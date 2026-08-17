Вы приехали в Псков, и у вас мало времени, а хочется увидеть побольше достопримечательностей? В вашей компании есть путешественники, которые не могут долго ходить пешком — бабушки, дедушки и дети? Тогда эта экскурсия — оптимальный вариант! За 1,5-2 часа вы увидите из окна авто известные и нетуристические места, узнаете историю города и откроете его секреты.
Описание фото-прогулки
- Вы увидите из окна авто самые «открыточные места» Пскова — надпись «Россия начинается здесь» и слияние двух рек
- Посетите все районы — Завеличье, Запсковье и, конечно же, центр
- Изучите дома губернского периода (19-20 веков)
- Побываете у самой большой башни города — Покровской
- Заберётесь на стены Окольного города или одной из башен (по желанию)
Также я покажу вам нетуристические места. Регулярно мы будем делать фото-паузы, чтобы вы увезли на память о путешествии отличные снимки. По пути поговорим об истории города, особенностях строительства крепости и башен в 16 веке. Также вы узнаете, как именитые фамилии Пушкин, Брадис, Блок и Куприн связаны с Псковом.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле или микроавтобусе в зависимости от количества участников
- Если ваш отель находится в центре города, можем начать экскурсию от отеля
- Если у вас большая компания, то экскурсию нужно заказывать заранее, чтобы успеть забронировать транспорт
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек комфортабельных автобусах за доплату: для группы 4-7 чел. — 2000 ₽, для 7-18 чел. — 5000 ₽
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Октябрьская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваша команда гидов в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Провели экскурсии для 4538 туристов
Уважаемые гости, рада вас приветствовать на псковской земле. Меня зовут Любовь, я и мои коллеги с радостью проведём для вас экскурсию по древнему Пскову. После знакомства с городом на наших экскурсиях, квестах или интерактивах, путешественники приезжают снова, Псков остаётся в их сердцах. А это лучшая награда за нашу работу. До встречи в Пскове!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Прекрасная экскурсия,всем советую. Время пролетело незаметно. Очень интересная подача материала,было интересно и увлекательно
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Д
Мы приехали в Псков впервые, и хотели получить общее первое впечатление о городе. Экскурсия, которую для нас провела Любовь, полностью соответствовала нашим пожеланиям. Яркий рассказ через призму личной увлеченности гида городом позволил нам очень быстро проникнутся особенным вайбом Пскова и вызвал желание задержаться здесь подольше. Спасибо, Любовь!
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М
Благодарим за чудесную прогулку-экскурсию. Познавательно. Так встречают гостей. Спасибо, Любовь
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Т
мы были проездом в городе всего несколько часов. Неспешно познакомились с историей города. Нам показали знаковые места. Мы узнали много интересного и нового. Рекомендуем экскурсовода.
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все понравилось, рекомендуем!!!
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О
Очень понравилась экскурсовод Любовь! Индивидуально подошла к каждому с преподнесением информации! Задействовала детей с запоминанием информации через рисунки! Поощрением через шоколадные медальки! А взрослых увлекала квизами, вопросами и догадками! Моё любимое!!!!!! 👏🏻👏🏻👏🏻 просто браво!
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