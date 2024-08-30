5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Семейная экскурсия «Средневековые крепости и современные страусы»
Погрузиться в истоки русской культуры и полюбоваться на малышей-страусят
30 авг в 08:00
31 авг в 08:00
13 400₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
8 часов
Групповая
до 20 чел.
Гастротур «Вкусные уголки Псковской земли»
Полакомиться малиной, встретить африканских страусов и познакомиться с кухней народа сето
Начало: На площади Ленина
57004 845₽ за человека
скидка
10%
7 часов
Мини-группа
до 7 чел.
СЕТОский кушак: в гости к псковской чуди
Изборская крепость, Словенские ключи, хутор Сигово, быт народа Сету, сырный мастер-класс и история
Начало: На Октябрьской площади
Расписание: во вторник и воскресенье в 11:00
10 сен в 11:00
15 сен в 11:00
32002 880₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Музей-усадьба Сето»
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