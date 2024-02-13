Где были и куда делись синагоги, что такое черта оседлости и кто такие кантонисты
Эта тематическая программа раскроет Псков с малоизвестной стороны и погрузит в прошлое через призму жизни и творчества евреев.
Где селились и чем занимались представители еврейского народа в Пскове? Где исповедовали свою религию? Мы пройдём по центральным улицам, отыщем места, где раньше стояли синагоги, поговорим об известных личностях, а также оценим работы Шагала!
Где селились и чем занимались представители еврейского народа в Пскове? Где исповедовали свою религию? Мы пройдём по центральным улицам, отыщем места, где раньше стояли синагоги, поговорим об известных личностях, а также оценим работы Шагала!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Во время прогулки по городу мы:
- Осмотрим здания 18–19 веков, где находились лавки еврейских ремесленников, и раскроем, почему именно мелким ремесленникам-евреям разрешали селиться за чертой зоны оседлости
- Увидим школу кантонистов и обсудим появление института кантонистов при Николае I
- Найдём дом, где родилась Зофья Франьо, праведница народов мира
- Поговорим о евреях-писателях: Каверине, Тынянове, Зоргенфрее, а также художниках-евреях, изображавших на своих полотнах Псков: Исааке Израилевиче Бродском, Аароне Берковиче Лаховском
- Отыщем дом, где жила семья Исаака Кушелевича Кикоина, советского физика-экспериментатора
- Не забудем и о Софье Менделевне Глускиной, её вкладе в русскую филологию, лингвистику и диалектологию, а также о её отце — главном раввине Ленинграда Менахеме Менделе Глускине и о многих других евреях, чьи имена связаны с Псковом.
Но это ещё не всё: мы заглянем в художественную галерею, где увидим, среди прочего, две картины Марка Шагала: «Чёрные любовники» и «Купание ребёнка».
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы:
- Входной билет в картинную галерею Фан-дер-Флита: 250 руб. /чел.
- Чай/кофе в одном из кафе, где мы сделаем перерыв на отдых и непринуждённую беседу
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Главпочтамта
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
О'александръ — ваша команда гидов в Пскове
Провели экскурсии для 796 туристов
Привет! Меня зовут О’александръ, я гид и трэвел-консультант. За моими плечами 15-летний опыт путешествий в несколько десятков стран и сотни проведенных экскурсий по России, Беларуси и Европе. Работаю с командой гидов: нас пять человек, у каждого есть лицензия, каждый очень любит Псков и с радостью поделится этой любовью с вами. Мы проводим самые разные групповые и индивидуальные экскурсии по городу и Псковской области. Ждем вас!
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