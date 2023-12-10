Увидеть открыточные места города и его главные достопримечательности на автомобильной экскурсии
Вы приехали в Псков, и у вас мало времени, а хочется увидеть побольше достопримечательностей? В вашей компании есть путешественники, которые не могут долго ходить пешком — бабушки, дедушки и дети? Тогда эта экскурсия — оптимальный вариант! За 1-1,5 часа вы увидите из окна авто известные и нетуристические места, узнаете историю города и откроете его секреты.
Ближайшие даты:
10
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даты
Описание
Что вас ожидает
- Вы увидите из окна авто самые «открыточные места» Пскова — надпись «Россия начинается здесь» и слияние двух рек
- Посетите все районы — Завеличье, Запсковье и, конечно же, центр
- Изучите дома губернского периода (19-20 веков)
- Побываете у самой большой башни города — Покровской
- Заберётесь на стены Окольного города или одной из башен (по желанию)
Также я покажу вам нетуристические места. Регулярно мы будем делать фото-паузы, чтобы вы увезли на память о путешествии отличные снимки. По пути поговорим об истории города, особенностях строительства крепости и башен в 16 веке. Также вы узнаете, как именитые фамилии Пушкин, Брадис, Блок и Куприн связаны с Псковом.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле или микроавтобусе в зависимости от количества участников
- Если ваш отель находится в центре города, можем начать экскурсию от отеля
- Если у вас большая компания, то экскурсию нужно заказывать заранее, чтобы успеть забронировать транспорт
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Пскове
Провёл экскурсии для 2404 туристов
Меня зовут Любовь. Я живу в Пскове более 10 лет и столько же работаю в туристической сфере. С радостью покажу вам главные достопримечательности и тайные уголки этого чудесного древнего города.
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