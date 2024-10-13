Мы отправимся в усадьбу Лог, расположенную в глухой псковской глубинке, на высоком берегу реки Плюсс.
В своё время она укрыла от бурь революций молодую писательницу Маргариту Ямщикову и её подругу — бывшую придворную даму Ольгу Гориневскую.
Вы прикоснётесь к их жизни и увидите аутентичные предметы старины: люстры, печи, книги и личные вещи хозяев.
В своё время она укрыла от бурь революций молодую писательницу Маргариту Ямщикову и её подругу — бывшую придворную даму Ольгу Гориневскую.
Вы прикоснётесь к их жизни и увидите аутентичные предметы старины: люстры, печи, книги и личные вещи хозяев.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Вы посетите усадьбу Лог — подлинный деревянный дом, построенный на рубеже 18-19 веков. Его не повредили войны, революции, пожары и прочие бедствия. Во время экскурсии по усадьбе вы:
- расшифруете особенности стиля «русский деревянный ампир»
- оцените классическую планировку дворянского летнего дома
- погуляете по залу, спальням и кабинетам
- выйдете на крыльцо с видом на реку
- рассмотрите уцелевшие обои, витражи, люстры, печи, книги и ноты
- раскроете, как последняя хозяйка дома связана с серией книг ЖЗЛ
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на минивэнах Nissan и Renault, микроавтобусах Mercedes-Benz и Volkswagen. Места распределяются в зависимости от даты бронирования. Чем раньше вы вносите предоплату, тем ближе к началу салона будут ваши места
- Транспорт и входные билеты включены в стоимость
- Время в пути из Пскова — 1,5 часа в одну сторону
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 5 лет
- Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды
в воскресенье в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Советская
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
О'александръ — ваша команда гидов в Пскове
Провели экскурсии для 1566 туристов
Привет! Меня зовут О’александръ, я гид и тревел-консультант. За моими плечами 18-летний опыт путешествий в несколько десятков стран и сотни проведённых экскурсий по России, Беларуси и Европе. Работаю с командойЗадать вопрос
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