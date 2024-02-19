Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
Индивидуальная квест-экскурсия в Пскове

Прогуляться по историческим местам и познакомиться с милыми защитниками города

Барс — символ храбрости и отваги.

Хищные звери часто появлялись на печатях и эмблемах Пскова, и сейчас на городском гербе можно увидеть могучего барса. А пока барс не вырос, он барсик. Таких симпатичных существ вы и будете искать в центре города.

Отгадывая загадки, вы посетите главные локации, узнаете много интересного, а в финале получите приз.
Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
Ближайшие даты:
19
фев
20
фев
21
фев
22
фев
23
фев
25
фев
26
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

В центре города у достопримечательностей спрятались 10 милых созданий. Вам предстоит найти их.

В поисках барсиков вы:

  • Прогуляетесь по паркам и набережной реки Великой
  • Осмотрите купеческие палаты 17 века
  • Побываете на «псковском Арбате» — пешеходной улице Пушкина
  • Познакомитесь с псковской школой церковного зодчества
  • Заглянете в туристический центр, где можно взять буклеты и карту города, а также купить сувениры

Вы узнаете:

  • Об отличиях псковских храмов от храмов других школ
  • Знаменитых псковичах
  • Архитектуре города
  • Символах и сувенирах Пскова

Организационные детали

  • Маршрут занимает 6,5 км. Их можно пройти пешком или проехать на авто за дополнительную плату — 1000 руб. /поездка.
  • Экскурсия-квест будет интересна взрослым и детям с 7 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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