Лада проводит ещё 2 экскурсии

Изборская крепость Вы оцените фортификационную мощь Изборской крепости и заглянете в тайные лазы, слушая истории 📖 о княжении варяг и вражеских натисках. Гид проведет вас к Труворову городищу — древнему поселению кривичей — и к чудотворным Словенским ключам, вода которых по легенде наделена волшебной силой.
Печоры Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь — один из древнейших и красивейших в России. Вы познакомитесь с историей его создания и узнаете о «кровавой дороге», знаменитых старцах и святых пещерах. Гид расскажет о быте монахов, а после проведет вас к Святому источнику и ближним «Богом зданным пещерам».
Ну и какая же поездка без сувениров! Вы сможете приобрести яркие изборские варежки, традиционные пряники и псковскую керамику на память о путешествии.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автобусе/микроавтобусе
Входные билеты 🎫 включены в стоимость
По желанию за дополнительную плату возможен обед — 350 руб. /чел.
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в Пскове
Экскурсия проводится в воскресенье в 11:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Наша команда состоит из профессионалов с многолетним опытом. Покажем «классический» Псков, познакомим с его духовным наследием, преподнесем старинный город в неформатном виде, приоткроем тайны исторических событий, а наш Скобарь поведает сказки и легенды древней Псковской земли.