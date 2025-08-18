Мои заказы

Памятник И. И. Левитану – экскурсии в Плёсе

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник И. И. Левитану» в Плёсе, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Левитановский Плёс
Пешая
1.5 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Левитановский Плёс: индивидуальная экскурсия по купеческому городку
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Левитановскому Плёсу. Узнайте, чем этот городок вдохновил великого художника и его друзей
Начало: Рядом с Торговой площадью
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Волга-матушка - синеокая Россия
Пешая
1 час
81 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Волга-матушка - синеокая Россия: индивидуальная экскурсия по Плёсу
Выберите маршрут и отправляйтесь в путешествие по Плёсу. Узнайте о купечестве, народных промыслах и знаменитых жителях города. Погрузитесь в атмосферу XIX века
Начало: В центре плёсской набережной, у памятного знака Ф....
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
4500 ₽ за всё до 10 чел.
По страницам истории Плёса, вслед за кистью Левитана
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По страницам истории Плёса, вслед за кистью Левитана
Пройти по булыжным улочкам и увидеть места, которые вдохновляли художников
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:30
7000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    18 августа 2025
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Интересно, особенно понравилось, что после экскурсии гид выслал много дополнительного материала. Огромное спасибо! Плес чудесен! Спасибо местным жителям - невероятно дружелюбные и заботливые!
  • Н
    Наталия
    28 июля 2025
    Левитановский Плёс
    Андрей, действительно романтик, человек, любящий свой городок и приезжающих сюда туристов. Материал преподнесен эмоционально, познавательно, душевно, интересно и с юмором.
  • М
    Марина
    6 июля 2025
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Очень понравился гид и соответственно знакомство с городом его глазами! Только приятные впечатления, время промчалось незаметно, но самое ключевое для дальнейшего рассмотрения уловили.
    Андрей отличный, душевный гид, очень лёгкий рассказ о городе, интересный взгляд на него с приятными историями)
    Несомненно рекомендую!
  • Е
    Елена
    3 июля 2025
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Хочу выразить благодарность Андрею за прекрасно проведенную экскурсию по этому чудесному городу! Спасибо за индивидуальный подход, были с детьми и
    читать дальше

    им было уделено отдельное внимание! Никто не остался равнодушным к этому месту! Экскурсия была настолько интересная,что временами шедший дождь, не помешал!

    Хочу выразить благодарность Андрею за прекрасно проведенную экскурсию по этому чудесному городу! Спасибо за индивидуальный подход
  • Л
    Лариса
    17 июня 2025
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Рекомендую всем кто интересуется историей и нацелен на позитивное общение.
  • Н
    Наталья
    13 июня 2025
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Заказывали короткую экскурсию, так как были с детьми, но Андрей настолько увлечен темой, что время пролетело незаметно, дети постоянно были
    читать дальше

    увлечены и время пролетело незаметно. Любовью к Плесу просто веет от Андрея и это заражает, мы решили, что одного запланированного дня точно мало и мы обязательно вернемся еще!

  • Е
    Екатерина
    6 июня 2025
    Левитановский Плёс
    Безумно интересная экскурсия с музыкальным сопровождением!!! Нас было 9 девушек, все в восторге!!!
  • н
    наталья
    20 мая 2025
    Волга-матушка - синеокая Россия
    В Плесе- пятый раз

    Эта экскурсия самая интересная
    И экскурсовод тоже!!!

    Рекомендую однозначно

    Договорились о утреннем времени

    Весь Плес был Наш!!!!
    В Плесе- пятый раз
  • л
    людмила
    18 мая 2025
    Левитановский Плёс
    Сердечно благодарим Андрея за познавательную и интересную экскурсию в Плесе…
    Много интересной информации и много юмора… здорово👍👌
  • Э
    Элеонора
    1 апреля 2025
    Левитановский Плёс
    Экскурсия с Андреем стала для нас настоящим открытием Плёса! Андрей очень образованный и увлечённый своим делом экскурсовод. Прекрасная литературная речь
    читать дальше

    и высокий эмоциональный интеллект позволили ему по-настоящему влюбить нас в этот город.
    Мы испытали абсолютное наслаждение, прогуливаясь по Плёсу вместе с Андреем и узнавая интересные факты и истории. Его восхитительная память и глубокие знания делали каждую деталь экскурсии значимой и запоминающейся. Все было замечательно, даже местами трогательно. Андрей, огромное Вам спасибо!
    Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему почувствовать атмосферу Плёса и узнать его историю!

