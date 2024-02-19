Прогуляться по историческим местам и познакомиться с милыми защитниками города
Барс — символ храбрости и отваги.
Хищные звери часто появлялись на печатях и эмблемах Пскова, и сейчас на городском гербе можно увидеть могучего барса. А пока барс не вырос, он барсик. Таких симпатичных существ вы и будете искать в центре города.
Отгадывая загадки, вы посетите главные локации, узнаете много интересного, а в финале получите приз.
Хищные звери часто появлялись на печатях и эмблемах Пскова, и сейчас на городском гербе можно увидеть могучего барса. А пока барс не вырос, он барсик. Таких симпатичных существ вы и будете искать в центре города.
Отгадывая загадки, вы посетите главные локации, узнаете много интересного, а в финале получите приз.
Ближайшие даты:
19
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20
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Описание
Что вас ожидает
В центре города у достопримечательностей спрятались 10 милых созданий. Вам предстоит найти их.
В поисках барсиков вы:
- Прогуляетесь по паркам и набережной реки Великой
- Осмотрите купеческие палаты 17 века
- Побываете на «псковском Арбате» — пешеходной улице Пушкина
- Познакомитесь с псковской школой церковного зодчества
- Заглянете в туристический центр, где можно взять буклеты и карту города, а также купить сувениры
Вы узнаете:
- Об отличиях псковских храмов от храмов других школ
- Знаменитых псковичах
- Архитектуре города
- Символах и сувенирах Пскова
Организационные детали
- Маршрут занимает 6,5 км. Их можно пройти пешком или проехать на авто за дополнительную плату — 1000 руб. /поездка.
- Экскурсия-квест будет интересна взрослым и детям с 7 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Пскове
Провела экскурсии для 86 туристов
Приветствую вас, мои дорогие путешественники! Меня зовут Ирина. Я объехала нашу страну с востока до запада и с севера до юга. В 2013 переехала в Псков, влюбилась в него и пошла учиться на гида в местный университет. С тех пор с большой радостью делюсь накопленными знаниями и наблюдениями.
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