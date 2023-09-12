Мои заказы

Круглая Площадь – туры в Петрозаводске

Найдено 3 тура в категории «Круглая Площадь» в Петрозаводске, цены от 20 150 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры из Петрозаводска
На автобусе
3 дня
2 отзыва
ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры из Петрозаводска
Начало: Пл. Гагарина, 1
4 июл в 09:00
11 июл в 09:00
20 150 ₽ за человека
Легендарные острова Карелии 4: Кижи, Валаам, Шхеры, монастырь из Петрозавод
На автобусе
4 дня
1 отзыв
Легендарные острова Карелии 4: Кижи, Валаам, Шхеры, монастырь из Петрозавод
Начало: Петрозаводск, ротонда на набережной (Еремеева, 1)
2 июл в 07:30
9 июл в 07:30
37 550 ₽ за человека
Топ-10 Карелии в пятидневном туре из Петрозаводска
На автобусе
4 дня 8 часов
3 отзыва
Топ-10 Карелии в пятидневном туре из Петрозаводска
Начало: Пл. Гагарина, 1
2 июл в 09:00
9 июл в 09:00
24 650 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    12 сентября 2023
    Топ-10 Карелии в пятидневном туре из Петрозаводска
    Начнем с несостыковок: -на сайте "Предоплата не требуется, платите на месте" - по факту платишь сразу -на сайте "Бесплатная отмена за 48
    читать дальше

    ч" по факту при общении в чате предупреждают "если заходите поменять за 2 нед. то там уже будут удержания до 70%" Ну, а теперь о хорошем: приобретала тут с размещением в отеле "Комфорт" и очень была рада гостинице Сеурахуоне (да питание слабовато, но номер хорош). Экскурсии тоже были интересны и провели их очень хорошо. Автобусы и водители хорошие. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Круглая Площадь»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры из Петрозаводска
  2. Легендарные острова Карелии 4: Кижи, Валаам, Шхеры, монастырь из Петрозавод
  3. Топ-10 Карелии в пятидневном туре из Петрозаводска
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Ладожские шхеры
  6. Онежская набережная
  7. Ладожское озеро
  8. Курорт Марциальные воды
  9. Кивач
  10. Центр шунгита
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "Круглая Площадь" можно забронировать 3 тура от 20 150 до 37 550. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте тур в Петрозаводске на 2025 год по теме «Круглая Площадь», 6 ⭐ отзывов, цены от 20150₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август