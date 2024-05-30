1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Псков древний и современный: индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Пскова: от древнего Кремля до современного города. Узнайте о ключевых событиях и героях, которые формировали Псков
Начало: На площади Ленина
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
6 540₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Экспресс-знакомство с Псковом: история, архитектура и уникальные места
Ваш уникальный шанс погрузиться в атмосферу древнего Пскова, увидеть его главные достопримечательности и узнать малоизвестные факты всего за 1 час
«Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле или микроавтобусе в зависимости от количества участников»
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 900₽ за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
В Пушкинские Горы - в мини-группе
Родовое имение, «дом Лариных» и Святогорский монастырь - путешествие по литературным святыням
Начало: На площади Ленина в Пскове
«Трансфер из Пскова и обратно — на минивэне или небольшом 20-местном автобусе»
Расписание: в среду и субботу в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 970₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в мини-группе
Посетить древнюю крепость и храмы легендарного монастыря на автопешеходной экскурсии
Начало: На Октябрьской площади
«Экскурсия проходит на минивэнах Nissan и Renault, микроавтобусах Mercedes-Benz и Volkswagen»
Расписание: в четверг и воскресенье в 11:00
16 июня в 11:00
20 июня в 11:00
3 600₽ за человека
Групповая
6 часов
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
Посетить один из самых почитаемых монастырей страны и ощутить дух первых веков Древней Руси
Начало: На площади Ленина в Пскове
«Трансфер из Пскова и обратно — на минивэне или небольшом 20-местном автобусе»
Расписание: во вторник и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
3 400₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
«С Кремля начинается земля»: обзорная экскурсия по Пскову
Влюбиться в архитектуру средневековых православных памятников
Начало: На площади Ленина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 250₽ за всё до 5 чел.
Групповая
6.5 часов
Популярное предложение
На автобусе в Изборск и Печоры
Посетить Изборскую крепость и Псково-Печерский монастырь на экскурсии в группе до 40 человек
Начало: в Пскове
«Экскурсия проходит на автобусе/микроавтобусе»
16 июня в 11:00
21 июня в 13:30
1 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана30 мая 2024Экскурсовод Татьяна. Голос хорошо поставлен, речь чёткая, информация структурированная. В машине разместились прекрасно, все слышно. Просто для информации: в Псково-Печёрском
- ЕЕкатерина27 мая 2024Будничные дела нагрянули после чудесных майских выходных, поэтому и отзыв родился с задержкой только сегодня. Но никак нельзя было не
- ЗЗоя27 мая 2024Владимир провел для нас прекрасную экскурсию. Смог заинтересовать даже детей после 8-ми часового переезда на машине. Ответил на все вопросы и рассказывал очень простым, доступным языком. Когда будем в Пскове снова, обязательно пойдём с Владимиром по какому-то другому маршруту!
- ИИрина26 мая 2024Гид просто восторг. Погружение в жизнь Пушкина великолепно. Отлично организована экскурсия, несмотря на праздничные дни, мы нигде не стояли в очереди. Обед был тоже на высоте. Очень вкусно, спасибо большое
- ДДарья19 мая 2024Сама экскурсия очень понравилась, вопросов не возникло. И хорошо, что группа для микроавтобуса небольшая, все камерно. Слышно в автобусе было
- ССергей17 мая 2024Псков! Несколько лет назад мы мечтали посетить Псков! Город древний, самобытный, о котором знали только по коротким заметкам и не
- ЕЕлена13 мая 2024Экскурсия исклбчительно интересная, организована отлично, гид доброжелательная, очень эрудированная, с глубокими знаниями истории (Татьяна), и, спасибо ей, терпеливая с хлопотными туристами. Информации получили очень много, чего и желали при покупке экскурсии. Особая благоарност водителю за спокойный и уверенный стиль вождения.
- ВВера13 мая 202410 мая у нас была поездка в Изборск и Печоры. Понравилось всё: организация, маршрут, конечно, сами Изборск и Печоры, экскурсовод
- ААлексей9 мая 2024Интересные места. Повезло с погодой, поэтому впечатления еще ярче. Буланова Татьяна замечательный гид. Все интересно, гармонично и приятно. Очень рады, что день с нами провела именно она.
- ТТАтьяна9 мая 2024Экскурсия позволила нам увидеть прекрасную русскую природу, приобщиться к поэзии Александра Сергеевича Пушкина, расширить свои знания, услышать прекрасную поэзию. Среди
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «На микроавтобусе»
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Сейчас в Пскове в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 800 до 6 540. Туристы уже оставили гидам 353 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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