Совершим променад по Петрозаводску
Программа тура по дням
Отправление. Москва
Самостоятельная посадка в туристический поезд № 928 (номер вагона, места будут указаны в ваучере).
21:05 Отправление поезда № 928 с Ленинградского вокзала Москвы.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску. Экскурсия по острову Кижи
Завтрак в поезде.
07:50 Прибытие поезда №928 в Петрозаводск.
Встреча с гидом на перроне.
Номер группы указан в Вашем ваучере.
Петрозаводск — порт пяти морей, расположенный на берегу Онежского озера.
Город обладает настоящим национальным карело-финским колоритом, что привлекает гостей со всего света.
История Петрозаводска, ровесника Санкт-Петербурга, началась в сентябре 1703 года, когда на берегу Онежского озера по указу Петра I было начато строительство казённого оружейного завода.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску — городу, в котором северная суровость идеально сочетается со скандинавской взвешенной харизмой.
Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города.
Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры — дары городов-побратимов.
Трансфер на теплоходе «Комета» по Онежскому озеру на остров Кижи (время в пути по Онежскому озеру около 1 час 20 мин., время нахождения на острове 4 часа, в сентябре – 3 часа).
Экскурсия по острову Кижи.
Остров Кижи и расположенный на нем музей-заповедник «Кижи» — жемчужина Заонежья.
Это один из крупнейших в России музеев под открытым небом и уникальный историко-культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России.
Основа музейного собрания, ансамбль Кижского погоста, входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Во время экскурсии вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера — церковь Воскрешения Лазаря.
Трансфер на теплоходе «Комете» по Онежскому озеру в Петрозаводск.
Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.
Самостоятельный трансфер на вокзал.
22:20 Отправление поезда №928 в г. Сортавала.
Ночь в поезде.
Знакомство с Валаамом. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Выборгу
Завтрак в поезде.
07:18 Прибытие поезда №928 в г. Сортавала центр.
Водный трансфер (катер) на о. Валаам.
08:30 Прибытие на о. Валаам.
Сбор за вход на территорию монастыря оплачивается отдельно (взимается непосредственно на острове).
Самостоятельное исследование — ваше приключение: в этом туре у вас будет уникальная возможность познакомиться с Валаамом без экскурсовода, в своем ритме.
Вы сможете:
- пройти по тропам к дальним скитам, где царит особая атмосфера уединения;
- насладиться тишиной у озера, сделать потрясающие фотографии;
- посетить монастырскую трапезную (по желанию, за доп. плату).
Что можно посмотреть:
- главная достопримечательность острова — Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, еще в X веке;
- собор Преображения Господня — величественный храм в неовизантийском стиле, откуда открывается потрясающий вид на Ладогу;
- Никольский скит — первое, что видят путешественники, подплывая к Валааму: белоснежная церковь на маленьком островке;
- Гефсиманский скит — уединенное место среди хвойного леса с деревянной часовней и тропами для медитативных прогулок.
Невероятные пейзажи:
- Ладожские шхеры — десятки маленьких островков вокруг Валаама, создающие живописный лабиринт;
- скалы — отвесные утесы, с которых открываются панорамные виды на озеро;
- Валаамские леса — вековые сосны, мшистые валуны и тишина, нарушаемая только криками чаек.
Обязательно возьмите с собой паспорт (на ребенка — свидетельство о рождении).
13:00 Водный трансфер (катер) в г. Сортавала.
Свободное время.
15:00 Отправление поезда №928 со ст. Сортавала центр в г. Выборг.
17:45 Прибытие поезда в Выборг.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса будет указан в ваучере).
Вас ждет увлекательная автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Выборгу — единственному городу в России, где можно ощутить атмосферу средневековой Европы и оценить ожерельную нить площадей — Рыночная, Соборная, Петровская, и конечно Торгильская, где стоит памятник основателю города Торгильсу Кнутссону.
Вы увидите Ратушную площадь, Дом купеческой гильдии Святого Духа, Дом горожанина, Часовую башню, Усадьбу бюргера и Дом на скале.
И обязательно вам представится возможность для внешнего осмотра Выборгского замка на Замковом острове.
Ужин в кафе города.
Трансфер на ж/д вокзал.
23:43 Отправление поезда №928 в Москву.
Прибытие в Москву
10:16 Прибытие туристического поезда № 928 в Москву на Ленинградский вокзал.
Время в программе указано ориентировочно.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Категория
|4-местное купе
|2-местное купе
|1-местное размещение в 2-местном купе
|Для взрослых
|49 800
|63 100
|94 600
|Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)
|49 100
|62 500
|—
|Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)
|30 700
|30 700
|—
Выкуп одного дополнительного места в 4-местном купе — 14 900 руб.
Размещение происходит только в смешанные купе, нет разделения на мужские и женские.
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные купейные вагоны.
Выезды с 11.07.25
вагоны 2-этажные, 1 душ +3 WC c раковинами на вагон
|4-местное купе
2 нижние + 2 верхние полки, 2 сейфа, возможно выставить температуру в самом купе, 1 среднее полотенце на 1 человека, смена белья (за доп. плату), уборка купе- каждый день, набор путешественника (тапочки, щетка+ зубная паста, мыло).
Сервис в вагоне – чай/кофе с кофемашины в неограниченном количестве, бойлер с питьевой водой
При полной загрузке в вагоне порядка 54 человек
|2-местное купе (аналог СВ)
2 нижние+2 верхние полки есть, но откинуты (в связи с чем это не СВ, а 2-хместное купе), 2 сейфа, возможно выставить температуру в самом купе, 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка каждый день.
При полной загрузке в вагоне порядка 36 человек
Сервис в вагоне – чай/кофе с кофемашины в неограниченном количестве, бойлер с питьевой водой
В составе поезда есть вагон-бистро.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
- Питание, указанное в программе:1 день: не включено2 день: завтрак3 день: завтрак, ужин4 день: не включено
- 1 день: не включено
- 2 день: завтрак
- 3 день: завтрак, ужин
- 4 день: не включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Личные расходы
- Питание, не указанное в программе
- Сбор за вход на территорию монастыря на о. Валаам (взимается непосредственно на острове)
- Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 14 900 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
При посещении действующих храмов и территории внутреннего каре монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины должны иметь юбки и головной убор. Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде. В поездке желательно иметь удобную обувь.
Обязательно возьмите с собой паспорт (на ребенка – свидетельство о рождении).
В поездке на Валаам должна быть удобная обувь и комфортная одежда по сезону. Необходимо взять с собой защиту от дождя (зонт, дождевик и пр.).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Время в программе указано ориентировочно.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
В случае шторма на Ладожском озере поездка на Валаам отменяется утром перед отправлением. Все вопросы о возврате денежных средств решаются в рабочее время.
Какая важная информация есть в туре?
- Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
- Гости могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
- В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
- Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
- В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
- Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
- Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.
Какая мобильная связь есть на острове?
Мегафон, МТС, Билайн.
Теле2 не работает.
Можно ли на острове расплачиваться картой?
Терминалы для приёма банковских карт – есть, но советуем часть средств иметь наличными. Банкоматы только от «Почтабанка».
Что будет, если поездка на Валаам отменится по метеоусловиям?
Если объявлен шторм-прогноз на Ладожском озере, и отменяются все поездки, то оплаченные средства возвращаем в полном объёме по заявлению плательщика.