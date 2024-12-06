Найдено 3 экскурсии в категории « Искусство и музеи » в Пскове, цены от 5 200 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности На автобусе 10 часов Групповая до 18 чел. Псковские дали: пушкинские места и дегустация сидра Увидеть, где жили Пушкин и Довлатов и попробовать местный сидр Начало: У Главпочтамта 5 200 ₽ за человека Пешая 3.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Еврейский Псков Где были и куда делись синагоги, что такое черта оседлости и кто такие кантонисты Начало: Октябрьский проспект, сквер у памятника С.М. Киров... 8 000 ₽ за всё до 10 чел. На машине 7 часов Индивидуальная до 4 чел. По древним тропам Псковщины: Изборск и Печоры Прикоснуться к местам, где вершилась история, и полюбоваться невероятными пейзажами Начало: У места вашего проживания 15 500 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Пскова

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Искусство и музеи»

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