению граната
- Петрозаводск
- Бальнеологические источники Марциальные Воды
- Вулкан Гирвас
- Заповедник и водопад Кивач
- Остров Кижи
Что включено
- Входные билеты и экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку "Рускеала" с аттестованным местным гидом
- Увлекательные трассовые экскурсии по Карелии
- Входные билеты и экскурсия в заповедник «Кивач»
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску и набережной Онежского озера
- Входной билет в музей под открытым небом «Северная Фиваида»
- Экскурсия по музею «У Мастера»
- Авторская экскурсия «Подъем на гору Паасо. Лучшие виды Карелии»
- Обзорная экскурсия по городу Сортавала
- Авторская экскурсия"Загадки парка "Ваккосалми"
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска и г. Сортавала
- Завтраки в отеле (кроме отелей категории «стандарт»)
- Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение минерального центра шунгита с дегустацией карельского чая
- Посещение бальнеологических источников Марциальные Воды
Что не входит в цену
- ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.
- Ж/д билеты
- При посещении особо охраняемых природных территорий Карелии, по постановлению Правительства, взимается обязательный платеж за посещение объектов:/n - Валаамский архипелаг/n - Белые мосты/n - «Ладожские шхеры»/nОплата производится самостоятельно до начала тура.
- Экскурсия к древним водопадам (возможна отмена по погодным условиям): 2900 руб. /взр., 2400 руб./ребенок до 9 лет включительно
- Экскурсия по Ладожским шхерам на катере: 2900 руб. /чел. /nСтоимость услуг не окончательна и может измениться ближе к датам навигации:
- Экскурсия на о. Валаам на метеоре с местным гидом из Сортавала (возможна отмена по погодным условиям): 6500 руб. /взр., 3250 руб. /дети до 12 лет, бесплатно - дети до 6 лет
- Цена для туров с отправлением на Валаам ПО СУББОТАМ в период с 01.06 по 31.08.2025, а также для туров с отправлением на Валаам 12.06.2025: 6900 руб. /взр., 3650 руб. /дети до 12 лет, дети до 6 лет - бесплатно
- Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер: 6500 руб. /взр., 3250 руб./дети до 9 лет включительно
- Экскурсия на о. Кижи на «Метеоре»: 6800 руб. /взр. студенты 17+ лет, пенсионеры, льготные категории граждан - 6300 руб./чел. 4450 руб. / дети от 2 до 17 лет
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 750-900 руб. /чел.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 руб. /чел., /nдети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 400 руб. /чел., студенты (очн.) - 400 руб. /чел., пенсионеры - 400 руб. /чел.
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
Место начала и завершения?
Пл. Гагарина, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
26 апр 2025
Хорошая экскурсия, много чего увидели, всё, как заявлено. Отель в Сортавале был только ужасный, но это не всем в группе так не повезло, они жили в другом отеле. Но в целом всё понравилось
Е
Екатерина
12 сен 2023
Начнем с несостыковок:
-на сайте "Предоплата не требуется, платите на месте" - по факту платишь сразу
-на сайте "Бесплатная отмена за 48 ч" по факту при общении в чате предупреждают "если заходите
-на сайте "Предоплата не требуется, платите на месте" - по факту платишь сразу
-на сайте "Бесплатная отмена за 48 ч" по факту при общении в чате предупреждают "если заходите
Р
Рудова
19 сен 2022
Тур входит в следующие категории Петрозаводска
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