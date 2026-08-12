Юлия проводит ещё 3 экскурсии

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Максим Интересная поездка.

Понравились Печоры.

Сказочный монастырь.

Кто желает попасть в дальние пещеры надо записываться самостоятельно заранее и ехать на полдня.



Было интересно прикоснуться к истории.



Исборск поразил природой и крепостью.



Пожелание время на обед можно сократить до 30 минут Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Анастасия Интересный маршрут, отличный тайминг, все очень четко и вовремя, вкусный обед. Гид как организатор - прекрасная, но как рассказчик - не очень. По ощущениям от рассказа скорее не гид, а сотрудник губернаторской пресс-службы, или пресс-службы епархии. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

S Strogova все прошло хорошо, гид в тонусе интересно рассказывает. обедать лучше где-то самим в монастыре много мест, кафе так себе. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Анна Отличная экскурсия, насыщенная и познавательная. Интересный маршрут. Единственный минус это конечно хотелось бы аудиогид, потому что очень плохо слышно, так как многолюдно а рассказчик говорит обычным голосом. Отличный автобус, спасибо водителю за комфортное вождение и чистоту салона Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Александра Интересная познавательная экскурсия, начинается в комфортное время, ехать до Печор около часа, не утомительно. Достаточно сводного времени, чтоб самостоятельно осмотреть достопримечательности. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет