Эта экскурсия перенесёт вас во времена Киевской Руси и Ивана Грозного! Вы увидите город, который входит в десятку древнейших русских городов. Побываете в единственном монастыре страны, который никогда не закрывался. Полюбуетесь памятником природы ледникового происхождения и Словенскими ключами. Мы поговорим о мощных крепостях, природе Мальской долины и многом другом.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Древний Изборск и Мальская долина
Приглашаю вас прикоснуться к истокам русской государственности на древнем Труворовом городище. Мы обсудим легенды и сказания, увидим Труворов крест и взглянем с высоты на Мальскую долину.
Вы полюбуетесь лебедями в водах Городищенского озера. А в конце пешего маршрута познакомитесь с Изборской крепостью 14 века и её историей войн.
Псково-Печерский монастырь в городе Печоры
Посетим обитель, которая пережила все бури и невзгоды Средневековья и 20 века. С обзорной площадки рассмотрим монастырь с высоты, а затем пройдёмся по его улочкам, зайдём в Успенский храм и ближние пещеры.
Вы услышите о создании обители, о том, как происходило её становление и как ей удалось избежать закрытия в годы гонений.
А ещё вы узнаете:
- Историю освоения западного пограничья русских земель: кто жил на этих землях в дославянскую эпоху и когда пришли славяне
- О христианизации региона: как сложилась судьба первых монастырей
- И конечно, поговорим об уникальной природе Мальской долины, носящей статус заповедника
Кому подойдёт экскурсия
Это программа для тех, кто хочет прикоснуться к истории. Не подойдёт для паломников.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном седане Omoda S5
- Дорога — около 50 км в одну сторону
Дополнительные расходы
- Вход на территорию Изборской крепости — 200 ₽ за чел.
- Экскурсионный сбор в Псково-Печерском монастыре — 600 ₽ с группы
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Пскове
Провёл экскурсии для 1280 туристов
На своих экскурсиях я рассказываю об истории Пскова и псковской земли на простом и понятном языке. Со мной вы узнаете много интересных фактов о Пскове и достоверных историй из егоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Н
Наталья
4 ноя 2025
Большое спасибо Дмитрию за познавательно экскурсию, за чувство юмора. Все было отлично! Наталья и Надежда
Юлия
3 ноя 2025
Дмитрий прекрасный рассказчик! С первых минут экскурсии смог погрузить в материал. Передал тонкости и особенности жизни людей 15-16 вв. Маршрут понятен и структурирован.
Также Дмитрий с удовольствием ответит на все вопросы и поможет сделать фото на память.
Также Дмитрий с удовольствием ответит на все вопросы и поможет сделать фото на память.
О
Ольга
1 ноя 2025
Спасибо гиду Дмитрию за экскурсию! Особенное впечатление произвели Печоры! Рекомендуем Дмитрия как специалиста по средневековью, увлеченного и знающего человека, который четко разделяет исторические факты от легенд. Экскурсия очень насыщенная, подача информации больше подойдет знатокам и любителям истории. Те, кто любит кратко и лаконично, по верхам, а также детям - сложновато.
Дарья
29 окт 2025
Были с Дмитрием на 2 экскурсии уже. Первая по Псковскому Кремлю,все прошло также замечательно. Дмитрий забирает вас на своем автомобиле или вы можете воспользоваться своим. Экскурсия очень насыщенная,целый день вы проводите на свежем воздухе в окружении крепостей,лебедей и монастырей😅
Наталья
21 окт 2025
Эта автомобильная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры — идеальный маршрут для знакомства с душой Псковской земли. Всего за 6 часов мы погрузились в тысячелетнюю историю, насладились видами древних
Н
Наталья
17 окт 2025
Интересная экскурсия. Дмитрий рассказал факты, а не легенды - и это замечательно. Печеры понравились даже больше чем Изборг, и очень удобно посетить эти два объекта в одну поездку
И
Ирина
17 окт 2025
Великолепная экскурсия! Замечательный, внимательный, эрудированный экскурсовод!
М
Мария
16 окт 2025
Огромное спасибо Дмитрию за прекрасную и познавательную экскурсию!
Лидия
24 сен 2025
Добрый день! Были на экскурсии семьей с двумя детьми 12 и 16 лет. Дмитрий прекрасный экскурсовод, имеет фирменный стиль повествования)), смог заинтересовать историей детей, обладает большим объемом исторических знаний -
Е
ЕЛЕНА
19 сен 2025
Экскурсия в целом понравилась. Было очень интересно. Звезду сняла за то, что на мой субъективный взгляд, немного перегружена большим количеством информации. А так, все было на очень высоком профессиональном уровне.
О
Олеся
15 сен 2025
Отличная экскурсия. Дмитрий прекрасно владеет материалом и очень интересно рассказывает. Рекомендую всем кто увлекается историей и фортификационными сооружениями.
Н
Наталия
11 сен 2025
Спасибо Дмитрию за очень интересно составленную экскурсию и отличное знание истории.
Н
Наталья
10 сен 2025
Огромная благодарность Дмитрию. Потрясающе глубокое знание истории. Версии исторических событий поданы с разных точек зрения очень живо и с юмором. Хорошо все запоминается даже теми кто историей не интересуется (возникает
И
Ирина
26 авг 2025
Покупала экскурсию для пожилых родителей. Они остались очень довольны. Интересно, насыщенно, красивые места. Очень благодарны Дмитрию.
А
Анна
25 авг 2025
Замечательные экскурсии! Экскурсии увлекательны и очень познавательны! Экскурсии понравятся и взрослым и детям!!!! Очень рады, что из множества экскурсоводов выбрали именно Дмитрия!!!
Отличный рассказчик, не сказочник! Повествование основано исключительно на фактах!
Отличный рассказчик, не сказочник! Повествование основано исключительно на фактах!
Входит в следующие категории Пскова
Похожие экскурсии из Пскова
Индивидуальная
до 20 чел.
Исторические тайны Пскова: от Изборска до монастыря
Погрузитесь в историю Руси, посетив древние крепости и монастыри. Откройте для себя удивительные места и узнайте их тайны
Начало: Псков
Завтра в 14:00
11 ноя в 08:00
9335 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дух Древней Руси и пейзажи в Изборске
Изборск - древнее место, где переплетаются истории и легенды. Откройте для себя его уникальные пейзажи и архитектуру
Начало: В Изборске, на перекрестке Минской и Печорской ули...
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
7867 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Печоры и Изборск на комфортабельном авто
Путешествие к Печорам и Изборску на авто откроет для вас тайны древних крепостей и монастырей. Насладитесь уникальными пейзажами и историей
Начало: В любом месте города
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.