Мои заказы

В Карелию летом. Железнодорожный круиз на Кижи и Валаам

Отправляемся на поезде в Карелию к самым известным островам: Кижи — музей-заповедник, объект культурного наследия ЮНЕСКО, и Валаам — здесь находится один из самых посещаемых монастырей России.

Совершим променад по Петрозаводску
читать дальше

— порту пяти морей, расположенному на берегу Онежского озера, и изучим Выборг — единственный город в России, где можно ощутить атмосферу средневековой Европы и оценить ожерельную нить площадей.

Мы промчимся на теплоходе к легендарному острову Валаам, услышим певчих монастыря и узнаем удивительные истории, связанные с местными святынями.

В Карелию летом. Железнодорожный круиз на Кижи и ВалаамФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
В Карелию летом. Железнодорожный круиз на Кижи и ВалаамФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
В Карелию летом. Железнодорожный круиз на Кижи и ВалаамФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
19
июн26
июн3
июл10
июл17
июл24
июл31
июл

Программа тура по дням

1 день

Отправление. Москва

Самостоятельная посадка в туристический поезд № 928 (номер вагона, места будут указаны в ваучере).

21:05 Отправление поезда № 928 с Ленинградского вокзала Москвы.

Отправление. МоскваОтправление. МоскваОтправление. МоскваОтправление. Москва
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску. Экскурсия по острову Кижи

Завтрак в поезде.

07:50 Прибытие поезда №928 в Петрозаводск.

Встреча с гидом на перроне.

Номер группы указан в Вашем ваучере.

Петрозаводск — порт пяти морей, расположенный на берегу Онежского озера.

Город обладает настоящим национальным карело-финским колоритом, что привлекает гостей со всего света.

История Петрозаводска, ровесника Санкт-Петербурга, началась в сентябре 1703 года, когда на берегу Онежского озера по указу Петра I было начато строительство казённого оружейного завода.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску — городу, в котором северная суровость идеально сочетается со скандинавской взвешенной харизмой.

Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города.

Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры — дары городов-побратимов.

Трансфер на теплоходе «Комета» по Онежскому озеру на остров Кижи (время в пути по Онежскому озеру около 1 час 20 мин., время нахождения на острове 4 часа, в сентябре – 3 часа).

Экскурсия по острову Кижи.

Остров Кижи и расположенный на нем музей-заповедник «Кижи» — жемчужина Заонежья.

Это один из крупнейших в России музеев под открытым небом и уникальный историко-культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России.

Основа музейного собрания, ансамбль Кижского погоста, входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Во время экскурсии вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера — церковь Воскрешения Лазаря.

Трансфер на теплоходе «Комете» по Онежскому озеру в Петрозаводск.

Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.

Самостоятельный трансфер на вокзал.

22:20 Отправление поезда №928 в г. Сортавала.

Ночь в поезде.

Автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску. Экскурсия по острову КижиАвтобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску. Экскурсия по острову КижиАвтобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску. Экскурсия по острову КижиАвтобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску. Экскурсия по острову Кижи
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Знакомство с Валаамом. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Выборгу

Завтрак в поезде.

07:18 Прибытие поезда №928 в г. Сортавала центр.

Водный трансфер (катер) на о. Валаам.

08:30 Прибытие на о. Валаам.

Сбор за вход на территорию монастыря оплачивается отдельно (взимается непосредственно на острове).

Самостоятельное исследование — ваше приключение: в этом туре у вас будет уникальная возможность познакомиться с Валаамом без экскурсовода, в своем ритме.

Вы сможете:

  • пройти по тропам к дальним скитам, где царит особая атмосфера уединения;
  • насладиться тишиной у озера, сделать потрясающие фотографии;
  • посетить монастырскую трапезную (по желанию, за доп. плату).

Что можно посмотреть:

  • главная достопримечательность острова — Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, еще в X веке;
  • собор Преображения Господня — величественный храм в неовизантийском стиле, откуда открывается потрясающий вид на Ладогу;
  • Никольский скит — первое, что видят путешественники, подплывая к Валааму: белоснежная церковь на маленьком островке;
  • Гефсиманский скит — уединенное место среди хвойного леса с деревянной часовней и тропами для медитативных прогулок.

Невероятные пейзажи:

  • Ладожские шхеры — десятки маленьких островков вокруг Валаама, создающие живописный лабиринт;
  • скалы — отвесные утесы, с которых открываются панорамные виды на озеро;
  • Валаамские леса — вековые сосны, мшистые валуны и тишина, нарушаемая только криками чаек.

Обязательно возьмите с собой паспорт (на ребенка — свидетельство о рождении).

13:00 Водный трансфер (катер) в г. Сортавала.

Свободное время.

