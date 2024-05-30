Экскурсии на микроавтобусе в Пскове с гидом по низким ценам

Найдено 7 экскурсий в категории «На микроавтобусе» в Пскове, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Псков древний и современный
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
295 отзывов
Псков древний и современный: индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Пскова: от древнего Кремля до современного города. Узнайте о ключевых событиях и героях, которые формировали Псков
Начало: На площади Ленина
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
6 540 за всё до 10 чел.
Экспресс-знакомство: весь Псков за 1 час
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Экспресс-знакомство с Псковом: история, архитектура и уникальные места
Ваш уникальный шанс погрузиться в атмосферу древнего Пскова, увидеть его главные достопримечательности и узнать малоизвестные факты всего за 1 час
«Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле или микроавтобусе в зависимости от количества участников»
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 900 за всё до 3 чел.
В Пушкинские Горы - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
10 отзывов
В Пушкинские Горы - в мини-группе
Родовое имение, «дом Лариных» и Святогорский монастырь - путешествие по литературным святыням
Начало: На площади Ленина в Пскове
«Трансфер из Пскова и обратно — на минивэне или небольшом 20-местном автобусе»
Расписание: в среду и субботу в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 970 за человека
Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
3 отзыва
Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в мини-группе
Посетить древнюю крепость и храмы легендарного монастыря на автопешеходной экскурсии
Начало: На Октябрьской площади
«Экскурсия проходит на минивэнах Nissan и Renault, микроавтобусах Mercedes-Benz и Volkswagen»
Расписание: в четверг и воскресенье в 11:00
16 июня в 11:00
20 июня в 11:00
3 600 за человека
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
9 отзывов
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
Посетить один из самых почитаемых монастырей страны и ощутить дух первых веков Древней Руси
Начало: На площади Ленина в Пскове
«Трансфер из Пскова и обратно — на минивэне или небольшом 20-местном автобусе»
Расписание: во вторник и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
3 400 за человека
«С Кремля начинается земля»: обзорная экскурсия по Пскову
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
«С Кремля начинается земля»: обзорная экскурсия по Пскову
Влюбиться в архитектуру средневековых православных памятников
Начало: На площади Ленина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 250 за всё до 5 чел.
На автобусе в Изборск и Печоры
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6.5 часов
26 отзывов
Популярное предложение
На автобусе в Изборск и Печоры
Посетить Изборскую крепость и Псково-Печерский монастырь на экскурсии в группе до 40 человек
Начало: в Пскове
«Экскурсия проходит на автобусе/микроавтобусе»
16 июня в 11:00
21 июня в 13:30
1 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
    Экскурсовод Татьяна. Голос хорошо поставлен, речь чёткая, информация структурированная. В машине разместились прекрасно, все слышно. Просто для информации: в Псково-Печёрском
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    сейчас ремонт дорог плюс по Изборску много ходить тропинками (удобную обувь надо!). Прекрасно провели время! Потрясающие виды природы! Очень содержательный рассказ! Спасибо!

    Экскурсовод Татьяна. Голос хорошо поставлен, речь чёткая, информация структурированная. В машине разместились прекрасно, все слышно. Просто
  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    Псков древний и современный
    Будничные дела нагрянули после чудесных майских выходных, поэтому и отзыв родился с задержкой только сегодня. Но никак нельзя было не
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    оставить отзыв об этой замечательной прогулке по древнему и современному Пскову! Если окажитесь в Пскове, то от всей души рекомендую прекрасного гида Владимира. Увлекательно, душевно, интересно! Так, что вы не только впитаете новое, вспомните забытое из уроков истории, но и усвоите материал)) Человек, любящий и знающий свой город! Было очень увлекательно и познавательно! Как будто окунулись в лета истории со времен Давмонта до наших дней! Экскурсия прошла на одном дыхании, удержать внимание слушателя - может далеко не каждый, а Владимиру это удается на славу)

