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Гастрономическая экскурсия «проЕДУ»

5
2 отзыва
Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий – Гид из Пскова
Сегодня вас ждет путешествие по областным фермерским хозяйствам, где вы сможете увидеть до 40 сортов малины, покормить чёрных африканских страусов, услышать историю 📖 единственного в России народа сето в деревне Сигово и попробовать их национальную кухню 🥧.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚌На автобусе
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 250 ₽ за человека

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Гастрономическая экскурсия «проЕДУ»
Гастрономическая экскурсия «проЕДУ»

Что вы увидите

  • Фермерское хозяйство «Сельская усадьба»
  • Экоферма «Изборский страус»
  • Музей-усадьба народа сето в д. Сигово
Фермерское хозяйство «Сельская усадьба»
Находится в уникальном уголке Псковской области, который известен своей экологией и красотой — в Печорском районе, на берегу Псковского озера. Основная культура фермерского хозяйства — малина (которой здесь выращивают до 40 сортов), а также голубика, ежевика, смородина и другое.
Экоферма «Изборский страус»
Уникальное пространство для отдыха, при посещении которого вы получите возможность познакомиться с удивительными представителями экваториальной фауны, чёрными африканскими страусами. Страусы способны заинтересовать не только своим незабываемым внешним видом, но и особенностями поведения: это птицы, которые не могут летать, но при этом способны при беге развивать скорость до 70 км/ч. Во время экскурсии 🧭 вы сможете узнать всё об африканских страусах, задать интересующие вас вопросы и, конечно, собственноручно покормить этих жизнерадостных и любопытных птиц.
Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово
Единственный в России музей 🖼 малого финно-угорского народа, сохранившего уникальную материальную и духовную культуру. Вы услышите интересную историю 📖 о быте и культуре народа сето, сможете погрузится в уютную атмосферу деревенского дома, а также полакомиться блюдами национальной кухни 🥧 знать:
  • Программа экскурсии может быть изменена исполнителем с сохранением заявленного объёма времени и информации.
Что входит
  • Автобусно-экскурсионное сопровождение в составе группы
  • Входные билеты на платные объекты
  • 3 дегустации по программе тура
  • Групповой комплексный обед
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Площадь Ленина
Гастрономическая экскурсия «проЕДУ»
Гастрономическая экскурсия «проЕДУ»
Гастрономическая экскурсия «проЕДУ»
Гастрономическая экскурсия «проЕДУ»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий
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2 отзыва оставили туристы

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