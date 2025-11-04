Мои заказы

Изборск и Печоры: 2 твердыни Северо-Западной Руси

Посетить древний город, Мальскую долину и Псково-Печерский монастырь - из Пскова
Эта экскурсия перенесёт вас во времена Киевской Руси и Ивана Грозного! Вы увидите город, который входит в десятку древнейших русских городов. Побываете в единственном монастыре страны, который никогда не закрывался. Полюбуетесь памятником природы ледникового происхождения и Словенскими ключами. Мы поговорим о мощных крепостях, природе Мальской долины и многом другом.
5
37 отзывов
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя16
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Древний Изборск и Мальская долина

Приглашаю вас прикоснуться к истокам русской государственности на древнем Труворовом городище. Мы обсудим легенды и сказания, увидим Труворов крест и взглянем с высоты на Мальскую долину.

Вы полюбуетесь лебедями в водах Городищенского озера. А в конце пешего маршрута познакомитесь с Изборской крепостью 14 века и её историей войн.

Псково-Печерский монастырь в городе Печоры

Посетим обитель, которая пережила все бури и невзгоды Средневековья и 20 века. С обзорной площадки рассмотрим монастырь с высоты, а затем пройдёмся по его улочкам, зайдём в Успенский храм и ближние пещеры.

Вы услышите о создании обители, о том, как происходило её становление и как ей удалось избежать закрытия в годы гонений.

А ещё вы узнаете:

  • Историю освоения западного пограничья русских земель: кто жил на этих землях в дославянскую эпоху и когда пришли славяне
  • О христианизации региона: как сложилась судьба первых монастырей
  • И конечно, поговорим об уникальной природе Мальской долины, носящей статус заповедника

Кому подойдёт экскурсия

Это программа для тех, кто хочет прикоснуться к истории. Не подойдёт для паломников.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном седане Omoda S5
  • Дорога — около 50 км в одну сторону

Дополнительные расходы

  • Вход на территорию Изборской крепости — 200 ₽ за чел.
  • Экскурсионный сбор в Псково-Печерском монастыре — 600 ₽ с группы

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Пскове
Провёл экскурсии для 1280 туристов
На своих экскурсиях я рассказываю об истории Пскова и псковской земли на простом и понятном языке. Со мной вы узнаете много интересных фактов о Пскове и достоверных историй из его
прошлого. Хотя и легендам всегда можно уделить время — ведь к ним так привыкли в русской истории. Я обязательно показываю не только самые знаменитые уголки Пскова, но и его малоизвестные интересные места. Буду рад познакомить вас с нашим удивительным древним городом.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Н
Наталья
4 ноя 2025
Большое спасибо Дмитрию за познавательно экскурсию, за чувство юмора. Все было отлично! Наталья и Надежда
Юлия
Юлия
3 ноя 2025
Дмитрий прекрасный рассказчик! С первых минут экскурсии смог погрузить в материал. Передал тонкости и особенности жизни людей 15-16 вв. Маршрут понятен и структурирован.
Также Дмитрий с удовольствием ответит на все вопросы и поможет сделать фото на память.
О
Ольга
1 ноя 2025
Спасибо гиду Дмитрию за экскурсию! Особенное впечатление произвели Печоры! Рекомендуем Дмитрия как специалиста по средневековью, увлеченного и знающего человека, который четко разделяет исторические факты от легенд. Экскурсия очень насыщенная, подача информации больше подойдет знатокам и любителям истории. Те, кто любит кратко и лаконично, по верхам, а также детям - сложновато.
Дарья
Дарья
29 окт 2025
Были с Дмитрием на 2 экскурсии уже. Первая по Псковскому Кремлю,все прошло также замечательно. Дмитрий забирает вас на своем автомобиле или вы можете воспользоваться своим. Экскурсия очень насыщенная,целый день вы проводите на свежем воздухе в окружении крепостей,лебедей и монастырей😅
Наталья
Наталья
21 окт 2025
Эта автомобильная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры — идеальный маршрут для знакомства с душой Псковской земли. Всего за 6 часов мы погрузились в тысячелетнюю историю, насладились видами древних
крепостей и ощутили благоговейную тишину святых мест.