  • З
    Зоя
    27 мая 2024
    Псков древний и современный
    Владимир провел для нас прекрасную экскурсию. Смог заинтересовать даже детей после 8-ми часового переезда на машине. Ответил на все вопросы и рассказывал очень простым, доступным языком. Когда будем в Пскове снова, обязательно пойдём с Владимиром по какому-то другому маршруту!
  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    В Пушкинские Горы - в мини-группе
    Гид просто восторг. Погружение в жизнь Пушкина великолепно. Отлично организована экскурсия, несмотря на праздничные дни, мы нигде не стояли в очереди. Обед был тоже на высоте. Очень вкусно, спасибо большое
  • Д
    Дарья
    19 мая 2024
    Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
    Сама экскурсия очень понравилась, вопросов не возникло. И хорошо, что группа для микроавтобуса небольшая, все камерно. Слышно в автобусе было
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    прекрасно, рассказами и знаниями гида наша компания осталась очень довольна. Слегка напрягло слишком обширное свободное время после экскурсий и в Изборске и в Печерах. Пойти и там и там особенно некуда, 30 мин было бы вполне достаточно на сувениры. Мы и дети были очень голодны, но в обеих городках большие проблемы с общепитом (все занято, самих заведений очень мало, блюда готовят от часа, пирожные в кофейне хватали последние, на еду в открытой столовой без слез не взглянешь). Лучше бы сделали тогда коллективный обед для всех членов экскурсии. Но это был единственный минус. Остальным всем остались довольны.

  • С
    Сергей
    17 мая 2024
    Псков древний и современный
    Псков! Несколько лет назад мы мечтали посетить Псков! Город древний, самобытный, о котором знали только по коротким заметкам и не
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    очень больших публикаций! Наши мечты осуществились только в этом году!!! Благодаря авиа сообщению, Псков стал доступнее и ближе!!! По прибытию в Псков мы сразу окунулись в его древнюю историю, которой изобилует земля псковская! Прогулки по древним местам сочетались с рассказами нашего гида, который в красочной форме рассказчика поведал нам о всех знаковых событиях образования исторических фактах славного города Пскова и его окрестностях!!! Спасибо рассказчику за его повествование о городе и его исторической значимости для России!!!

    Псков! Несколько лет назад мы мечтали посетить Псков! Город древний, самобытный, о котором знали только поПсков! Несколько лет назад мы мечтали посетить Псков! Город древний, самобытный, о котором знали только поПсков! Несколько лет назад мы мечтали посетить Псков! Город древний, самобытный, о котором знали только поПсков! Несколько лет назад мы мечтали посетить Псков! Город древний, самобытный, о котором знали только поПсков! Несколько лет назад мы мечтали посетить Псков! Город древний, самобытный, о котором знали только по
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в мини-группе
    Экскурсия исклбчительно интересная, организована отлично, гид доброжелательная, очень эрудированная, с глубокими знаниями истории (Татьяна), и, спасибо ей, терпеливая с хлопотными туристами. Информации получили очень много, чего и желали при покупке экскурсии. Особая благоарност водителю за спокойный и уверенный стиль вождения.
  • В
    Вера
    13 мая 2024
    На автобусе в Изборск и Печоры
    10 мая у нас была поездка в Изборск и Печоры. Понравилось всё: организация, маршрут, конечно, сами Изборск и Печоры, экскурсовод
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    Стерлядкина. С ней же мы ездили на следующий день, 11 мая, в Пушкинские Горы. Это экскурсовод очень высокого уровня, прекрасно знающий свое дело, очень приятный в общении человек. Из минусов, впрочем, ожидаемых, - небольшая доля антисоветизма, который неизменно присутствует при посещении религиозных объектов и который обусловлен социальной природой церкви как неотъемлемой органичной части эксплуататорского государства. Людям думающим полезно в очередной раз убедиться в правильности марксистско-ленинской оценки социальной роли религии. Так что поездка была не только очень интересной, позволившей больше узнать о героической истории Русского государства, но и полезной.

  • А
    Алексей
    9 мая 2024
    Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в мини-группе
    Интересные места. Повезло с погодой, поэтому впечатления еще ярче. Буланова Татьяна замечательный гид. Все интересно, гармонично и приятно. Очень рады, что день с нами провела именно она.
    Интересные места. Повезло с погодой, поэтому впечатления еще ярчеИнтересные места. Повезло с погодой, поэтому впечатления еще ярчеИнтересные места. Повезло с погодой, поэтому впечатления еще ярчеИнтересные места. Повезло с погодой, поэтому впечатления еще ярче
  • Т
    ТАтьяна
    9 мая 2024
    В Пушкинские Горы - в мини-группе
    Экскурсия позволила нам увидеть прекрасную русскую природу, приобщиться к поэзии Александра Сергеевича Пушкина, расширить свои знания, услышать прекрасную поэзию. Среди
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    нашего тревожного мира это уголок спокойствия, душевного равновесия, силы. Жаль только, что монастырь в лесах, не смогли увидеть всего величия. Кому близок русский мир, надо обязательно съездить. Удобно, что небольшая группа, возможность все увидеть и услышать

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «На микроавтобусе»

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  2. Самое главное
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  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
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Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 800 до 6 540. Туристы уже оставили гидам 353 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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