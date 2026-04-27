Татьяна проводит ещё 2 экскурсии

В поездке вы перенесётесь на территорию древнерусских сказаний, истоков русской государственности и старинных православных святынь. Познакомитесь с уникальной историей монастыря, который не закрывался даже в эпоху атеизма. Узнаете о местных реликвиях и знаменитых старцах. А также посетите одну из старейших крепостей России и услышите легенды Словенских ключей.

Описание экскурсии

Старинный город-крепость и Псково-Печерский монастырь

Экскурсия начнётся в Печорах, где вы познакомитесь с 5-вековой историей города на границе с Эстонией и посетите его главный памятник — Свято-Успенскую Псково-Печерскую обитель. С монастырской площади вы пройдёте на смотровую площадку, с которой открывается дивный вид на купола Успенского собора, выполненные в стиле украинского барокко. Осматривая внушительную крепостную стену, окружающую монастырь, поговорим об основании монастыря, легендарных пещерах, местных старцах, чудотворной иконе и надежном укреплении, защищавшем святыню от иноземцев. И, конечно, об уникальном явлении в истории России и Русской Православной Церкви — этот монастырь никогда не закрывался, даже в самые суровые и тяжелые атеистические годы 20 века.

Изборско-Мальская долина: дух былинной Руси

В этой заповедной зоне вы почувствуете себя наблюдателями далёкой эпохи, где старинные сказочные мотивы и атмосфера древнерусских былин становятся до предела осязаемыми. Я проведу по местам, которые издавна чтились местными жителями. Расскажу предание о зарождении государственности и легенды о братьях Рюрика, познакомлю с историей средневековой Изборской крепости и самих изборян, испокон веков стоявших на страже границ. Также вы побываете у красивого Городищенского озера, посетите знаменитые Словенские ключи и услышите легенду о целебных источниках.

Организационные детали