Фермерское хозяйство «Сельская усадьба»

Находится в уникальном уголке Псковской области, который известен своей экологией и красотой — в Печорском районе, на берегу Псковского озера. Основная культура фермерского хозяйства — малина (которой здесь выращивают до 40 сортов), а также голубика, ежевика, смородина и другое.

Экоферма «Изборский страус»

Уникальное пространство для отдыха, при посещении которого вы получите возможность познакомиться с удивительными представителями экваториальной фауны, чёрными африканскими страусами. Страусы способны заинтересовать не только своим незабываемым внешним видом, но и особенностями поведения: это птицы, которые не могут летать, но при этом способны при беге развивать скорость до 70 км/ч. Во время экскурсии 🧭 вы сможете узнать всё об африканских страусах, задать интересующие вас вопросы и, конечно, собственноручно покормить этих жизнерадостных и любопытных птиц.

Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово