На экскурсии вам предлагают посетить два значимых места Псковской области: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь и Древнюю Изборскую крепость. Вы прогуляетесь по территории этих достопримечательностей и прочувствуете атмосферу былых времён.

Описание экскурсии

Псково-Печерский мужской монастырь

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, расположенный в 340 километрах на юго-запад от Санкт-Петербурга и в 50 километрах на запад от Пскова, имеет богатую историю, насчитывающую более 540 лет. Этот монастырь стал важным центром православной веры на северо-западных рубежах России, где были заложены основы христианства еще в X веке благодаря святой равноапостольной княгине Ольге.

Древняя Изборская крепость

Изборская крепость — это удивительный природный и исторический памятник, который стал неотъемлемой частью города Изборска. Этот город является одним из древнейших на русских землях. На Жеравьей горе, возвышающейся над широким Городищенским озером, находится крепость XIV-XV веков, построенная псковичами для защиты своих западных рубежей.

Уникальность крепости

На сегодняшний день Изборская крепость является уникальным примером древнерусского и псковского строительного искусства. Она не только привлекает внимание своей архитектурой, но и вызывает восхищение своей историей и значением для региона.

Значение для культуры

Псково-Печерский монастырь и Изборская крепость являются важными символами православной веры и русской истории. Они привлекают туристов и паломников, желающих прикоснуться к богатому культурному наследию нашей страны.