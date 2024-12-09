Экскурсия по Псково-Печерскому монастырю и Изборской крепости

На экскурсии вам предлагают посетить два значимых места Псковской области: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь и Древнюю Изборскую крепость. Вы прогуляетесь по территории этих достопримечательностей и прочувствуете атмосферу былых времён.
Экскурсия по Псково-Печерскому монастырю и Изборской крепости
Экскурсия по Псково-Печерскому монастырю и Изборской крепости
Экскурсия по Псково-Печерскому монастырю и Изборской крепости
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Псково-Печерский мужской монастырь

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, расположенный в 340 километрах на юго-запад от Санкт-Петербурга и в 50 километрах на запад от Пскова, имеет богатую историю, насчитывающую более 540 лет. Этот монастырь стал важным центром православной веры на северо-западных рубежах России, где были заложены основы христианства еще в X веке благодаря святой равноапостольной княгине Ольге.

Древняя Изборская крепость

Изборская крепость — это удивительный природный и исторический памятник, который стал неотъемлемой частью города Изборска. Этот город является одним из древнейших на русских землях. На Жеравьей горе, возвышающейся над широким Городищенским озером, находится крепость XIV-XV веков, построенная псковичами для защиты своих западных рубежей.

Уникальность крепости

На сегодняшний день Изборская крепость является уникальным примером древнерусского и псковского строительного искусства. Она не только привлекает внимание своей архитектурой, но и вызывает восхищение своей историей и значением для региона.

Значение для культуры

Псково-Печерский монастырь и Изборская крепость являются важными символами православной веры и русской истории. Они привлекают туристов и паломников, желающих прикоснуться к богатому культурному наследию нашей страны.

По договорённости.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Изборская крепость
  • Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • "Вход в монастырь:, - 600 руб. за группу 1 - 5 чел., - 1300 руб. за группу 6 - 15 чел.", "Вход в крепость: взрослый - 200 руб. /чел., ребёнок - 100 руб. /чел.", " Транспортное обслуживание:
  • Автомобиль (1-3 чел.) - 5500 руб
  • Минивэн (3-6 чел.) - 7000 руб
  • Микроавтобус (7-15 чел.) - 10 000 руб.
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Здравствуйте
  • Данная экскурсия предполагает передвижение на транспорте. Это может быть ваш автомобиль или транспорт будет предоставлен гидом по предварительному согласованию по стоимости указанной в разделе «Что не включено»
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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