Псков

В рамках экскурсии 🧭 по Пскову мы посетим Кремль, памятник Александру Невскому на горе «Соколиха», полюбуемся лучшей панорамой Пскова стоя у

Ольгинской часовни, а также познакомимся с псковской школой архитектуры и посетим место, где псковичи отразили осаду знаменитого полководца — польского короля Стефана Батория.

Изборск

Удивительное место, наполненное красотой средневековых крепостей и монастырей. Один из древнейших русских городов, именно с этих мест начиналась Русь. В рамках экскурсии Вас ожидает посещение Изборской крепости, знаменитых Словенских ключей и Труворова городища.

Псково-Печерский мужской монастырь

Рядом с Изборском, всего в 20 км, находится еще одна жемчужина Псковской земли — Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Монастырь ведет свою историю 📖 уже более 500 лет. Здесь, на северо-западных рубежах России, на древней Псковской земле были взращены семена Православной веры, посеянные на Руси еще в Х веке святой равноапостольной княгиней Ольгой. В рамках экскурсии мы посетим монастырь, узнаем о его истории и оборонном значении.