Экспресс-знакомство: весь Псков за 1 час

Индивидуальная экскурсия в Пскове

Увидеть открыточные места города и его главные достопримечательности на автомобильной экскурсии

Вы приехали в Псков, и у вас мало времени, а хочется увидеть побольше достопримечательностей? В вашей компании есть путешественники, которые не могут долго ходить пешком — бабушки, дедушки и дети? Тогда эта экскурсия — оптимальный вариант! За 1-1,5 часа вы увидите из окна авто известные и нетуристические места, узнаете историю города и откроете его секреты.
Экспресс-знакомство: весь Псков за 1 час
Экспресс-знакомство: весь Псков за 1 час
Экспресс-знакомство: весь Псков за 1 час
Экспресс-знакомство: весь Псков за 1 час
Экспресс-знакомство: весь Псков за 1 час
Экспресс-знакомство: весь Псков за 1 час
Ближайшие даты:
10
дек
11
дек
12
дек
13
дек
14
дек
15
дек
16
дек
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

  • Вы увидите из окна авто самые «открыточные места» Пскова — надпись «Россия начинается здесь» и слияние двух рек
  • Посетите все районы — Завеличье, Запсковье и, конечно же, центр
  • Изучите дома губернского периода (19-20 веков)
  • Побываете у самой большой башни города — Покровской
  • Заберётесь на стены Окольного города или одной из башен (по желанию)

Также я покажу вам нетуристические места. Регулярно мы будем делать фото-паузы, чтобы вы увезли на память о путешествии отличные снимки. По пути поговорим об истории города, особенностях строительства крепости и башен в 16 веке. Также вы узнаете, как именитые фамилии Пушкин, Брадис, Блок и Куприн связаны с Псковом.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле или микроавтобусе в зависимости от количества участников
  • Если ваш отель находится в центре города, можем начать экскурсию от отеля
  • Если у вас большая компания, то экскурсию нужно заказывать заранее, чтобы успеть забронировать транспорт
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пскова

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетниеОбзорныеСамое главноеПопулярные местаНа микроавтобусе

Похожие туры из Пскова

Обзорная экскурсия по Пскову
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
50 отзывов
Обзорная экскурсия по Пскову
площадь В.И. Ленина, у памятника В.И. Ленину
Завтра
8 дек
9 дек
10 дек
от 4 000 за всё до 10 чел.
Литературный Псков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Литературный Псков
Псковский Кремль, у крыльца Троицкого собора
Сегодня
Завтра
8 дек
9 дек
2 500 за всё до 10 чел.
Псков и его окрестности - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
142 отзыва
Псков и его окрестности - с интересом и любовью
История и культура, достопримечательности и люди Пскова на душевной экскурсии
Выберем так, чтобы это было вам удобно
Сегодня
Завтра
8 дек
9 дек
6 500 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пскове. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