Лада проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Изборская крепость

Вы оцените фортификационную мощь Изборской крепости и заглянете в тайные лазы, слушая истории 📖 о княжении варяг и вражеских натисках. Гид проведет вас к Труворову городищу — древнему поселению кривичей — и к чудотворным Словенским ключам, вода которых по легенде наделена волшебной силой.

Печоры

Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь — один из древнейших и красивейших в России. Вы познакомитесь с историей его создания и узнаете о «кровавой дороге», знаменитых старцах и святых пещерах. Гид расскажет о быте монахов, а после проведет вас к Святому источнику и ближним «Богом зданным пещерам».

Ну и какая же поездка без сувениров! Вы сможете приобрести яркие изборские варежки, традиционные пряники и псковскую керамику на память о путешествии.

Организационные детали