Особенным наше путешествие сделал потрясающий экскурсовод, Дмитрий! Его рассказ был настолько живым и увлекательным, что время пролетело совершенно незаметно. Я был на экскурсии с 2-мя детьми. Сложные вещи Дмитрий объяснял просто и с юмором, благодаря чему экскурсия была интересна и взрослым, и детям. Не было ни капли утомительности — только интерес и желание узнать больше. Это не сухая лекция, а настоящее погружение в историю с блестящим рассказчиком!

Н
Наталья
17 окт 2025
Интересная экскурсия. Дмитрий рассказал факты, а не легенды - и это замечательно. Печеры понравились даже больше чем Изборг, и очень удобно посетить эти два объекта в одну поездку
И
Ирина
17 окт 2025
Великолепная экскурсия! Замечательный, внимательный, эрудированный экскурсовод!
М
Мария
16 окт 2025
Огромное спасибо Дмитрию за прекрасную и познавательную экскурсию!
Лидия
Лидия
24 сен 2025
Добрый день! Были на экскурсии семьей с двумя детьми 12 и 16 лет. Дмитрий прекрасный экскурсовод, имеет фирменный стиль повествования)), смог заинтересовать историей детей, обладает большим объемом исторических знаний -
что впечатлило мужа. Дорога была спокойная, автомобиль хороший, дочь даже не укачало. Только небольшое пожелание на будущее- так как экскурсия длится 6ч, то я порекомендовала бы сделать перерыв на отдых(перекус) не в конце экскурсии, а где-то между Изборском и Печорами (на голодный желудок трудно усваивать новые знания)).

Е
ЕЛЕНА
19 сен 2025
Экскурсия в целом понравилась. Было очень интересно. Звезду сняла за то, что на мой субъективный взгляд, немного перегружена большим количеством информации. А так, все было на очень высоком профессиональном уровне.
О
Олеся
15 сен 2025
Отличная экскурсия. Дмитрий прекрасно владеет материалом и очень интересно рассказывает. Рекомендую всем кто увлекается историей и фортификационными сооружениями.
Н
Наталия
11 сен 2025
Спасибо Дмитрию за очень интересно составленную экскурсию и отличное знание истории.
Н
Наталья
10 сен 2025
Огромная благодарность Дмитрию. Потрясающе глубокое знание истории. Версии исторических событий поданы с разных точек зрения очень живо и с юмором. Хорошо все запоминается даже теми кто историей не интересуется (возникает
потом желание цитировать)). Экскурсия проходит в удобном для каждого темпе. Если появляются вопросы по ходу экскурсии, то будут подробные ответы на все, что Вас заинтересует. Эта экскурсия не подходит тем, кто не готов воспринимать информацию вне официально принятых догм (учебных или церковных). Особенно рекомендую для молодежи, у которой интерес к истории потерян еще в школе (надоело учить бесконечные даты) - дочери 25 лет, запомнила все, что Дмитрий рассказывал, обсуждала особенно интересные моменты и потом искала дополнительно информацию в сети. СПАСИБО!)

И
Ирина
26 авг 2025
Покупала экскурсию для пожилых родителей. Они остались очень довольны. Интересно, насыщенно, красивые места. Очень благодарны Дмитрию.
А
Анна
25 авг 2025
Замечательные экскурсии! Экскурсии увлекательны и очень познавательны! Экскурсии понравятся и взрослым и детям!!!! Очень рады, что из множества экскурсоводов выбрали именно Дмитрия!!!
Отличный рассказчик, не сказочник! Повествование основано исключительно на фактах!
Все очень четко, структурировано. Дмитрий расскажет: что, зачем, для чего, почему именно так, а не иначе. Дмитрий очень эрудированный человек, с чувством юмора, готов ответить на любой вопрос! Кроме того, маршрут выстроен с учетом ландшафта так, что его может преодолеть и не спортсмен:)! Вы наслаждаетесь великолепным рассказом, красивыми видами и не мучаетесь от одышки, как другие путешественники у других гидов:)
Большое спасибо за замечательные экскурсии!

