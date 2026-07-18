Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Один из древнейших городов Руси, каменная крепостная стена которого веками ограждала многочисленные святыни, открыт для посещения современными гражданами страны.



Тем, кто неравнодушен к истории родины, кто с упоением любуется архитектурой древнерусского государства и с уважением относится к религиозным святыням, будет любопытна шестичасовая автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову, Изборску и Псково-Печерскому монастырю. 4.9 534 отзыва

Атмосфера Путешествий Ваш гид в Пскове Задать вопрос Групповая экскурсия 4100 ₽ за человека 4.9 534 отзыва 9 часов На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Псков В рамках экскурсии по Пскову мы посетим Кремль, памятник Александру Невскому на горе «Соколиха», полюбуемся лучшей панорамой Пскова стоя у Ольгинской часовни, а также познакомимся с псковской школой архитектуры и посетим место, где псковичи отразили осаду знаменитого полководца — польского короля Стефана Батория. Изборск Удивительное место, наполненное красотой средневековых крепостей и монастырей. Один из древнейших русских городов, именно с этих мест начиналась Русь. В рамках экскурсии Вас ожидает посещение Изборской крепости, знаменитых Словенских ключей и Труворова городища. Псково-Печерский мужской монастырь Рядом с Изборском, всего в 20 км, находится еще одна жемчужина Псковской земли — Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Монастырь ведет свою историю уже более 500 лет. Здесь, на северо-западных рубежах России, на древней Псковской земле были взращены семена Православной веры, посеянные на Руси еще в Х веке святой равноапостольной княгиней Ольгой. В рамках экскурсии мы посетим монастырь, узнаем о его истории и оборонном значении.

См. календарь Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Псковский кремль

Троицкий собор

Ольгинская часовня

Изборская крепость

Монумент А. Невскому на горе Соколиха

Труворово городище

Изборская крепость XIV-XVI вв

Словенские ключи

Псково-Печерский монастырь Что включено Услуги гида

Транспорт

Входные билеты на платные объекты

Групповой обед, при выборе билета с питанием. Что не входит в цену Групповой обед, при выборе билета без питания/nПри бронировании экскурсии без обеда свободное время для самостоятельного питания - 45 минут. /nВАЖНО! Кафе будет занято обслуживанием группы и по меню полноценно Вас покормить не успеют (максимум: салат/суп дня, напиток и десерт)

Личные расходы. Где начинаем и завершаем? Начало: Россия, Псков, Ольгинская набережная Завершение: У Ольгинской часовни / в центре города Когда и сколько длится? Когда: См. календарь Экскурсия длится около 9 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.