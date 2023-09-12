ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры из Петрозаводска
Начало: Пл. Гагарина, 1
4 июл в 09:00
11 июл в 09:00
20 150 ₽ за человека
Легендарные острова Карелии 4: Кижи, Валаам, Шхеры, монастырь из Петрозавод
Начало: Петрозаводск, ротонда на набережной (Еремеева, 1)
2 июл в 07:30
9 июл в 07:30
37 550 ₽ за человека
Топ-10 Карелии в пятидневном туре из Петрозаводска
Начало: Пл. Гагарина, 1
2 июл в 09:00
9 июл в 09:00
24 650 ₽ за человека
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- ЕЕкатерина12 сентября 2023Топ-10 Карелии в пятидневном туре из ПетрозаводскаНачнем с несостыковок: -на сайте "Предоплата не требуется, платите на месте" - по факту платишь сразу -на сайте "Бесплатная отмена за 48
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Круглая Площадь»
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