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Памятник Ф. Шаляпину – экскурсии в Плёсе

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Ф. Шаляпину» в Плёсе, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Волга-матушка - синеокая Россия
Пешая
1 час
80 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Волга-матушка - синеокая Россия: индивидуальная экскурсия по Плёсу
Выберите маршрут и отправляйтесь в путешествие по Плёсу. Узнайте о купечестве, народных промыслах и знаменитых жителях города. Погрузитесь в атмосферу XIX века
Начало: В центре плёсской набережной, у памятного знака Ф....
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Плёс от истоков до наших дней
Пешая
2 часа
179 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Плёс от истоков до наших дней: индивидуальная экскурсия
Гуляя по Плёсу, вы узнаете, почему здесь нет реки и как возникли знаменитые картины. Погружение в историю города и его тайны, наслаждаясь атмосферой XIX века
Начало: Торговая площадь
6 авг в 09:00
8 авг в 16:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Аудиоспектакль-променад «Волны Плёса. История города от первого лица»
Пешая
2 часа
7 отзывов
Аудиогид
Аудиоспектакль-променад «Волны Плёса»
Окунитесь в прошлое Плёса с аудиоспектаклем-променадом, где история оживает через легенды и творческое переосмысление событий
Начало: У отеля «Шаляпин»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Памятник Ф. Шаляпину»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Плёсе
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Волга-матушка - синеокая Россия
  2. Плёс от истоков до наших дней
  3. Аудиоспектакль-променад «Волны Плёса. История города от первого лица»
Какие места ещё посмотреть в Плёсе
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Соборная гора
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Торговые Ряды
  5. Успенский Собор
  6. Гора Левитана
  7. Воскресенская церковь
  8. Церковь Воскресения Христова
  9. Церковь святой Варвары
Сколько стоит экскурсия по Плёсу в августе 2025
Сейчас в Плёсе в категории "Памятник Ф. Шаляпину" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 8000. Туристы уже оставили гидам 266 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Плёсе на 2025 год по теме «Памятник Ф. Шаляпину», 266 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь