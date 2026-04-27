Татьяна проводит ещё 2 экскурсии

Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина
Погрузиться в историю духовных доминант псковской земли и прикоснуться к преданиям заповедных мест
В поездке вы перенесётесь на территорию древнерусских сказаний, истоков русской государственности и старинных православных святынь. Познакомитесь с уникальной историей монастыря, который не закрывался даже в эпоху атеизма. Узнаете о местных реликвиях и знаменитых старцах. А также посетите одну из старейших крепостей России и услышите легенды Словенских ключей.
Старинный город-крепость и Псково-Печерский монастырь
Экскурсия начнётся в Печорах, где вы познакомитесь с 5-вековой историей города на границе с Эстонией и посетите его главный памятник — Свято-Успенскую Псково-Печерскую обитель. С монастырской площади вы пройдёте на смотровую площадку, с которой открывается дивный вид на купола Успенского собора, выполненные в стиле украинского барокко. Осматривая внушительную крепостную стену, окружающую монастырь, поговорим об основании монастыря, легендарных пещерах, местных старцах, чудотворной иконе и надежном укреплении, защищавшем святыню от иноземцев. И, конечно, об уникальном явлении в истории России и Русской Православной Церкви — этот монастырь никогда не закрывался, даже в самые суровые и тяжелые атеистические годы 20 века.
Изборско-Мальская долина: дух былинной Руси
В этой заповедной зоне вы почувствуете себя наблюдателями далёкой эпохи, где старинные сказочные мотивы и атмосфера древнерусских былин становятся до предела осязаемыми. Я проведу по местам, которые издавна чтились местными жителями. Расскажу предание о зарождении государственности и легенды о братьях Рюрика, познакомлю с историей средневековой Изборской крепости и самих изборян, испокон веков стоявших на страже границ. Также вы побываете у красивого Городищенского озера, посетите знаменитые Словенские ключи и услышите легенду о целебных источниках.
Организационные детали
Экскурсия проводится на автомобиле Nissan Qashqai
Дорога занимает 50 км в одну сторону
Дополнительные расходы: вход на территорию Изборской крепости — 200 ₽ с чел. + билет для гида
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провели экскурсии для 1153 туристов
Дорогие друзья! Меня зовут Татьяна, я работаю экскурсоводом и представляю команду гидов — профессионалов. Наше хобби — путешествия, краеведение эти сферы являются одним из факторов развития личности и глубоких знаний в нашей сфере. Занимаемся изучением истории древней Руси, историей Церкви, Будем рады знакомству и встрече в Пскове!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 84 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
75
4
5
3
2
2
–
1
2
О
Ольга
нам понравилась экскурсия. Татьяна отвечала на все вопросы и рассказала много информации. маршрут продуман до мелочей, было время и сделать фото и зайти в сувенирные магазины, а так же мы посмотрели все достопримечательности
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Маршрут идеально подготовлен, ничего лишнего. Татьяна прекрасно и профессионально проводит экскурсию. Ни на секунду не пожалела о выборе. комфортный автомобиль и аккуратное вождение и входит в стоимость ‼️ очень рекомендую, не пожалеете.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Мария
Спасибо Татьяне за экскурсию. Все прошло замечательно, было интересно и не скучно.
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Прекрасная, неторопливая экскурсия по красивым местам. Татьяна помогла нам провести очень интересный день, прикоснуться к истории, очень много было исторических фактов, нам все понравилось, большое спасибо, рекомендуем!!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Таисия
Путнику, страннику, которым, по сути, и является турист, во все времена нужны были добрые люди на его пути, и Татьяна именно такой человек, который не только искренне любит и с читать дальшеуменьшить
удовольствием рассказывает о богатой истории Псковской земли, обители, но и является очень приятным в общении человеком. Сама экскурсия - это идеальное сочетание исторических объектов, расположенных в пригороде Пскова, для посещения одним днем.
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Пишу поздний отзыв на экскурсию! Но нужно было пережить, подумать и понять свои ощущения после поездки!!! Татьяна как экскурсовод просто замечательно доносит информацию(ну если конечно вы не дурачок). Начиная от читать дальшеуменьшить
начала и до конца, только положительные эмоции! Кто то писал, что не нашли общий контакт, так это проблема людей, а не экскурсовод должен предоставлять им развлекуху!!!!!!!! Люди должны знать, куда едут и зачем! Татьяна молодец, знает действительно историю своего края и еще у неё хорошее чувство юмора 👍 Я очень рада, что встретила этого человека, спасибо вам Татьяна!!!! ❤️🌹❤️🌹
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пскова
Похожие экскурсии на «Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина»