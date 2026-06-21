Лада проводит ещё 2 экскурсии

Изборск и Печоры — два легендарных города-крепости, которые дышат историей, кровопролитными сражениями, легендами, преданиями и святостью.
Вы осмотрите тайные лазы Изборской крепости и узнаете о жизни монахов Псково-Печерской обители, а также сможете набрать целебной воды из Святого источника.
Вы осмотрите тайные лазы Изборской крепости и узнаете о жизни монахов Псково-Печерской обители, а также сможете набрать целебной воды из Святого источника.
Описание экскурсии
Изборская крепость
Вы оцените фортификационную мощь Изборской крепости и заглянете в тайные лазы, слушая истории о княжении варяг и вражеских натисках. Гид проведет вас к Труворову городищу — древнему поселению кривичей — и к чудотворным Словенским ключам, вода которых по легенде наделена волшебной силой.
Печоры
Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь — один из древнейших и красивейших в России. Вы познакомитесь с историей его создания и узнаете о «кровавой дороге», знаменитых старцах и святых пещерах. Гид расскажет о быте монахов, а после проведет вас к Святому источнику и ближним «Богом зданным пещерам».
Ну и какая же поездка без сувениров! Вы сможете приобрести яркие изборские варежки, традиционные пряники и псковскую керамику на память о путешествии.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автобусе/микроавтобусе
- Входные билеты включены в стоимость
- Дополнительно можно заказать групповой обед (по желанию)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города Псков
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2683 туристов
Наша команда состоит из профессионалов с многолетним опытом. Покажем классический Псков, познакомим с его духовным наследием, преподнесём старинный город в неформатном виде, приоткроем тайны исторических событий, а наш скобарь поведает сказки и легенды древней псковской земли.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 68 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия очень понравилась. было интересно от самого начала до конца. удобный формат, спасибо за использование аудиогида, было достаточное количество свободного времени друзьям уже порекомендовала
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Были вчера на экскурсии. Интересные локации и стоит ехать, если вы без машины.
Плюсы: комфортабельный автобус, вкусный комплексный обед на страусиной эко-ферме, низкая цена за целый день, красивые виды, возможность потрогать "историю" руками. Минусы: гид Светлана плохо ориентируется во времени настоящем и прошлом (автобус никого не ждёт, но все ждут гида), Иван Грозный с крестоносцами не воевал.
Плюсы: комфортабельный автобус, вкусный комплексный обед на страусиной эко-ферме, низкая цена за целый день, красивые виды, возможность потрогать "историю" руками. Минусы: гид Светлана плохо ориентируется во времени настоящем и прошлом (автобус никого не ждёт, но все ждут гида), Иван Грозный с крестоносцами не воевал.
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Е
Доброго дня, делюсь исключительно положительными впечатлениями об экскурсии Изборск-Печоры, рекомендую обращаться 😌
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С
Очень насыщенная поездка. Организована хорошо. Изборская крепость и Печерский монастырь поражают. Вкусный обед в интересном кафе на страусиной ферме. (Сладкоешкам рекомендую взять десерт Изборские развалины))
Жаль, в самих Печорах было мало времени: ни в магазинчики, ни в кафе не успели. Или нужно было из монастыря галопом убегать сразу после экскурсии, а хотелось там немного погулять, впечатлиться…
Жаль, в самих Печорах было мало времени: ни в магазинчики, ни в кафе не успели. Или нужно было из монастыря галопом убегать сразу после экскурсии, а хотелось там немного погулять, впечатлиться…
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Н
Понравилась организация экскурсии - радиогиды, все точно по времени, удобный автобус. Гид Елена хорошо организовала группу, подача материала интересно и от души, с радиогидом не обязательно толпится всем куче, можно гулять свободно и слушать. Изборск очень понравился- прогулка по долине, ключи и эти крепости… экскурсия на полдня плотно. Рекомендую.
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Е
Изумительная экскурсия! Несмотря на ветреную погоду поездка получилась отменной. Гид Светлана Анатольевна просто кладезь знаний, чувствуется каким объемом информации она владеет и хочет поделиться со слушателями. Всем рекомендую посетить эти
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