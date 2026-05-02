Лести не слышим, угроз не боимся: исторический квест в Пскове

Вы окажетесь в эпицентре событий Ливонской войны, пройдёте по следам легендарной обороны Пскова и узнаете, как горстка защитников остановила огромное войско. Интерактивное путешествие пройдёт по Покровскому углу — древнему памятнику на берегу реки Великой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание квеста

Предыстория

Осень 1581 года. Польский король Стефан Баторий поклялся сокрушить Псков — последний русский оплот на западе. Однако стены города стоят: воевода Иван Шуйский и князь Андрей Хворостинин отражают приступы и дерзко атакуют врага. Но лазутчики Батория нашли уязвимое место — тайник с порохом под Покровской башней. Король планирует взорвать стену и пойти на решающий штурм.

Задача

Вы группа гонцов из осаждённого города. Выполните задания, чтобы собрать части древнего чертежа и найти пароль от тайного хода. Так получится предупредить защитников о диверсии, пока не стало слишком поздно.

Какие будут задания

Дешифровщик. Попробуйте расшифровать текст 16 века

Что в ларце. Угадайте, какой атрибут мы спрятали. Он связан с Ливонской войной и с осадой Пскова Стефаном Баторием

Фотофакт. Нужно повторить фото из альбом со старыми открытками города

Прелестные письма. Найдите стрелу с письмом с помощью древнерусских мер длины и веса

Организационные детали