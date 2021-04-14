Едем в край лесов и озёр с удивительной историей, ведущей начало от периода Древней Руси.



Вы побываете в Пскове, Печорах и Изборске, мы остановимся в городе Остров и погуляем по заповедным местам Пушкинских Гор. Вы познакомитесь с псковской школой зодчества, увидите старинные храмы и крепости.



Услышите подробности жизни Александра Сергеевича и его предков, побываете в танцевальном зале, который помнит балы времён поэта. Полюбуетесь живописными видами и насладитесь царящей здесь атмосферой спокойствия.