Лада проводит ещё 2 экскурсии

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На автобусе в Изборск и Печоры

Посетить Изборскую крепость и Псково-Печерский монастырь на экскурсии в группе до 40 человек

Лада
Лада – экскурсионное агентство из Пскова
Изборск и Печоры — два легендарных города-крепости, которые дышат историей 📖, кровопролитными сражениями, легендами, преданиями и святостью.

Вы осмотрите тайные лазы Изборской крепости и узнаете о жизни монахов Псково-Печерской обители, а также сможете набрать целебной воды из Святого источника.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 850 ₽ за человека

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На автобусе в Изборск и Печоры
На автобусе в Изборск и Печоры

Что вас ожидает

Изборская крепость
Вы оцените фортификационную мощь Изборской крепости и заглянете в тайные лазы, слушая истории 📖 о княжении варяг и вражеских натисках. Гид проведет вас к Труворову городищу — древнему поселению кривичей — и к чудотворным Словенским ключам, вода которых по легенде наделена волшебной силой.

Печоры
Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь — один из древнейших и красивейших в России. Вы познакомитесь с историей его создания и узнаете о «кровавой дороге», знаменитых старцах и святых пещерах. Гид расскажет о быте монахов, а после проведет вас к Святому источнику и ближним «Богом зданным пещерам».

Ну и какая же поездка без сувениров! Вы сможете приобрести яркие изборские варежки, традиционные пряники и псковскую керамику на память о путешествии.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе/микроавтобусе
  • Входные билеты 🎫 включены в стоимость
  • По желанию за дополнительную плату возможен обед — 350 руб. /чел.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в Пскове
На автобусе в Изборск и Печоры
На автобусе в Изборск и Печоры
На автобусе в Изборск и Печоры
На автобусе в Изборск и Печоры
На автобусе в Изборск и Печоры
На автобусе в Изборск и Печоры
На автобусе в Изборск и Печоры
На автобусе в Изборск и Печоры
На автобусе в Изборск и Печоры
На автобусе в Изборск и Печоры
На автобусе в Изборск и Печоры
На автобусе в Изборск и Печоры
На автобусе в Изборск и Печоры
На автобусе в Изборск и Печоры
На автобусе в Изборск и Печоры

Экскурсия проводится в воскресенье в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Лада
Лада
Наша команда состоит из профессионалов с многолетним опытом. Покажем «классический» Псков, познакомим с его духовным наследием, преподнесем старинный город в неформатном виде, приоткроем тайны исторических событий, а наш Скобарь поведает сказки и легенды древней Псковской земли.
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