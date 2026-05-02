Лести не слышим, угроз не боимся: исторический квест в Пскове

Вы окажетесь в эпицентре событий Ливонской войны, пройдёте по следам легендарной обороны Пскова и узнаете, как горстка защитников остановила огромное войско. Интерактивное путешествие пройдёт по Покровскому углу — древнему памятнику на берегу реки Великой.
Описание квеста
Предыстория
Осень 1581 года. Польский король Стефан Баторий поклялся сокрушить Псков — последний русский оплот на западе. Однако стены города стоят: воевода Иван Шуйский и князь Андрей Хворостинин отражают приступы и дерзко атакуют врага. Но лазутчики Батория нашли уязвимое место — тайник с порохом под Покровской башней. Король планирует взорвать стену и пойти на решающий штурм.
Задача
Вы группа гонцов из осаждённого города. Выполните задания, чтобы собрать части древнего чертежа и найти пароль от тайного хода. Так получится предупредить защитников о диверсии, пока не стало слишком поздно.
Какие будут задания
- Дешифровщик. Попробуйте расшифровать текст 16 века
- Что в ларце. Угадайте, какой атрибут мы спрятали. Он связан с Ливонской войной и с осадой Пскова Стефаном Баторием
- Фотофакт. Нужно повторить фото из альбом со старыми открытками города
- Прелестные письма. Найдите стрелу с письмом с помощью древнерусских мер длины и веса
Организационные детали
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
- Квест с элементами театрализации — гид будет в национальном костюме того времени
ежедневно в 10:00, 13:00 и 15:00
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У дома Ксёндза
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов в Пскове
Откройте Псковскую область с новой стороны. В нашей команде дипломированные историки местного университета. Мы предлагаем путешествия по древним крепостям и монастырям, дворянским усадьбам и музеям, живописным паркам и рекам. Познавательные экскурсии и уникальная культура региона точно останутся в вашей памяти!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Отличный историческиц квест для детей. Ведут весёлые, вовлечение молодые ребята. Очень полезно и интересно. Рекомендуем всем семьям с детьми от 6 до 14 лет! Вы и дети получите огромное удовольствие
В
Выражаем искреннюю благодарность организаторам за проведение пробного прохождения квеста на территории Покровского угла. Мероприятие было тщательно продумано, от приветственного инструктажа до неожиданных сюжетных поворотов. Формат оказался крайне удачным для младшей аудитории. Планируем в дальнейшем организовывать посещения квеста для школьных классов.
Ещё раз большое спасибо ❤
