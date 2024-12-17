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Приглашаем вас в путешествие по святым местам Псковской земли! Вас ждут три удивительных монастыря, каждый из которых хранит свою уникальную историю и традиции: легендарный Свято-Успенский Псково-Печерский, Спасо-Елизаровский и Крыпецкий монастыри.