Индивидуальная
до 10 чел.
Волга-матушка - синеокая Россия: индивидуальная экскурсия по Плёсу
Выберите маршрут и отправляйтесь в путешествие по Плёсу. Узнайте о купечестве, народных промыслах и знаменитых жителях города. Погрузитесь в атмосферу XIX века
Начало: В центре плёсской набережной, у памятного знака Ф....
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Плёс от истоков до наших дней: индивидуальная экскурсия
Гуляя по Плёсу, вы узнаете, почему здесь нет реки и как возникли знаменитые картины. Погружение в историю города и его тайны, наслаждаясь атмосферой XIX века
Начало: Торговая площадь
6 авг в 09:00
8 авг в 16:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Аудиогид
Аудиоспектакль-променад «Волны Плёса»
Окунитесь в прошлое Плёса с аудиоспектаклем-променадом, где история оживает через легенды и творческое переосмысление событий
Начало: У отеля «Шаляпин»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Памятник Ф. Шаляпину»
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