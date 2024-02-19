Ирина — ваш гид в Пскове

Провела экскурсии для 86 туристов

Приветствую вас, мои дорогие путешественники! Меня зовут Ирина. Я объехала нашу страну с востока до запада и с севера до юга. В 2013 переехала в Псков, влюбилась в него и пошла учиться на гида в местный университет. С тех пор с большой радостью делюсь накопленными знаниями и наблюдениями.

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