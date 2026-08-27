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Групповая
Лучший выборАвтобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
Погрузиться в былинную атмосферу Древней Руси и узнать об истоках национальной государственности
Начало: На площади Ленина, в Пскове
Завтра в 11:00
30 авг в 11:00
3600 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в небольшой группе
Посетить один из самых почитаемых монастырей страны и ощутить дух первых веков Древней Руси
Начало: На площади Ленина в Пскове
6 сен в 10:30
3070 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в небольшой группе
Посетить древнюю крепость и храмы легендарного монастыря на автопешеходной экскурсии
Начало: На Октябрьской площади
Расписание: в среду, четверг и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
2 сен в 11:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Печоры и Изборск на комфортабельном авто
Посетить легендарный Псково-Печерский монастырь и древний Изборск за 1 день
Начало: В любом месте города
29 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от 15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Изборск и Печоры: 2 твердыни Северо-Западной Руси
Посетить древний город, Мальскую долину и Псково-Печерский монастырь - из Пскова
30 авг в 09:00
1 сен в 09:00
от 14 100 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Пскова - в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры (на вашем авто)
Посетите два уникальных города за один день: Изборск и Печоры. Узнайте об их богатой истории и легендах, путешествуя на собственном авто
Начало: По договоренности в г. Пскове
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от 11 300 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Изборск, Мальская долина и Печоры: автомобильная экскурсия (всё включено)
Прикоснуться к местам, где вершилась история, и полюбоваться невероятными пейзажами
Начало: У места вашего проживания
30 авг в 10:00
31 авг в 10:00
от 26 900 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
На автобусе в Изборск и Печоры
Посетить Изборскую крепость и Псково-Печерский монастырь на экскурсии в группе до 45 человек
Начало: В центре города Псков
Завтра в 13:45
30 авг в 11:00
2800 ₽ за человека
Групповая
Русь стародавняя: Изборск и Псково-Печерский монастырь
Экскурсия в крепости и главную святыню Псковского края
Начало: На ул. Пароменской
30 авг в 11:30
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пскова в Изборск и Печоры: две крепости, две святыни
Пройти по древнему городищу, спуститься к Словенским ключам и увидеть монастырь-крепость
30 авг в 10:00
1 сен в 10:00
от 10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Билеты
Изборск и Печоры: хранители древнего наследия (на вашем авто)
Оставьте традиционные маршруты и отправьтесь в увлекательное путешествие по древним селам и историческим местам Псковской области
30 авг в 09:00
31 авг в 09:00
от 11 000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Псков, Изборск и Печоры - на автобусе и пешком
Впечатлиться мощью средневековых крепостей и раскрыть историю древней обители
Начало: На ул. Пароменской
30 авг в 09:00
4 сен в 09:00
4100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Печоры, Изборск и музей «Льняная губерния» за 1 день (на вашем авто)
Побывать в знаменитом Псково-Печерском монастыре и познакомиться с эстонским кварталом
Начало: Псков, площадь Ленина, д. 1
1 сен в 09:00
3 сен в 09:00
от 12 600 ₽ за всё до 4 чел.
Билеты
Псков, Изборск, Печоры: три ключа к русской истории (на вашем авто)
Услышать звон Троицкого собора, спуститься в пещеры и набрать воды из ключей
29 авг в 16:30
30 авг в 10:00
от 12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина
Погрузиться в историю духовных доминант псковской земли и прикоснуться к преданиям заповедных мест
5 сен в 09:30
6 сен в 09:00
от 13 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие в древность (на вашем авто)
Погрузитесь в историю Псково-Печёрского монастыря и Изборской крепости. Узнайте о значении этих мест в истории России и их архитектурных особенностях
Начало: В холле отеля
2 сен в 10:00
5 сен в 10:00
от 9860 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
3 в 1: Псков, Печоры, Изборск
Увлекательное путешествие по древним городам Псковщины. Крепости, монастыри и захватывающие виды ждут вас на каждом шагу
5 сен в 08:00
8 сен в 08:00
от 17 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Изборск и Печоры: душевное путешествие в прошлое с гидом-историком (на вашем авто)
Путешествие на тысячу лет назад, где крепость Изборска и Печерский монастырь раскроют свои тайны. Умиротворение и вдохновение гарантированы
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
от 12 700 ₽ за всё до 5 чел.
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