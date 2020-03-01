Юлия проводит ещё 3 экскурсии

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  3. Русь стародавняя: Изборск и Псково-Печерский монастырь

Проникнуться былинным духом в крепостях Северо-Запада и посетить главную святыню Псковского края

Юлия
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Юлия – экскурсионное агентство
Два древних города, две крепости, два островка аутентичной русской культуры — Изборск и Печоры с первого взгляда перенесут вас на несколько веков назад.

Вы погрузитесь в предания о князьях Словене, Изборе и Труворе, найдете целебные родники, посетите легендарный Псково-Печерский монастырь и вдохновитесь исконно русскими пейзажами Псковской земли.
850 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Встреча ул. Пароменская, д. 4
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Русь стародавняя: Изборск и Псково-Печерский монастырь
Русь стародавняя: Изборск и Псково-Печерский монастырь

Что вас ожидает

Были и легенды Изборска
Летописные сюжеты, былинные пейзажи и аутентичные памятники русского зодчества — всё это вы найдете в древнем Изборске. Перед вами оживут истории о князе Словене, сыне его Изборе и прославленном Труворе, в честь которого названо первое поселение изборян — здесь же вы увидите могилу варяга. У крепости 14 века разберемся, почему её башни с ласковыми названиями — Вышка, Луковка, Темнушка — в Ливонских хрониках называли «Железным градом», и обсудим, зачем изборские женщины отрезали косы. Вы дойдете по целительных ключей, стекающих по отвесной скале, и полюбуетесь красивейшей Изборско-мальской долиной с сетью рек и озёр, косогоров и оврагов.

Печоры: погружение в русское Средневековье
Следом вас окутает атмосфера старинного русского города Печоры, а некогда — эстонского Петсери. Мы обязательно посетим главную достопримечательность этих мест, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, в котором молитвенное слово не прерывается с 1473 года. Вы поймете, почему крепость возвели в овраге, а на «кровавой дороге» узнаете о визите в монастырь Ивана Грозного. А чтобы еще больше ощутить дух обители, мы отыщем вход в «пещеры, Богом зданнные» и поговорим о жизни героев книги «Несвятые святые», написанной архимандритом Тихоном, когда-то послушником Псково-Печерского монастыря.

Организационные детали

Дополнительно (по желанию) можно заказать комплексный обед в кафе в Печорах — 400 рублей с человека.

Как проходит экскурсия

  • Автобусная экскурсия начинается и заканчивается в Пскове
  • Для групп больше 10 человек перед бронированием необходимо подтверждение гида
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Русь стародавняя: Изборск и Псково-Печерский монастырь
Русь стародавняя: Изборск и Псково-Печерский монастырь
Русь стародавняя: Изборск и Псково-Печерский монастырь
Русь стародавняя: Изборск и Псково-Печерский монастырь
Русь стародавняя: Изборск и Псково-Печерский монастырь
Русь стародавняя: Изборск и Псково-Печерский монастырь
Русь стародавняя: Изборск и Псково-Печерский монастырь
Русь стародавняя: Изборск и Псково-Печерский монастырь
Русь стародавняя: Изборск и Псково-Печерский монастырь
Русь стародавняя: Изборск и Псково-Печерский монастырь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура ул. Пароменская, д. 4.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Юлия
Юлия
Добрый день, меня зовут Юлия! Я аккредитованный гид Пушкинского заповедника. Люблю Пушкина («Живого, а не мумию») и Сергея Довлатова. Стараюсь, чтобы экскурсия была неспешной, веселой прогулкой (насколько это позволяет музейная «методичка»;) Я работаю в туристической компании в Пскове, обладающей большим опытом организации и проведения туров и экскурсий, вместе с командой гидов, также знающих и любящих Псков и его окрестности — все мы с радостью проводим экскурсии! До встречи!
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