Н Надежда Волга-матушка - синеокая Россия Интересно, особенно понравилось, что после экскурсии гид выслал много дополнительного материала. Огромное спасибо! Плес чудесен! Спасибо местным жителям - невероятно дружелюбные и заботливые!

Н Наталия Левитановский Плёс Андрей, действительно романтик, человек, любящий свой городок и приезжающих сюда туристов. Материал преподнесен эмоционально, познавательно, душевно, интересно и с юмором.

М Марина Волга-матушка - синеокая Россия Очень понравился гид и соответственно знакомство с городом его глазами! Только приятные впечатления, время промчалось незаметно, но самое ключевое для дальнейшего рассмотрения уловили.

Андрей отличный, душевный гид, очень лёгкий рассказ о городе, интересный взгляд на него с приятными историями)

Несомненно рекомендую!

Е Елена Волга-матушка - синеокая Россия читать дальше им было уделено отдельное внимание! Никто не остался равнодушным к этому месту! Экскурсия была настолько интересная,что временами шедший дождь, не помешал! Хочу выразить благодарность Андрею за прекрасно проведенную экскурсию по этому чудесному городу! Спасибо за индивидуальный подход, были с детьми и

Л Лариса Волга-матушка - синеокая Россия Рекомендую всем кто интересуется историей и нацелен на позитивное общение.

Н Наталья Волга-матушка - синеокая Россия читать дальше увлечены и время пролетело незаметно. Любовью к Плесу просто веет от Андрея и это заражает, мы решили, что одного запланированного дня точно мало и мы обязательно вернемся еще! Заказывали короткую экскурсию, так как были с детьми, но Андрей настолько увлечен темой, что время пролетело незаметно, дети постоянно были

Е Екатерина Левитановский Плёс Безумно интересная экскурсия с музыкальным сопровождением!!! Нас было 9 девушек, все в восторге!!!

н наталья Волга-матушка - синеокая Россия В Плесе- пятый раз



Эта экскурсия самая интересная

И экскурсовод тоже!!!



Рекомендую однозначно



Договорились о утреннем времени



Весь Плес был Наш!!!!

л людмила Левитановский Плёс Сердечно благодарим Андрея за познавательную и интересную экскурсию в Плесе…

Много интересной информации и много юмора… здорово👍👌

Э Элеонора Левитановский Плёс читать дальше и высокий эмоциональный интеллект позволили ему по-настоящему влюбить нас в этот город.

Мы испытали абсолютное наслаждение, прогуливаясь по Плёсу вместе с Андреем и узнавая интересные факты и истории. Его восхитительная память и глубокие знания делали каждую деталь экскурсии значимой и запоминающейся. Все было замечательно, даже местами трогательно. Андрей, огромное Вам спасибо!

Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему почувствовать атмосферу Плёса и узнать его историю! Экскурсия с Андреем стала для нас настоящим открытием Плёса! Андрей очень образованный и увлечённый своим делом экскурсовод. Прекрасная литературная речь

И Ирина Волга-матушка - синеокая Россия

Но лично нам не понравилась, читать дальше тк основной блок экскурсии был отдан под описание проходившего ранее концерна им. Шаляпина на Соборной горе, демонстрация песен с упоминаем города, организационные моменты концерта и т. д.

Толком про историю возникновения города, каких то исторических фактов, выдающихся людях или исторических событий озвучено, к сожалению, не было. Пришлось повторно идти на экскурсию.

Исчерпывающая информация- творчество Левитана, творчество Шаляпина, Александры Пахмутовой, Людмилы Зыкиной и т. д.

Но логичнее сменить название экскурсии- музыкальная экскурсия или как-то более подходяще под формат.

И очень важное замечание экскурсоводу о личных границах.

Не все женщины любят постоянные объятия и прикосновения от посторонних мужчин!

Приходилось постоянно отходить подальше. Это недопустимо! Не снижаю оценку, так люди стараются. Материал был тщательно подготовлен- большое количество фото репродукций картин Левитана.Но лично нам не понравилась,

K Ksenia Левитановский Плёс Экскурсовод от Бога! Все остались довольны процессом, и дети, и взрослые! Рекомендуем! Если Плёс, то только с Андреем)

Э Эльмира Волга-матушка - синеокая Россия Экскурсовод Андрей Владимирович потрясающий, великолепный! Интересный рассказчик! Очень рекомендую!

И Ирина Левитановский Плёс Спасибо большое Андрею! Благодаря ему познакомились с Плесом не только мы, но и наши дети 7 и 12 лет. Экскурсия была содержательной, эмоциональной и интересной. Рекомендуем смело.

У Уля Волга-матушка - синеокая Россия Андрей - экскурсовод от Бога! Прекрасно поставленная речь, интересные факты, неожиданные интерактивы. Экскурсия прошла прекрасно, слушать Андрея одно удовольствие! Спасибо большое

Д Дарья Волга-матушка - синеокая Россия Потрясающе!! Случилась прекрасная прогулка по городу Плёсу👏🏻

Остались безумно довольны экскурсией. Интересно, необычно, творчески.

Рекомендуем👏🏻

Л Лариса Волга-матушка - синеокая Россия На экскурсии были семьей, 2 взрослых и 3 детей (13,8,4). Рассказ Андрея Владимировича был очень информативным и интересным, наполненным любовью к своему городу и его истории. С радостью вернемся еще раз.

Ю Юлия Волга-матушка - синеокая Россия Посещение Плёса оставили самые приятные впечатления у всей нашей компании. Андрей рассказывал познавательно, интересно. Экскурсия - конструктор, поэтому в неё можно включить всё, что интересно именно вам. Поездку в Плёс и гида Андрея однозначно рекомендую!

Н Наталья Волга-матушка - синеокая Россия Были с Андреем на экскурсии 3 ноября. Экскурсия всего час,но Андрей очаровал,как и очаровал сам Плес. Рекомендую однозначно. Зачем слова? Идите на экскурсии с Андреем смело)