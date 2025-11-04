Эта экскурсия перенесёт вас во времена Киевской Руси и Ивана Грозного! Вы увидите город, который входит в десятку древнейших русских городов. Побываете в единственном монастыре страны, который никогда не закрывался. Полюбуетесь памятником природы ледникового происхождения и Словенскими ключами. Мы поговорим о мощных крепостях, природе Мальской долины и многом другом.

Описание экскурсии

Древний Изборск и Мальская долина

Приглашаю вас прикоснуться к истокам русской государственности на древнем Труворовом городище. Мы обсудим легенды и сказания, увидим Труворов крест и взглянем с высоты на Мальскую долину.

Вы полюбуетесь лебедями в водах Городищенского озера. А в конце пешего маршрута познакомитесь с Изборской крепостью 14 века и её историей войн.

Псково-Печерский монастырь в городе Печоры

Посетим обитель, которая пережила все бури и невзгоды Средневековья и 20 века. С обзорной площадки рассмотрим монастырь с высоты, а затем пройдёмся по его улочкам, зайдём в Успенский храм и ближние пещеры.

Вы услышите о создании обители, о том, как происходило её становление и как ей удалось избежать закрытия в годы гонений.

А ещё вы узнаете:

Историю освоения западного пограничья русских земель: кто жил на этих землях в дославянскую эпоху и когда пришли славяне

О христианизации региона: как сложилась судьба первых монастырей

И конечно, поговорим об уникальной природе Мальской долины, носящей статус заповедника

Кому подойдёт экскурсия

Это программа для тех, кто хочет прикоснуться к истории. Не подойдёт для паломников.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном седане Omoda S5

Дорога — около 50 км в одну сторону

