Еврейский Псков
Индивидуальная экскурсия в Пскове

Где были и куда делись синагоги, что такое черта оседлости и кто такие кантонисты

Эта тематическая программа раскроет Псков с малоизвестной стороны и погрузит в прошлое через призму жизни и творчества евреев.

Где селились и чем занимались представители еврейского народа в Пскове? Где исповедовали свою религию? Мы пройдём по центральным улицам, отыщем места, где раньше стояли синагоги, поговорим об известных личностях, а также оценим работы Шагала!
Еврейский Псков
Еврейский Псков
Еврейский Псков
Ближайшие даты:
13
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Описание

Что вас ожидает

Во время прогулки по городу мы:

  • Осмотрим здания 18–19 веков, где находились лавки еврейских ремесленников, и раскроем, почему именно мелким ремесленникам-евреям разрешали селиться за чертой зоны оседлости
  • Увидим школу кантонистов и обсудим появление института кантонистов при Николае I
  • Найдём дом, где родилась Зофья Франьо, праведница народов мира
  • Поговорим о евреях-писателях: Каверине, Тынянове, Зоргенфрее, а также художниках-евреях, изображавших на своих полотнах Псков: Исааке Израилевиче Бродском, Аароне Берковиче Лаховском
  • Отыщем дом, где жила семья Исаака Кушелевича Кикоина, советского физика-экспериментатора
  • Не забудем и о Софье Менделевне Глускиной, её вкладе в русскую филологию, лингвистику и диалектологию, а также о её отце — главном раввине Ленинграда Менахеме Менделе Глускине и о многих других евреях, чьи имена связаны с Псковом.

Но это ещё не всё: мы заглянем в художественную галерею, где увидим, среди прочего, две картины Марка Шагала: «Чёрные любовники» и «Купание ребёнка».

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы:

  • Входной билет в картинную галерею Фан-дер-Флита: 250 руб. /чел.
  • Чай/кофе в одном из кафе, где мы сделаем перерыв на отдых и непринуждённую беседу

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Главпочтамта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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