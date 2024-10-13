Из Пскова - в старинную деревянную усадьбу Лог

Посетить гостеприимный дом, окружённый прекрасными пейзажами, и погрузиться в атмосферу 19 века
Мы отправимся в усадьбу Лог, расположенную в глухой псковской глубинке, на высоком берегу реки Плюсс.

В своё время она укрыла от бурь революций молодую писательницу Маргариту Ямщикову и её подругу — бывшую придворную даму Ольгу Гориневскую.

Вы прикоснётесь к их жизни и увидите аутентичные предметы старины: люстры, печи, книги и личные вещи хозяев.
Из Пскова - в старинную деревянную усадьбу Лог
Из Пскова - в старинную деревянную усадьбу Лог
Из Пскова - в старинную деревянную усадьбу Лог
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Вы посетите усадьбу Лог — подлинный деревянный дом, построенный на рубеже 18-19 веков. Его не повредили войны, революции, пожары и прочие бедствия. Во время экскурсии по усадьбе вы:

  • расшифруете особенности стиля «русский деревянный ампир»
  • оцените классическую планировку дворянского летнего дома
  • погуляете по залу, спальням и кабинетам
  • выйдете на крыльцо с видом на реку
  • рассмотрите уцелевшие обои, витражи, люстры, печи, книги и ноты
  • раскроете, как последняя хозяйка дома связана с серией книг ЖЗЛ

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на минивэнах Nissan и Renault, микроавтобусах Mercedes-Benz и Volkswagen. Места распределяются в зависимости от даты бронирования. Чем раньше вы вносите предоплату, тем ближе к началу салона будут ваши места
  • Транспорт и входные билеты включены в стоимость
  • Время в пути из Пскова — 1,5 часа в одну сторону
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 5 лет
  • Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды

в воскресенье в 11:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Советская
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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