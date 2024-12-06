10 часов
Групповая
до 18 чел.
Псковские дали: пушкинские места и дегустация сидра
Увидеть, где жили Пушкин и Довлатов и попробовать местный сидр
Начало: У Главпочтамта
6 дек в 10:30
20 дек в 10:30
5 200₽ за человека
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Еврейский Псков
Где были и куда делись синагоги, что такое черта оседлости и кто такие кантонисты
Начало: Октябрьский проспект, сквер у памятника С.М. Киров...
Сегодня в 11:00
3 ноя в 10:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По древним тропам Псковщины: Изборск и Печоры
Прикоснуться к местам, где вершилась история, и полюбоваться невероятными пейзажами
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 10:00
3 ноя в 10:00
15 500₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Искусство и музеи»
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