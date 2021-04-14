Услышать истории прошлого, узнать, почему псковичи называют кремль кромом и как развлекался Пушкин
Едем в край лесов и озёр с удивительной историей, ведущей начало от периода Древней Руси.
Вы побываете в Пскове, Печорах и Изборске, мы остановимся в городе Остров и погуляем по заповедным местам Пушкинских Гор. Вы познакомитесь с псковской школой зодчества, увидите старинные храмы и крепости.
Услышите подробности жизни Александра Сергеевича и его предков, побываете в танцевальном зале, который помнит балы времён поэта. Полюбуетесь живописными видами и насладитесь царящей здесь атмосферой спокойствия.
Вы побываете в Пскове, Печорах и Изборске, мы остановимся в городе Остров и погуляем по заповедным местам Пушкинских Гор. Вы познакомитесь с псковской школой зодчества, увидите старинные храмы и крепости.
Услышите подробности жизни Александра Сергеевича и его предков, побываете в танцевальном зале, который помнит балы времён поэта. Полюбуетесь живописными видами и насладитесь царящей здесь атмосферой спокойствия.
Ближайшие даты:
29
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Для посещения Троицкого собора и Псково-Печерского монастыря желательно иметь юбки и головные уборы. При посещении Славянских ключей можно взять пустую посуду для святой воды. Для кормления лебедей в Изборске с собой можно взять хлеб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из Москвы на поезде № 10, в 10:25 встреча прибывших из Санкт-Петербурга на «Ласточке»Завершение: Псков, ж. - д. вокзал, 18:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Пскове
Провела 880 экскурсий для 1260 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Екатерина, и я представляю команду опытных и квалифицированных гидов, которые любят Псков и готовы поделиться своей любовью с вами. Мы работаем уже более семи лет и всегда стараемся учесть все пожелания путешественников. До встречи на древней Псковской земле!
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