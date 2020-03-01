Юлия проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Были и легенды Изборска

Летописные сюжеты, былинные пейзажи и аутентичные памятники русского зодчества — всё это вы найдете в древнем Изборске. Перед вами оживут истории о князе Словене, сыне его Изборе и прославленном Труворе, в честь которого названо первое поселение изборян — здесь же вы увидите могилу варяга. У крепости 14 века разберемся, почему её башни с ласковыми названиями — Вышка, Луковка, Темнушка — в Ливонских хрониках называли «Железным градом», и обсудим, зачем изборские женщины отрезали косы. Вы дойдете по целительных ключей, стекающих по отвесной скале, и полюбуетесь красивейшей Изборско-мальской долиной с сетью рек и озёр, косогоров и оврагов.

Печоры: погружение в русское Средневековье

Следом вас окутает атмосфера старинного русского города Печоры, а некогда — эстонского Петсери. Мы обязательно посетим главную достопримечательность этих мест, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, в котором молитвенное слово не прерывается с 1473 года. Вы поймете, почему крепость возвели в овраге, а на «кровавой дороге» узнаете о визите в монастырь Ивана Грозного. А чтобы еще больше ощутить дух обители, мы отыщем вход в «пещеры, Богом зданнные» и поговорим о жизни героев книги «Несвятые святые», написанной архимандритом Тихоном, когда-то послушником Псково-Печерского монастыря.