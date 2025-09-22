Эта индивидуальная экскурсия приглашает вас в Плёс, где на Соборной горе открываются захватывающие виды на Волгу и окрестности.
Гуляя по купеческой набережной и Торговой площади, вы узнаете о событиях, которые изменили облик города. Вдохновляйтесь историей и искусством, ведь именно здесь Левитан создавал свои знаменитые пейзажи. Плёс, с его архитектурой и природой, ждёт вашего визита, чтобы поделиться своими тайнами и красотой
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Панорамные виды на Волгу
- 🏛 Историческая архитектура
- 🎨 Связь с Левитаном
- 🏞 Природные красоты
- 🛤 Уникальная атмосфера
- 📜 Интересные истории
Что можно увидеть
- Троицкая слобода
- Соборная гора
- Гора Левитана
- Торговая площадь
- Центральная часть набережной
Описание экскурсии
Плёс — это музей под открытым небом. Мы без спешки погуляем по заповедному волжскому городку и встретим памятники архитектуры и деревянного зодчества.
Вы увидите:
- Троицкую слободу
- Соборную гору с панорамой Заречья
- Гору Левитана
- Торговую площадь
- Центральную часть набережной
На прогулке мы поговорим:
- о военной крепости и о том, почему однажды Плёс утратил значение купеческого центра и превратился в здравницу
- как он стал местом притяжения туристов, музеем и мастерской под открытым небом
- как связан с нашими местами мастер «пейзажа настроения» И. И. Левитан
- какие воспоминания хранят плесяне (именно так называют местных жителей) об артисте Ф. И. Шаляпине
- о том, чем живёт город сегодня
Организационные детали
- Вы будете гулять по холмистой местности со старинными булыжными улицами, выбирайте удобную обувь
- Будьте внимательны: город закрыт для проезда на транспорте. Историческая часть — пешеходная зона
- Мы только гуляем по городу, музеи вы можете посетить самостоятельно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Плёсе
Я родилась в Ивановской области, а с 2008 года живу в прекрасном Плёсе. Моя профессиональная деятельность началась в Плёсском музее-заповеднике, где я, будучи ещё студенткой, получила бесценный опыт от лучших наставников
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
22 сен 2025
Состоялась наша замечательная прогулка по Плёсу с Юлей. От всей души рекомендуем всем рассмотреть именно Юлю как проводника по этому замечательному городу. Очень спокойно, душевно, завораживающе. Юля невероятно приятно ведет
Входит в следующие категории Плёса
