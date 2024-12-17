Приглашаем вас в путешествие по святым местам Псковской земли! Вас ждут три удивительных монастыря, каждый из которых хранит свою уникальную историю и традиции: легендарный Свято-Успенский Псково-Печерский, Спасо-Елизаровский и Крыпецкий монастыри.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсииЧто нас ждёт?
- Расположенный в 340 километрах на юго-запад от Санкт-Петербурга и в 50-ти километрах на запад от Пскова, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь ведёт свою историю уже более 525-ти лет. Здесь, на северо-западных рубежах России, на древней Псковской земле были взращены семена православной веры, посеянные на Руси ещё в X веке святой равноапостольной княгиней Ольгой.
- Спасо-Елизаровский монастырь расположился в 27-ми километрах от Пскова, основан в XV веке. В нём сохранился храм во имя трёх святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. С юга к собору примыкает придел Рождества Богородицы. Бывшая мужская обитель ныне воссоздаётся, как женская.
- Крыпецкий монастырь был основан на древней Псковской земле во второй половине ХV века. Основал его Преподобный Савва, который пришёл со Святой горы Афон с образом святого апостола Иоанна Богослова и Сербским Евангелием. Эти святыни сберегаются сейчас в Псковском музее.
По договорённости.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
- Спасо-Елизаровский монастырь
- Крыпецкий монастырь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входная плата: 1300 руб. со всей группы
- Транспортное обслуживание: легковой автомобиль (1-3 чел.) - 6500 руб. /nминивэн (4-6 чел.) - 8500 руб.
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Здравствуйте
- Данная экскурсия предполагает передвижение на транспорте. Это может быть ваш автомобиль (автобус) или транспорт будет предоставлен гидом по предварительному согласованию по стоимости указанной в разделе «Что не включено»
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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