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Однодневная экскурсия Псков — Изборск — Печоры

4.8
16 отзывов
Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий – Гид из Пскова
Один из древнейших городов Руси, каменная крепостная стена которого веками ограждала многочисленные святыни, открыт для посещения современными гражданами страны.

Тем, кто неравнодушен к истории 📖 родины, кто с упоением любуется архитектурой древнерусского государства и с уважением относится к религиозным святыням, будет любопытна шестичасовая автобусно-пешеходная экскурсия ⛳ по Пскову, Изборску и Псково-Печерскому монастырю.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 520 ₽ за человека

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Однодневная экскурсия Псков — Изборск — Печоры
Однодневная экскурсия Псков — Изборск — Печоры

Что вы увидите

  • Псковский кремль
  • Троицкий собор
  • Ольгинская часовня
  • Изборская крепость
  • Монумент А. Невскому на горе Соколиха
  • Труворово городище
  • Изборская крепость XIV-XVI вв.
  • Словенские ключи
  • Псково-Печерский монастырь
Псков
В рамках экскурсии 🧭 по Пскову мы посетим Кремль, памятник Александру Невскому на горе «Соколиха», полюбуемся лучшей панорамой Пскова стоя у
Ольгинской часовни, а также познакомимся с псковской школой архитектуры и посетим место, где псковичи отразили осаду знаменитого полководца — польского короля Стефана Батория.
Изборск
Удивительное место, наполненное красотой средневековых крепостей и монастырей. Один из древнейших русских городов, именно с этих мест начиналась Русь. В рамках экскурсии Вас ожидает посещение Изборской крепости, знаменитых Словенских ключей и Труворова городища.
Псково-Печерский мужской монастырь
Рядом с Изборском, всего в 20 км, находится еще одна жемчужина Псковской земли — Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Монастырь ведет свою историю 📖 уже более 500 лет. Здесь, на северо-западных рубежах России, на древней Псковской земле были взращены семена Православной веры, посеянные на Руси еще в Х веке святой равноапостольной княгиней Ольгой. В рамках экскурсии мы посетим монастырь, узнаем о его истории и оборонном значении.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Входные билеты
  • Обед (при выборе билета «с обедом»)
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание (при выборе билета «без питания»)
Начало и место завершения
🚩 Площадь Ленина
Однодневная экскурсия Псков — Изборск — Печоры
Однодневная экскурсия Псков — Изборск — Печоры
Однодневная экскурсия Псков — Изборск — Печоры
Однодневная экскурсия Псков — Изборск — Печоры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий
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16 отзывов оставили туристы

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