читать дальше же время и толком ничего не узнали про современный Псков, чем живёт и чем дышит. Олег много знает и старается эти знания донести до экскурсантов, но в рассказе не было структуры и каких-либо логических переходов. В любом случае, большое спасибо за экскурсию!

Всем здравствуйте! Были на экскурсии 28 мая, нашим экскурсоводом был Олег. После экскурсии осталось двойственное чувство, вроде очень много услышали, в то