15:00 Отправление поезда №928 со ст. Сортавала центр в г. Выборг.

17:45 Прибытие поезда в Выборг.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса будет указан в ваучере).

Вас ждет увлекательная автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Выборгу — единственному городу в России, где можно ощутить атмосферу средневековой Европы и оценить ожерельную нить площадей — Рыночная, Соборная, Петровская, и конечно Торгильская, где стоит памятник основателю города Торгильсу Кнутссону.

Вы увидите Ратушную площадь, Дом купеческой гильдии Святого Духа, Дом горожанина, Часовую башню, Усадьбу бюргера и Дом на скале.

И обязательно вам представится возможность для внешнего осмотра Выборгского замка на Замковом острове.

Ужин в кафе города.

Трансфер на ж/д вокзал.

23:43 Отправление поезда №928 в Москву.

Знакомство с Валаамом. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по ВыборгуЗнакомство с Валаамом. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по ВыборгуЗнакомство с Валаамом. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по ВыборгуЗнакомство с Валаамом. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Выборгу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Прибытие в Москву

10:16 Прибытие туристического поезда № 928 в Москву на Ленинградский вокзал.

Время в программе указано ориентировочно.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

Категория4-местное купе2-местное купе1-местное размещение в 2-местном купе
Для взрослых49 80063 10094 600
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)49 10062 500
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)30 70030 700

Выкуп одного дополнительного места в 4-местном купе — 14 900 руб.

Размещение происходит только в смешанные купе, нет разделения на мужские и женские.

Варианты проживания

Туристический поезд

3 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные купейные вагоны.

Выезды с 11.07.25

вагоны 2-этажные, 1 душ +3 WC c раковинами на вагон

4-местное купе

2 нижние + 2 верхние полки, 2 сейфа, возможно выставить температуру в самом купе, 1 среднее полотенце на 1 человека, смена белья (за доп. плату), уборка купе- каждый день, набор путешественника (тапочки, щетка+ зубная паста, мыло).

Сервис в вагоне – чай/кофе с кофемашины в неограниченном количестве, бойлер с питьевой водой

При полной загрузке в вагоне порядка 54 человек

2-местное купе (аналог СВ)

2 нижние+2 верхние полки есть, но откинуты (в связи с чем это не СВ, а 2-хместное купе), 2 сейфа, возможно выставить температуру в самом купе, 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка каждый день.

При полной загрузке в вагоне порядка 36 человек

Сервис в вагоне – чай/кофе с кофемашины в неограниченном количестве, бойлер с питьевой водой

В составе поезда есть вагон-бистро.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
  • Питание, указанное в программе:1 день: не включено2 день: завтрак3 день: завтрак, ужин4 день: не включено
  • 1 день: не включено
  • 2 день: завтрак
  • 3 день: завтрак, ужин
  • 4 день: не включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Личные расходы
  • Питание, не указанное в программе
  • Сбор за вход на территорию монастыря на о. Валаам (взимается непосредственно на острове)
  • Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 14 900 руб
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

При посещении действующих храмов и территории внутреннего каре монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины должны иметь юбки и головной убор. Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде. В поездке желательно иметь удобную обувь.

Обязательно возьмите с собой паспорт (на ребенка – свидетельство о рождении).

В поездке на Валаам должна быть удобная обувь и комфортная одежда по сезону. Необходимо взять с собой защиту от дождя (зонт, дождевик и пр.).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Время в программе указано ориентировочно.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

В случае шторма на Ладожском озере поездка на Валаам отменяется утром перед отправлением. Все вопросы о возврате денежных средств решаются в рабочее время.

Какая важная информация есть в туре?
  • Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
  • Гости могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
  • В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
  • Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
  • В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
  • Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
  • Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.
Какая мобильная связь есть на острове?

Мегафон, МТС, Билайн.

Теле2 не работает.

Можно ли на острове расплачиваться картой?

Терминалы для приёма банковских карт – есть, но советуем часть средств иметь наличными. Банкоматы только от «Почтабанка».

Что будет, если поездка на Валаам отменится по метеоусловиям?

Если объявлен шторм-прогноз на Ладожском озере, и отменяются все поездки, то оплаченные средства возвращаем в полном объёме по заявлению плательщика.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие туры из Петрозаводска

Зимний железнодорожный круиз в Карелию
На автобусе
На поезде
4 дня
3 отзыва
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
Начало: Россия, Москва
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
от 50 950 ₽ за человека
В Карелию летом на 4 дня
На автобусе
4 дня
3 отзыва
В Карелию летом на 4 дня
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
31 мая в 10:00
7 июн в 10:00
от 50 000 ₽ за человека
Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
19 мая в 10:00
26 мая в 10:00
48 200 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петрозаводске
Все туры из Петрозаводска