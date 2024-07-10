1 чел.
По популярности
2 часа
Групповая
до 20 чел.
«По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам
Откройте для себя неформальную прогулку по Пскову, где вас ждут легенды, загадки и секреты старинных улочек
Начало: площадь Ленина
«Совершая вечерний променад, вы прочувствуете необыкновенную атмосферу древнего Пскова»
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
26 июля в 17:00
27 июля в 17:00
750₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Пскову: история и культура города
Прогулка по Пскову без суеты: от варки пива до средневековых каменщиков, от древних традиций до сказок 19 века. Узнайте, чем жила Псковская республика
«В вечернее время Псков отлично смотрится: памятники и набережные в подсветке, тихие парки»
Завтра в 22:30
1 окт в 22:30
4 000₽ за всё до 7 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Вечерняя прогулка по Пскову: мистика и средневековые тайны
Погрузитесь в атмосферу вечернего Пскова, где каждый камень хранит загадочные истории и древние легенды
Начало: На набережная реки Великой
5 авг в 16:30
6 авг в 16:30
3 990₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭдуард10 июля 2024Первое впечатление о городе замечательное. Спасибо Алене за интересный рассказ. Узнали много нового. Спасибо,однозначно рекомендуем.
- ААнастасия23 июня 2024Благодарим Александра за проведения экскурсии. Прекрасный, эрудированный специалист погруженный в свою профессию. Александр провел для нас экскурсию по знаковым местам
- ССергей8 июня 2024Очень интересная и необычная тема экскурсии, которая полностью переворачивает первое впечатление о Пскове, заставляет влюбится в этот город и вызывает
- ААнастасия5 мая 2024Прекрасный экскурсовод Алена! Рассказала интересные, нестандартные истории и про известные здания Пскова, и про личностей, дополнительно рассказывала исторические детали, обращала
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Вечерние»
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