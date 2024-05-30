1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Псков в лицах, сюжетах и легендах
Увидеть за древними храмами, крепостными стенами и башнями судьбы людей, писавших историю города
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 005₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Россия начинается здесь
Увидеть древний и современный Псков глазами потомственной ремесленницы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 490₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Пскову - с архитектором
Понять своеобразие псковской архитектурной школы на примере знаковых памятников Средневековья
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Аудиогид
2.5 часа
Псковская крепость: аудиоэкскурсия по набережной вокруг кремля
Познакомиться с историей одной из самых мощных и неприступных цитаделей Европы 16 века
Начало: На Милицейской улице
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
Групповая
4 часа
Псков в истории России: от времён княгини Ольги до современности
На автобусно-пешеходной прогулке в мини-группе услышать увлекательные рассказы и легенды
Начало: На площади Ленина
21 июня в 09:00
19 июля в 09:00
1 490₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина30 мая 202429 мая мы побывали на отличной экскурсии "Россия начинается здесь!", нашим гидом была Ольга Гусева. Три часа экскурсии пролетели незаметно, Ольга
- ППолина28 мая 2024Были на индивидуальной экскурсии с детьми 13,11,5 лет. Май, солнце, голубое небо, зеленая трава и белоснежный храм виднеющейся из под
- ООксана25 мая 2024Отличная экскурсия!!!! Подача материала, локации, все продумано до мелочей. К окончанию экскурсии расстаешься с Ольгой, как со старой знакомой, и желанием встретиться еще.
- ЮЮлия17 мая 2024Юлия провела для нас 2 замечательные экскурсии. Она показала нам древний и современный Псков, захватывающе рассказала об истории Псковского края.
- ННадежда10 мая 2024Изумительный экскурсовод, человек энциклопедия обожающий свою работу. Экскурсия очень понравилась, многое из исторических знаний прочитанных и собраных из поездок по России
- ВВладимир29 апреля 2024Экскурсия оставила Отличное впечатление. 3 часа пешим шагом прошли легко. Очень интересный и познавательный экскурс в историю. Оценка нашему гиду Виктору "5+". Рекомендую. Большое желание вернуться в этот город. Спасибо.
- ННадежда23 февраля 2024В Пскове. Мы были в этом городе первый раз. С экскурсоводом Юлией встречались на вокзале. И сразу началось наше путешествие в историю! Было очень интересно! Время пролетело незаметно. Мы обязательно еще вернемся в Псков!!!
- ААНна18 октября 2023Спасибо большое, Виктору за прогулку по городу. В Пскове это была наша первая экскурсиям и началась она с приятной ноты
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Гремячая башня»
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