1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Псковский кремль: групповая экскурсия в сердце истории Пскова
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Псковскому кремлю, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: Центральный вход в Псковский Кремль
«Завершится экскурсия в северной части Кремля, где жили самые первые поселенцы»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1 740₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Пскова
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по страницам истории Пскова, где каждый камень хранит легенды древних времен
Начало: На площади Ленина
«Осмотрите Псковский Кремль и Довмонтов город, или псковские Помпеи, услышите о важнейшем стратегическом положении города, сотнях нападений и лишь одном поражении, поразительной стойкости псковичей и фортификационных решениях»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
750₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Псков древний и современный: индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Пскова: от древнего Кремля до современного города. Узнайте о ключевых событиях и героях, которые формировали Псков
Начало: На площади Ленина
«Вы посетите Псковский кремль — здесь зарождался один из древнейших городов России»
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
6 540₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Первое свидание с Псковом (с посещением Кремля)
Приглашаю на индивидуальную экскурсию по Пскову с посещением Кремля. Узнайте историю города, насладитесь его атмосферой и уникальными достопримечательностями
Начало: По договорённости
«Дополнительно оплачивается пропуск в Кремль на группу до 5 чел»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Псков: эксклюзивное путешествие по историческому сердцу с посещением Кремля
Индивидуальная экскурсия по Пскову: погрузитесь в атмосферу древнего города, осмотрите Кремль и узнайте множество интересных фактов
Начало: на Октябрьском проспекте
«Мы осмотрим обе части Кремля: Кром и Довмонтово городище»
16 июня в 08:00
18 июня в 08:30
4 800₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Псковский Кремль: историческое путешествие снаружи и изнутри
Погрузитесь в многовековую историю Пскова, исследуя Довмонтов город, Троицкий собор и наслаждаясь видами с крепостных стен
Начало: Площадь Ленина
«Осмотр Кремля мы начнем с обширной «пристройки», сделанной выдающимся псковским князем Довмонтом в конце XIII века и названной в его честь «Довмонтовым городом»»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Псков и его кремль: эксклюзивное путешествие в Средневековье
Погрузитесь в историю Пскова, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя величие Псковского кремля и его башен
«Я расскажу о том, как крепостные стены Кремля использовались для защиты этих земель, и о роли, которую Псков сыграл в истории страны»
7 июля в 08:00
8 июля в 11:00
4 670₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Псковский Кром: путешествие в сердце древней истории
Погрузитесь в атмосферу средневековья, открывая тайны Псковского кремля в компании опытного гида
Начало: У входа на территорию Кремля
«Вы детально рассмотрите большой макет древнего Кремля и узнаете, как жил средневековый Псков»
29 июня в 10:00
30 июня в 17:00
2 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Псков: погружение в историю Сердца древнего Пскова
Приглашаем в увлекательное путешествие по Сердцу древнего Пскова, где каждый камень хранит легенды и истории
Начало: У главного входа в Кремль
«Вы исследуете Довмонтов город — фортификационную пристройку Кремля, появившуюся в его ансамбле в XIII веке»
Завтра в 08:00
18 июня в 08:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по историческому Пскову
Псковская старина в экскурсии «Теплая встреча с Псковом»: история, княжеские легенды и дух веков в одном путешествии
Начало: В районе Кремля
«Входные билеты в Кремль не включены в стоимость: 600 руб»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:30
3 300₽ за всё до 8 чел.
Групповая
3 часа
Псков: путешествие сквозь века - от крепостей до уютных кофеен
Псков ждет вас! Откройте его силу и душевность в одной экскурсии: от мощных крепостей до теплых кофеен
Начало: На улице Советская
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 12:00, в четверг и воскресенье в 09:00
14 июня в 12:00
15 июня в 12:00
750₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
«С Кремля начинается земля»: обзорная экскурсия по Пскову
Влюбиться в архитектуру средневековых православных памятников
Начало: На площади Ленина
«Экскурсия начнется с самого сердца города — Псковского кремля»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 250₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия Псковского Кремля: погружение в историю крепости
Откройте для себя секреты Псковского Кремля с интерактивным аудиогидом, который оживит историю прямо в ваших ушах
Начало: Ул. Кремль, 4, Псков
«Послушайте про все постройки кремля, как они использовались ранее и каково их предназначение сегодня»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Псков и Псковский Кремль за один день на автомобиле или автобусе
Начало: Ост. Детский парк, Октябрьский проспект
«Посетим Кремль или «Кром», как величали псковичи и узнаем почему в Кремле никогда не жили и где проходило Вече, увидим «псковские помпеи» — Довмонтов город»
Расписание: ежедневно по договоренности
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2.5 часа
Псковский кремль
«Собственный Кремль есть не только в Москве, а застывшие во времени Помпеи найдутся не только в Италии»
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 12:00
от 600₽ за человека
Аудиогид
2.5 часа
Псковская крепость: аудиоэкскурсия по набережной вокруг кремля
Познакомиться с историей одной из самых мощных и неприступных цитаделей Европы 16 века
Начало: На Милицейской улице
«Завершится аудиопрогулка на набережной реки Великой, в точке, где открывается панорама всей Псковской крепости и сказочный вид на Псковский кремль и Троицкий собор»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Отличная экскурсия. Интересно, с любовью к городу, истории и псковичам. Спасибо, Елизавета. Вы нас влюбили в Псков!
- ДДарья6 июня 2024Шикарная экскурсия! Очень было интересно и познавательно взрослым и детям!
- ГГеннадий6 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Анна полностью погружена в тему, владеет большим объемом информации, умеет её интересно донести до слушателей. Время экскурсии пролетело незаметно
- ТТатьяна5 июня 2024Экскурсия отличная. Елизавета хорошо владеет материалом, ответила на все интересующие нас дополнительные вопросы. Маршрут продуман, не утомительно и очень познавательный. Большое спасибо
- ААнтон5 июня 2024Содержательная эксурсия, достаточно плотная, почти максимум того, что можно уложить в два с половиной - три часа. Экскурсовод Анна очень доброжелательна и внимательна к экскурсантам. Экскурсия хорошо подходит для первого знакомства с Псковом.
- ИИлья4 июня 2024Экскурсия замечательная, для нас получилось прогуляться два с половиной часа пешком совсем необременительно. Отдельно спасибо экскурсоводу Ирине, история и байки про Псков именно в такой пропорции, чтобы было познавательно и в то же время интересно.
- ЕЕлена4 июня 2024Мы посетили экскурсию с детьми 10 и 13 лет! Никита замечательно всё рассказал и показал. Очень интересно, профессионально, грамотно. Нам очень понравилось. Спасибо, Никита!
- ЕЕлена4 июня 2024Экскурсовод Ирина -замечательная рассказчица.
- ННаталья2 июня 2024Отличная экскурсия. Очень рады, что из всех предложений выбрали именно эксурсию Дениса. Он отличный рассказчик, исторические факты превращается в увлекательное путешествие.
- ММарина1 июня 2024Всем здравствуйте! Были на экскурсии 28 мая, нашим экскурсоводом был Олег. После экскурсии осталось двойственное чувство, вроде очень много услышали, в то
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Кремль»
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