Индивидуальная
до 10 чел.
Левитановский Плёс: индивидуальная экскурсия по купеческому городку
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Левитановскому Плёсу. Узнайте, чем этот городок вдохновил великого художника и его друзей
Начало: Рядом с Торговой площадью
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Волга-матушка - синеокая Россия: индивидуальная экскурсия по Плёсу
Выберите маршрут и отправляйтесь в путешествие по Плёсу. Узнайте о купечестве, народных промыслах и знаменитых жителях города. Погрузитесь в атмосферу XIX века
Начало: В центре плёсской набережной, у памятного знака Ф....
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По страницам истории Плёса, вслед за кистью Левитана
Пройти по булыжным улочкам и увидеть места, которые вдохновляли художников
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:30
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда18 августа 2025Интересно, особенно понравилось, что после экскурсии гид выслал много дополнительного материала. Огромное спасибо! Плес чудесен! Спасибо местным жителям - невероятно дружелюбные и заботливые!
- ННаталия28 июля 2025Андрей, действительно романтик, человек, любящий свой городок и приезжающих сюда туристов. Материал преподнесен эмоционально, познавательно, душевно, интересно и с юмором.
- ММарина6 июля 2025Очень понравился гид и соответственно знакомство с городом его глазами! Только приятные впечатления, время промчалось незаметно, но самое ключевое для дальнейшего рассмотрения уловили.
Андрей отличный, душевный гид, очень лёгкий рассказ о городе, интересный взгляд на него с приятными историями)
Несомненно рекомендую!
- ЕЕлена3 июля 2025Хочу выразить благодарность Андрею за прекрасно проведенную экскурсию по этому чудесному городу! Спасибо за индивидуальный подход, были с детьми и
- ЛЛариса17 июня 2025Рекомендую всем кто интересуется историей и нацелен на позитивное общение.
- ННаталья13 июня 2025Заказывали короткую экскурсию, так как были с детьми, но Андрей настолько увлечен темой, что время пролетело незаметно, дети постоянно были
- ЕЕкатерина6 июня 2025Безумно интересная экскурсия с музыкальным сопровождением!!! Нас было 9 девушек, все в восторге!!!
- ннаталья20 мая 2025В Плесе- пятый раз
Эта экскурсия самая интересная
И экскурсовод тоже!!!
Рекомендую однозначно
Договорились о утреннем времени
Весь Плес был Наш!!!!
- ллюдмила18 мая 2025Сердечно благодарим Андрея за познавательную и интересную экскурсию в Плесе…
Много интересной информации и много юмора… здорово👍👌
- ЭЭлеонора1 апреля 2025Экскурсия с Андреем стала для нас настоящим открытием Плёса! Андрей очень образованный и увлечённый своим делом экскурсовод. Прекрасная литературная речь
- ИИрина3 марта 2025Не снижаю оценку, так люди стараются. Материал был тщательно подготовлен- большое количество фото репродукций картин Левитана.
Но лично нам не понравилась,
- KKsenia19 февраля 2025Экскурсовод от Бога! Все остались довольны процессом, и дети, и взрослые! Рекомендуем! Если Плёс, то только с Андреем)
- ЭЭльмира17 февраля 2025Экскурсовод Андрей Владимирович потрясающий, великолепный! Интересный рассказчик! Очень рекомендую!
- ИИрина10 февраля 2025Спасибо большое Андрею! Благодаря ему познакомились с Плесом не только мы, но и наши дети 7 и 12 лет. Экскурсия была содержательной, эмоциональной и интересной. Рекомендуем смело.
- УУля12 января 2025Андрей - экскурсовод от Бога! Прекрасно поставленная речь, интересные факты, неожиданные интерактивы. Экскурсия прошла прекрасно, слушать Андрея одно удовольствие! Спасибо большое
- ДДарья7 января 2025Потрясающе!! Случилась прекрасная прогулка по городу Плёсу👏🏻
Остались безумно довольны экскурсией. Интересно, необычно, творчески.
Рекомендуем👏🏻
- ЛЛариса3 января 2025На экскурсии были семьей, 2 взрослых и 3 детей (13,8,4). Рассказ Андрея Владимировича был очень информативным и интересным, наполненным любовью к своему городу и его истории. С радостью вернемся еще раз.
- ЮЮлия17 декабря 2024Посещение Плёса оставили самые приятные впечатления у всей нашей компании. Андрей рассказывал познавательно, интересно. Экскурсия - конструктор, поэтому в неё можно включить всё, что интересно именно вам. Поездку в Плёс и гида Андрея однозначно рекомендую!
- ННаталья5 ноября 2024Были с Андреем на экскурсии 3 ноября. Экскурсия всего час,но Андрей очаровал,как и очаровал сам Плес. Рекомендую однозначно. Зачем слова? Идите на экскурсии с Андреем смело)
- ЕЕлена1 ноября 2024Мы не смогли попасть на экскурсию в Дом-музей Левитана, что нас огорчило. Но через пару часов началась экскурсия с Андреем
Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Памятник И. И. Левитану»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Плёсе
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Плёсе
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Плёсу в августе 2025
Сейчас в Плёсе в категории "Памятник И. И. Левитану" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 7500. Туристы уже оставили гидам 134 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Плёсе на 2025 год по теме «Памятник И. И. Левитану», 134 ⭐ отзыва, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь