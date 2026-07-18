Один из древнейших городов Руси, каменная крепостная стена которого веками ограждала многочисленные святыни, открыт для посещения современными гражданами страны.
Тем, кто неравнодушен к истории родины, кто с упоением любуется архитектурой древнерусского государства и с уважением относится к религиозным святыням, будет любопытна шестичасовая автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову, Изборску и Псково-Печерскому монастырю.
Тем, кто неравнодушен к истории родины, кто с упоением любуется архитектурой древнерусского государства и с уважением относится к религиозным святыням, будет любопытна шестичасовая автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову, Изборску и Псково-Печерскому монастырю.
Описание экскурсииПсков В рамках экскурсии по Пскову мы посетим Кремль, памятник Александру Невскому на горе «Соколиха», полюбуемся лучшей панорамой Пскова стоя у Ольгинской часовни, а также познакомимся с псковской школой архитектуры и посетим место, где псковичи отразили осаду знаменитого полководца — польского короля Стефана Батория. Изборск Удивительное место, наполненное красотой средневековых крепостей и монастырей. Один из древнейших русских городов, именно с этих мест начиналась Русь. В рамках экскурсии Вас ожидает посещение Изборской крепости, знаменитых Словенских ключей и Труворова городища. Псково-Печерский мужской монастырь Рядом с Изборском, всего в 20 км, находится еще одна жемчужина Псковской земли — Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Монастырь ведет свою историю уже более 500 лет. Здесь, на северо-западных рубежах России, на древней Псковской земле были взращены семена Православной веры, посеянные на Руси еще в Х веке святой равноапостольной княгиней Ольгой. В рамках экскурсии мы посетим монастырь, узнаем о его истории и оборонном значении.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Псковский кремль
- Троицкий собор
- Ольгинская часовня
- Изборская крепость
- Монумент А. Невскому на горе Соколиха
- Труворово городище
- Изборская крепость XIV-XVI вв
- Словенские ключи
- Псково-Печерский монастырь
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Входные билеты на платные объекты
- Групповой обед, при выборе билета с питанием.
Что не входит в цену
- Групповой обед, при выборе билета без питания/nПри бронировании экскурсии без обеда свободное время для самостоятельного питания - 45 минут. /nВАЖНО! Кафе будет занято обслуживанием группы и по меню полноценно Вас покормить не успеют (максимум: салат/суп дня, напиток и десерт)
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Псков, Ольгинская набережная
Завершение: У Ольгинской часовни / в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 534 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Восторг! Хочу поделиться впечатлениями от невероятной поездки в Изборск и Печоры! Это была одна из самых насыщенных, но при этом абсолютно не утомительных экскурсий. Организация на высшем уровне: всё четко,
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И
Экскурсия по Псковской земле ошеломляет своей насыщенностью: величественный Кремль, Изборская крепость, Словенские ключи и святой Печорский монастырь навсегда останутся в памяти. Но именно благодаря нашему гиду Юлии Владимировне это путешествие
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Е
На экскурсию мы прибыли уже большой компанией. Очень понравилась организация- все вовремя, прекрасный автобус, а то что используется аудиогид, это двойной плюс к организации. Очень хочется отметить нашего экскурсовода Юлию.
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Т
День знакомства с Псковом и его окрестностями прошел замечательно: организация на высоком уровне, всё чётко по таймингу, гид очень внимательная к деталям, давала четкие инструкции где и во сколько собираемся, где можно пообедать и выбрать сувениры и что делать если что-то пошло не так, благодаря которым вся группа понимала, что нужно делать и от экскурсии остались только положительные эмоции. Спасибо!
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Ю
Здравствуйте. Экскурсия отличная. Экскурсовод Юлия и водитель Кирилл просто молодцы! Интересная экскурсия, все здорово! Спасибо!
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Н
Юлия Владимировна отличный гид! Интересный рассказчик, внимательный к туристам человек. На экскурсии все сбалансировано: информация, личное время, логистика. Организация экскурсии на высоте, все спокойно, четко, без сбоев, комфортабельный автобус.
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