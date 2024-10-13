О'александръ — ваша команда гидов в Пскове

Провели экскурсии для 1566 туристов

читать дальше гидов: нас 5 человек, у каждого есть лицензия, каждый очень любит Псков и с радостью поделится этой любовью с вами. Мы проводим самые разные групповые и индивидуальные экскурсии по городу и Псковской области. Ждём вас!

Привет! Меня зовут О’александръ, я гид и тревел-консультант. За моими плечами 18-летний опыт путешествий в несколько десятков стран и сотни проведённых экскурсий по России, Беларуси и Европе. Работаю с командой