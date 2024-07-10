Вечерние экскурсии Пскова

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Пскове, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
«По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам
Пешая
46 отзывов
2 часа
Групповая
до 20 чел.
«По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам
Откройте для себя неформальную прогулку по Пскову, где вас ждут легенды, загадки и секреты старинных улочек
Начало: площадь Ленина
«Совершая вечерний променад, вы прочувствуете необыкновенную атмосферу древнего Пскова»
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
26 июля в 17:00
27 июля в 17:00
750 за человека
Ночной Псков
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Пскову: история и культура города
Прогулка по Пскову без суеты: от варки пива до средневековых каменщиков, от древних традиций до сказок 19 века. Узнайте, чем жила Псковская республика
«В вечернее время Псков отлично смотрится: памятники и набережные в подсветке, тихие парки»
Завтра в 22:30
1 окт в 22:30
4 000 за всё до 7 чел.
Предания вечернего Пскова
Пешая
45 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Вечерняя прогулка по Пскову: мистика и средневековые тайны
Погрузитесь в атмосферу вечернего Пскова, где каждый камень хранит загадочные истории и древние легенды
Начало: На набережная реки Великой
5 авг в 16:30
6 авг в 16:30
3 990 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эдуард
    10 июля 2024
    Предания вечернего Пскова
    Первое впечатление о городе замечательное. Спасибо Алене за интересный рассказ. Узнали много нового. Спасибо,однозначно рекомендуем.
  • А
    Анастасия
    23 июня 2024
    Ночной Псков
    Благодарим Александра за проведения экскурсии. Прекрасный, эрудированный специалист погруженный в свою профессию. Александр провел для нас экскурсию по знаковым местам
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    города, рассказав не только исторические факты, а так же мифы, легенды и то чем живёт город сегодня. Все это наполнило рассказ особой атмосферой. Белые ночи в Пскове идеальное время для таких маршрутов. Все сложилось идеально!

  • С
    Сергей
    8 июня 2024
    Предания вечернего Пскова
    Очень интересная и необычная тема экскурсии, которая полностью переворачивает первое впечатление о Пскове, заставляет влюбится в этот город и вызывает
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    уважение к горожанам. Конечно, всё зависит от профессионализма и личности экскурсовода: его умения войти в контакт, выбрать правильную манеру ведения экскурсии и, главное, быть готовым отвечать на каверзные вопросы и не боятся провокационных возражений. Нам в этом плане с Алёной Ульяновой повезло. Однозначно оценка "отлично". Всенепременнейше рекомендуем! Ввиду огромного объема интереснейшей и необычной информации 1.5 часа на экскурсию маловато 🙁. Рекомендую увеличить до 2-2,5 часа без увеличения цены.

    Очень интересная и необычная тема экскурсии, которая полностью переворачивает первое впечатление о Пскове, заставляет влюбится вОчень интересная и необычная тема экскурсии, которая полностью переворачивает первое впечатление о Пскове, заставляет влюбится вОчень интересная и необычная тема экскурсии, которая полностью переворачивает первое впечатление о Пскове, заставляет влюбится в
  • А
    Анастасия
    5 мая 2024
    Предания вечернего Пскова
    Прекрасный экскурсовод Алена! Рассказала интересные, нестандартные истории и про известные здания Пскова, и про личностей, дополнительно рассказывала исторические детали, обращала
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    внимание на все детали по маршруту. Даже муж, очень скептично настроенный к любым экскурсиям, остался в восторге! Спасибо Алене за чудесный вечер в Пскове!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам
  2. Ночной Псков
  3. Предания вечернего Пскова
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Кремль
  5. Набережная
  6. Михайловское
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июле 2024
Сейчас в Пскове в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 750 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 92 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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