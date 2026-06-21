Лада проводит ещё 2 экскурсии

Изборск и Печоры — два легендарных города-крепости, которые дышат историей, кровопролитными сражениями, легендами, преданиями и святостью. Вы осмотрите тайные лазы Изборской крепости и узнаете о жизни монахов Псково-Печерской обители, а также сможете набрать целебной воды из Святого источника.

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Описание экскурсии

Изборская крепость

Вы оцените фортификационную мощь Изборской крепости и заглянете в тайные лазы, слушая истории о княжении варяг и вражеских натисках. Гид проведет вас к Труворову городищу — древнему поселению кривичей — и к чудотворным Словенским ключам, вода которых по легенде наделена волшебной силой.

Печоры

Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь — один из древнейших и красивейших в России. Вы познакомитесь с историей его создания и узнаете о «кровавой дороге», знаменитых старцах и святых пещерах. Гид расскажет о быте монахов, а после проведет вас к Святому источнику и ближним «Богом зданным пещерам».

Ну и какая же поездка без сувениров! Вы сможете приобрести яркие изборские варежки, традиционные пряники и псковскую керамику на память о путешествии.

Организационные детали