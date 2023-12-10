Вы приехали в Псков, и у вас мало времени, а хочется увидеть побольше достопримечательностей? В вашей компании есть путешественники, которые не могут долго ходить пешком — бабушки, дедушки и дети? Тогда эта экскурсия — оптимальный вариант! За 1-1,5 часа вы увидите из окна авто известные и нетуристические места, узнаете историю города и откроете его секреты.