Гремячая башня – экскурсии в Пскове

Найдено 5 экскурсий в категории «Гремячая башня» в Пскове, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Псков в лицах, сюжетах и легендах
Индивидуальная
4.5 часа
14 отзывов
Псков в лицах, сюжетах и легендах
Увидеть за древними храмами, крепостными стенами и башнями судьбы людей, писавших историю города
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 005 за всё до 5 чел.
Россия начинается здесь
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Россия начинается здесь
Увидеть древний и современный Псков глазами потомственной ремесленницы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 490 за всё до 4 чел.
По Пскову - с архитектором
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
По Пскову - с архитектором
Понять своеобразие псковской архитектурной школы на примере знаковых памятников Средневековья
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
5 000 за всё до 6 чел.
Псковская крепость: аудиоэкскурсия по набережной вокруг кремля
🚶 Пешая
Аудиогид
2.5 часа
Псковская крепость: аудиоэкскурсия по набережной вокруг кремля
Познакомиться с историей одной из самых мощных и неприступных цитаделей Европы 16 века
Начало: На Милицейской улице
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
590 за человека
Псков в истории России: от времён княгини Ольги до современности
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
Псков в истории России: от времён княгини Ольги до современности
На автобусно-пешеходной прогулке в мини-группе услышать увлекательные рассказы и легенды
Начало: На площади Ленина
21 июня в 09:00
19 июля в 09:00
1 490 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Россия начинается здесь
    29 мая мы побывали на отличной экскурсии "Россия начинается здесь!", нашим гидом была Ольга Гусева. Три часа экскурсии пролетели незаметно, Ольга
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    обладает энциклопедическими знаниями и великолепным даром рассказчика, очень доброжелательный и милый человек. Маршрут продуман до мелочей, благодаря Оле, мы погрузились в самобытную историю Псковского края, овеянную легендами и преданиями, узнали историю Псковского Кремля, Свято-Троицкого собора, Покровской башни, Золотой набережной. От одного объекта до другого мы перемещались на автомобиле, которым мастерски управляла Ольга. Всем приезжающим рекомендуем начинать знакомство с городом вместе с чудесным гидом Ольгой Гусевой! Спасибо ей!

  • П
    Полина
    28 мая 2024
    Россия начинается здесь
    Были на индивидуальной экскурсии с детьми 13,11,5 лет. Май, солнце, голубое небо, зеленая трава и белоснежный храм виднеющейся из под
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    сводов древней крепости, ожившая история вековой давности. Прекрасный экскурсовод, чудесные места выбранные для остановок открывали прекрасный вид откуда не хотелось уходить, максимально адаптированно по детей и под наши пожелания. Рекомендуем.

    Были на индивидуальной экскурсии с детьми 13,11,5 лет. Май, солнце, голубое небо, зеленая трава и белоснежныйБыли на индивидуальной экскурсии с детьми 13,11,5 лет. Май, солнце, голубое небо, зеленая трава и белоснежный
  • О
    Оксана
    25 мая 2024
    Россия начинается здесь
    Отличная экскурсия!!!! Подача материала, локации, все продумано до мелочей. К окончанию экскурсии расстаешься с Ольгой, как со старой знакомой, и желанием встретиться еще.
    Отличная экскурсия!!!! Подача материала, локации, все продумано до мелочей. К окончанию экскурсии расстаешься с Ольгой, как
  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    Псков в лицах, сюжетах и легендах
    Юлия провела для нас 2 замечательные экскурсии. Она показала нам древний и современный Псков, захватывающе рассказала об истории Псковского края.
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    Мы заезжали в нетуристические уголки и услышали интересные рассказы о событиях различных периодов. Мы все влюбились в Псково-Печерский монастырь после экскурсии Юлии. Благодарим Юлию и надеемся, что еще вернемся в Псков.

  • Н
    Надежда
    10 мая 2024
    Псков в лицах, сюжетах и легендах
    Изумительный экскурсовод, человек энциклопедия обожающий свою работу. Экскурсия очень понравилась, многое из исторических знаний прочитанных и собраных из поездок по России
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    начало складываться из пазла в общую картину. Время экскурсии пронеслось на одном дыхании. Несмотря на прохладную погоду и моросящий дождь все получили удовольствие от погружения в историю и легенды Пскова.

  • В
    Владимир
    29 апреля 2024
    По Пскову - с архитектором
    Экскурсия оставила Отличное впечатление. 3 часа пешим шагом прошли легко. Очень интересный и познавательный экскурс в историю. Оценка нашему гиду Виктору "5+". Рекомендую. Большое желание вернуться в этот город. Спасибо.
  • Н
    Надежда
    23 февраля 2024
    Псков в лицах, сюжетах и легендах
    В Пскове. Мы были в этом городе первый раз. С экскурсоводом Юлией встречались на вокзале. И сразу началось наше путешествие в историю! Было очень интересно! Время пролетело незаметно. Мы обязательно еще вернемся в Псков!!!
  • А
    АНна
    18 октября 2023
    По Пскову - с архитектором
    Спасибо большое, Виктору за прогулку по городу. В Пскове это была наша первая экскурсиям и началась она с приятной ноты
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    рассказов Виктора о Пскове. Прогулялись по Кремлю неспешно, зашли в храмы (узнали много особенностей сторонних), прогулялись по центральной улице. Получили советы куда бы было интересно прогуляться самостоятельно в городе. В целом довольны первыми знакомству с городом в приятной компании Виктора, несмотря на дождливую погоду!

    Спасибо большое, Виктору за прогулку по городу. В Пскове это была наша первая экскурсиям и началась

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Гремячая башня»

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  5. Псков в истории России: от времён княгини Ольги до современности
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  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
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Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Гремячая башня" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 590 до 6 490. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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