2 день

Автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску. Экскурсия по острову Кижи

Завтрак в поезде.

07:50 Прибытие поезда №928 в Петрозаводск.

Встреча с гидом на перроне.

Номер группы указан в Вашем ваучере.

Петрозаводск — порт пяти морей, расположенный на берегу Онежского озера.

Город обладает настоящим национальным карело-финским колоритом, что привлекает гостей со всего света.

История Петрозаводска, ровесника Санкт-Петербурга, началась в сентябре 1703 года, когда на берегу Онежского озера по указу Петра I было начато строительство казённого оружейного завода.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску — городу, в котором северная суровость идеально сочетается со скандинавской взвешенной харизмой.

Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города.

Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры — дары городов-побратимов.

Трансфер на теплоходе «Комета» по Онежскому озеру на остров Кижи (время в пути по Онежскому озеру около 1 час 20 мин., время нахождения на острове 4 часа, в сентябре – 3 часа).

Экскурсия по острову Кижи.

Остров Кижи и расположенный на нем музей-заповедник «Кижи» — жемчужина Заонежья.

Это один из крупнейших в России музеев под открытым небом и уникальный историко-культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России.

Основа музейного собрания, ансамбль Кижского погоста, входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Во время экскурсии вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера — церковь Воскрешения Лазаря.

Трансфер на теплоходе «Комете» по Онежскому озеру в Петрозаводск.

Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.

Самостоятельный трансфер на вокзал.

22:20 Отправление поезда №928 в г. Сортавала.

Ночь в поезде.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160