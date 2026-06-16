Город с более чем тысячелетней историей хранит не только память о князьях и воинах, но и мрачные тайны. Вы отправитесь в сердце мистического Пскова, чтобы услышать о плывущих по реке гробах и купце, прозванном «псковским Дракулой». Узнаете, где встретить призрак заколдованной княжны, а ещё прикоснётесь к тайне проклятого места, которое до сих пор не могут застроить.

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Описание экскурсии

Грозные башни Псковского крома. Ночью они выглядят иначе: массивные, нависающие, словно стражи, которые следят за вами из темноты бойниц.

Тёмная гладь рек Псковы и Великой. Здесь, по легендам, вода не просто течёт, а хранит память о плывущих гробах и коркодилах, что выходили из реки на людей.

Гремячая башня на высоком берегу. Её крутой склон и древние стены, из-под которых, говорят, доносится странный шум, похожий то ли на подземные ключи, то ли на стоны спящей в подземелье княжны.

Мрачное здание городского тюремного замка 19 века, где и сейчас томятся узники. Вы увидите его со стороны, а я расскажу о её истории.

Поганкины палаты, за массивными стенами которых, по слухам, купец-злодей пытал и замуровывал своих жертв. За этого его и прозвали поганым.

Старовознесенский монастырь. С виду тихая обитель, но вы заглянете в его подвальные окна и поймёте, почему это место считается одним из самых жутких в городе.

Мстиславская башня с её тенью, падающей на воду, и пустыми глазницами бойниц. Вы узнаете, почему её звали «Душегубкой» и какая страшная смерть постигла узников за одну ночь.

Октябрьская площадь. Здесь современность встречается с тёмным прошлым, а вы сможете перевести дух, оглянувшись на пройденный путь.

Кроме самих зданий, вы увидите игру вечернего света на древних стенах, тени, которые словно существуют сами по себе, и почувствуете особую тишину старых кварталов, когда слышно, как шепчут камни.

Организационные детали