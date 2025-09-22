Мои заказы

По страницам истории Плёса, вслед за кистью Левитана

Погрузитесь в атмосферу Плёса, прогуливаясь по его историческим улицам и наслаждаясь видами, вдохновившими Левитана на создание шедевров
Эта индивидуальная экскурсия приглашает вас в Плёс, где на Соборной горе открываются захватывающие виды на Волгу и окрестности.

Гуляя по купеческой набережной и Торговой площади, вы узнаете о событиях, которые изменили облик города. Вдохновляйтесь историей и искусством, ведь именно здесь Левитан создавал свои знаменитые пейзажи. Плёс, с его архитектурой и природой, ждёт вашего визита, чтобы поделиться своими тайнами и красотой
5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Панорамные виды на Волгу
  • 🏛 Историческая архитектура
  • 🎨 Связь с Левитаном
  • 🏞 Природные красоты
  • 🛤 Уникальная атмосфера
  • 📜 Интересные истории
По страницам истории Плёса, вслед за кистью Левитана© Юлия
По страницам истории Плёса, вслед за кистью Левитана© Юлия
По страницам истории Плёса, вслед за кистью Левитана© Юлия

Что можно увидеть

  • Троицкая слобода
  • Соборная гора
  • Гора Левитана
  • Торговая площадь
  • Центральная часть набережной

Описание экскурсии

Плёс — это музей под открытым небом. Мы без спешки погуляем по заповедному волжскому городку и встретим памятники архитектуры и деревянного зодчества.

Вы увидите:

  • Троицкую слободу
  • Соборную гору с панорамой Заречья
  • Гору Левитана
  • Торговую площадь
  • Центральную часть набережной

На прогулке мы поговорим:

  • о военной крепости и о том, почему однажды Плёс утратил значение купеческого центра и превратился в здравницу
  • как он стал местом притяжения туристов, музеем и мастерской под открытым небом
  • как связан с нашими местами мастер «пейзажа настроения» И. И. Левитан
  • какие воспоминания хранят плесяне (именно так называют местных жителей) об артисте Ф. И. Шаляпине
  • о том, чем живёт город сегодня

Организационные детали

  • Вы будете гулять по холмистой местности со старинными булыжными улицами, выбирайте удобную обувь
  • Будьте внимательны: город закрыт для проезда на транспорте. Историческая часть — пешеходная зона
  • Мы только гуляем по городу, музеи вы можете посетить самостоятельно

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Плёсе
Я родилась в Ивановской области, а с 2008 года живу в прекрасном Плёсе. Моя профессиональная деятельность началась в Плёсском музее-заповеднике, где я, будучи ещё студенткой, получила бесценный опыт от лучших наставников
читать дальше

в области экскурсионной, музейной и экспозиционно-выставочной работы. Мне посчастливилось быть гидом и научным сотрудником в уникальных отделах музея-заповедника — единственном в России Музее пейзажа, музее Художественные промыслы Ивановского края и мемориальном Доме-музее И. И. Левитана. С 2010 года знакомлю путешественников с любимым городом на неспешных обзорных экскурсиях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Мария
22 сен 2025
Состоялась наша замечательная прогулка по Плёсу с Юлей. От всей души рекомендуем всем рассмотреть именно Юлю как проводника по этому замечательному городу. Очень спокойно, душевно, завораживающе. Юля невероятно приятно ведет
читать дальше

рассказ, слушать одно удовольствие, ее история не нагружена датами и цифрами, только интересная и понятная информация, действительно та, что точно отложится в голове. Отдельное спасибо за красивые кадры и за рекомендацию где купить вкуснейшую копченую рыбу. Вернемся в Плес - будем рады прогуляться по новым маршрутам.

Состоялась наша замечательная прогулка по Плёсу с Юлей. От всей души рекомендуем всем рассмотреть именно ЮлюСостоялась наша замечательная прогулка по Плёсу с Юлей. От всей души рекомендуем всем рассмотреть именно ЮлюСостоялась наша замечательная прогулка по Плёсу с Юлей. От всей души рекомендуем всем рассмотреть именно ЮлюСостоялась наша замечательная прогулка по Плёсу с Юлей. От всей души рекомендуем всем рассмотреть именно ЮлюСостоялась наша замечательная прогулка по Плёсу с Юлей. От всей души рекомендуем всем рассмотреть именно ЮлюСостоялась наша замечательная прогулка по Плёсу с Юлей. От всей души рекомендуем всем рассмотреть именно ЮлюСостоялась наша замечательная прогулка по Плёсу с Юлей. От всей души рекомендуем всем рассмотреть именно ЮлюСостоялась наша замечательная прогулка по Плёсу с Юлей. От всей души рекомендуем всем рассмотреть именно Юлю

Входит в следующие категории Плёса

Похожие экскурсии из Плёса

Плёс - от крепости до курорта
Пешая
2.5 часа
297 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Плёс - от крепости до курорта: индивидуальная экскурсия
Золотой Плёс, жемчужина Волги, изумруд Севера - приглашаем на прогулку по «сердцу» Плёса. Узнайте о купечестве, храмах и жизни Левитана
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Плёс глазами Левитана
Пешая
1.5 часа
74 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Плёс глазами Левитана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Плёса, который Левитан называл самым счастливым местом. Прогулка по левитановским местам и волжским пейзажам
Начало: На Торговой площади
29 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Волга-матушка - синеокая Россия
Пешая
1 час
90 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Волга-матушка - синеокая Россия: индивидуальная экскурсия по Плёсу
Выберите маршрут и отправляйтесь в путешествие по Плёсу. Узнайте о купечестве, народных промыслах и знаменитых жителях города. Погрузитесь в атмосферу XIX века
Начало: В центре плёсской набережной, у памятного знака Ф....
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4667 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Плёсе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Плёсе