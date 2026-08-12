Юлия проводит ещё 3 экскурсии

Два древних города, две крепости, два островка аутентичной русской культуры — Изборск и Печоры перенесут вас на несколько веков назад.
На нашей экскурсии вы услышите предания о князьях Словене, Изборе и Труворе, попьете воды из целебных родников, посетите легендарный Псково-Печерский монастырь и вдохновитесь пейзажами Псковской земли.
На нашей экскурсии вы услышите предания о князьях Словене, Изборе и Труворе, попьете воды из целебных родников, посетите легендарный Псково-Печерский монастырь и вдохновитесь пейзажами Псковской земли.
Описание экскурсии
- Были и легенды Изборска. На фоне памятников русского зодчества наш гид расскажет летописные сюжеты о князе Словене, сыне его Изборе и прославленном Труворе. Конечно, вы изучите крепость 14 века и узнаете, историю «Железного града». Затем дойдете до целительных ключей, стекающих по отвесной скале, и полюбуетесь Изборско-мальской долиной с сетью рек и озёр.
- Печоры: погружение в русское Средневековье. В некогда эстонском Петсери вас ждет Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, в котором молитвенное слово не прерывается с 1473 года. Вы поймете, почему крепость возвели в овраге, узнаете о визите в монастырь Ивана Грозного, найдете «пещеры, Богом зданнные» и ощутите дух обители.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Посещение «Богом зданных» дальних пещер Псково-Печерского монастыря возможно только по предварительной записи и благословению в паломнической службе, и в план нашей групповой экскурсии не включено.
- Дополнительно (по желанию) можно заказать комплексный обед в кафе — 800 ₽ с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
|Дети до 14 лет
|2100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Пароменской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 4306 туристов
Добрый день, меня зовут Юлия! Я аккредитованный гид Пушкинского заповедника. Люблю Пушкина («Живого, а не мумию») и Сергея Довлатова. Стараюсь, чтобы экскурсия была неспешной, весёлой прогулкой (насколько это позволяет музейная
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 71 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Интересная поездка.
Понравились Печоры.
Сказочный монастырь.
Кто желает попасть в дальние пещеры надо записываться самостоятельно заранее и ехать на полдня.
Было интересно прикоснуться к истории.
Исборск поразил природой и крепостью.
Пожелание время на обед можно сократить до 30 минут
Понравились Печоры.
Сказочный монастырь.
Кто желает попасть в дальние пещеры надо записываться самостоятельно заранее и ехать на полдня.
Было интересно прикоснуться к истории.
Исборск поразил природой и крепостью.
Пожелание время на обед можно сократить до 30 минут
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Интересный маршрут, отличный тайминг, все очень четко и вовремя, вкусный обед. Гид как организатор - прекрасная, но как рассказчик - не очень. По ощущениям от рассказа скорее не гид, а сотрудник губернаторской пресс-службы, или пресс-службы епархии.
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S
все прошло хорошо, гид в тонусе интересно рассказывает. обедать лучше где-то самим в монастыре много мест, кафе так себе.
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Отличная экскурсия, насыщенная и познавательная. Интересный маршрут. Единственный минус это конечно хотелось бы аудиогид, потому что очень плохо слышно, так как многолюдно а рассказчик говорит обычным голосом. Отличный автобус, спасибо водителю за комфортное вождение и чистоту салона
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А
Интересная познавательная экскурсия, начинается в комфортное время, ехать до Печор около часа, не утомительно. Достаточно сводного времени, чтоб самостоятельно осмотреть достопримечательности.
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Прекрасная экскурсия с погружением в те самые далекие времена! Посетили красивые локации и послушали не менее интересные рассказы про эти места. Все понравилось! Гид все рассказала и подсказала где, что купить, что посмотреть и попробовать! Очень внимательная к своим подопечным)
+2
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