    Экскурсия с Андреем стала для нас настоящим открытием Плёса! Андрей очень образованный и увлечённый своим делом
  • И
    Ирина
    3 марта 2025
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Не снижаю оценку, так люди стараются. Материал был тщательно подготовлен- большое количество фото репродукций картин Левитана.
    Но лично нам не понравилась,
    читать дальше

    тк основной блок экскурсии был отдан под описание проходившего ранее концерна им. Шаляпина на Соборной горе, демонстрация песен с упоминаем города, организационные моменты концерта и т. д.
    Толком про историю возникновения города, каких то исторических фактов, выдающихся людях или исторических событий озвучено, к сожалению, не было. Пришлось повторно идти на экскурсию.
    Исчерпывающая информация- творчество Левитана, творчество Шаляпина, Александры Пахмутовой, Людмилы Зыкиной и т. д.
    Но логичнее сменить название экскурсии- музыкальная экскурсия или как-то более подходяще под формат.
    И очень важное замечание экскурсоводу о личных границах.
    Не все женщины любят постоянные объятия и прикосновения от посторонних мужчин!
    Приходилось постоянно отходить подальше. Это недопустимо!

  • K
    Ksenia
    19 февраля 2025
    Левитановский Плёс
    Экскурсовод от Бога! Все остались довольны процессом, и дети, и взрослые! Рекомендуем! Если Плёс, то только с Андреем)
  • Э
    Эльмира
    17 февраля 2025
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Экскурсовод Андрей Владимирович потрясающий, великолепный! Интересный рассказчик! Очень рекомендую!
  • И
    Ирина
    10 февраля 2025
    Левитановский Плёс
    Спасибо большое Андрею! Благодаря ему познакомились с Плесом не только мы, но и наши дети 7 и 12 лет. Экскурсия была содержательной, эмоциональной и интересной. Рекомендуем смело.
  • У
    Уля
    12 января 2025
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Андрей - экскурсовод от Бога! Прекрасно поставленная речь, интересные факты, неожиданные интерактивы. Экскурсия прошла прекрасно, слушать Андрея одно удовольствие! Спасибо большое
  • Д
    Дарья
    7 января 2025
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Потрясающе!! Случилась прекрасная прогулка по городу Плёсу👏🏻
    Остались безумно довольны экскурсией. Интересно, необычно, творчески.
    Рекомендуем👏🏻
  • Л
    Лариса
    3 января 2025
    Волга-матушка - синеокая Россия
    На экскурсии были семьей, 2 взрослых и 3 детей (13,8,4). Рассказ Андрея Владимировича был очень информативным и интересным, наполненным любовью к своему городу и его истории. С радостью вернемся еще раз.
  • Ю
    Юлия
    17 декабря 2024
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Посещение Плёса оставили самые приятные впечатления у всей нашей компании. Андрей рассказывал познавательно, интересно. Экскурсия - конструктор, поэтому в неё можно включить всё, что интересно именно вам. Поездку в Плёс и гида Андрея однозначно рекомендую!
  • Н
    Наталья
    5 ноября 2024
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Были с Андреем на экскурсии 3 ноября. Экскурсия всего час,но Андрей очаровал,как и очаровал сам Плес. Рекомендую однозначно. Зачем слова? Идите на экскурсии с Андреем смело)
    Были с Андреем на экскурсии 3 ноября. Экскурсия всего час,но Андрей очаровал,как и очаровал сам Плес
  • Е
    Елена
    1 ноября 2024
    Левитановский Плёс
    Мы не смогли попасть на экскурсию в Дом-музей Левитана, что нас огорчило. Но через пару часов началась экскурсия с Андреем
    читать дальше

    Владимиовичем "Левитановский Плес". И вот мы уже глазами Левитана впервые видим Плес с воды; провожаем Левитана глазами местных жителей на пленер; поднимаемся на гору Левитана; любуемся видами на Плес и на Волгу; видим полотна, которые он создал и проживаем его личную жизнь… Все на одном дыхании. Времени не хватило, хотелось еще и еще узнавать и узнавать. Спасибо большое, Андрей Владимирович! Скоро приедем за новыми подробностями!:)) Елена и Виталий.

