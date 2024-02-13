Эта тематическая программа раскроет Псков с малоизвестной стороны и погрузит в прошлое через призму жизни и творчества евреев. Где селились и чем занимались представители еврейского народа в Пскове? Где исповедовали свою религию? Мы пройдём по центральным улицам, отыщем места, где раньше стояли синагоги, поговорим об известных личностях, а также оценим работы Шагала!

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Описание

Что вас ожидает

Во время прогулки по городу мы:

Осмотрим здания 18–19 веков, где находились лавки еврейских ремесленников, и раскроем, почему именно мелким ремесленникам-евреям разрешали селиться за чертой зоны оседлости

Увидим школу кантонистов и обсудим появление института кантонистов при Николае I

Найдём дом, где родилась Зофья Франьо, праведница народов мира

Поговорим о евреях-писателях: Каверине, Тынянове, Зоргенфрее, а также художниках-евреях, изображавших на своих полотнах Псков: Исааке Израилевиче Бродском, Аароне Берковиче Лаховском

Отыщем дом, где жила семья Исаака Кушелевича Кикоина, советского физика-экспериментатора

Не забудем и о Софье Менделевне Глускиной, её вкладе в русскую филологию, лингвистику и диалектологию, а также о её отце — главном раввине Ленинграда Менахеме Менделе Глускине и о многих других евреях, чьи имена связаны с Псковом.

Но это ещё не всё: мы заглянем в художественную галерею, где увидим, среди прочего, две картины Марка Шагала: «Чёрные любовники» и «Купание ребёнка».

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы: