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прекрасно, рассказами и знаниями гида наша компания осталась очень довольна. Слегка напрягло слишком обширное свободное время после экскурсий и в Изборске и в Печерах. Пойти и там и там особенно некуда, 30 мин было бы вполне достаточно на сувениры. Мы и дети были очень голодны, но в обеих городках большие проблемы с общепитом (все занято, самих заведений очень мало, блюда готовят от часа, пирожные в кофейне хватали последние, на еду в открытой столовой без слез не взглянешь). Лучше бы сделали тогда коллективный обед для всех членов экскурсии. Но это был единственный минус. Остальным всем остались довольны.