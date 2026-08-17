Любовь — ваша команда гидов в Пскове Организатор данного мероприятия

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Провели экскурсии для 4538 туристов

Уважаемые гости, рада вас приветствовать на псковской земле. Меня зовут Любовь, я и мои коллеги с радостью проведём для вас экскурсию по древнему Пскову. После знакомства с городом на наших экскурсиях, квестах или интерактивах, путешественники приезжают снова, Псков остаётся в их сердцах. А это лучшая награда за нашу работу. До встречи в Пскове!