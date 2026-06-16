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Мистический Псков: душегубки, колдуны и крокодилы

Услышать леденящие кровь истории и увидеть достопримечательности загадочными и немного зловещими
Город с более чем тысячелетней историей хранит не только память о князьях и воинах, но и мрачные тайны.

Вы отправитесь в сердце мистического Пскова, чтобы услышать о плывущих по реке гробах и купце, прозванном «псковским Дракулой».

Узнаете, где встретить призрак заколдованной княжны, а ещё прикоснётесь к тайне проклятого места, которое до сих пор не могут застроить.
Мистический Псков: душегубки, колдуны и крокодилы
Мистический Псков: душегубки, колдуны и крокодилы
Мистический Псков: душегубки, колдуны и крокодилы

Описание экскурсии

Грозные башни Псковского крома. Ночью они выглядят иначе: массивные, нависающие, словно стражи, которые следят за вами из темноты бойниц.

Тёмная гладь рек Псковы и Великой. Здесь, по легендам, вода не просто течёт, а хранит память о плывущих гробах и коркодилах, что выходили из реки на людей.

Гремячая башня на высоком берегу. Её крутой склон и древние стены, из-под которых, говорят, доносится странный шум, похожий то ли на подземные ключи, то ли на стоны спящей в подземелье княжны.

Мрачное здание городского тюремного замка 19 века, где и сейчас томятся узники. Вы увидите его со стороны, а я расскажу о её истории.

Поганкины палаты, за массивными стенами которых, по слухам, купец-злодей пытал и замуровывал своих жертв. За этого его и прозвали поганым.

Старовознесенский монастырь. С виду тихая обитель, но вы заглянете в его подвальные окна и поймёте, почему это место считается одним из самых жутких в городе.

Мстиславская башня с её тенью, падающей на воду, и пустыми глазницами бойниц. Вы узнаете, почему её звали «Душегубкой» и какая страшная смерть постигла узников за одну ночь.

Октябрьская площадь. Здесь современность встречается с тёмным прошлым, а вы сможете перевести дух, оглянувшись на пройденный путь.

Кроме самих зданий, вы увидите игру вечернего света на древних стенах, тени, которые словно существуют сами по себе, и почувствуете особую тишину старых кварталов, когда слышно, как шепчут камни.

Организационные детали

  • Мы не заходим внутрь режимных объектов и действующих учреждений, все истории звучат снаружи, у самых стен
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
О'александръ
О'александръ — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 3808 туристов
Я гид и тревел-консультант. За моими плечами 18-летний опыт путешествий в несколько десятков стран и сотни проведённых экскурсий по России, Беларуси и Европе. Работаю с коллегами: нас 5 человек, у каждого есть лицензия, каждый очень любит Псков и с радостью поделится этой любовью с вами. Мы проводим самые разные групповые и индивидуальные экскурсии по городу и Псковской области. Ждём вас!

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