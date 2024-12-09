Описание экскурсии
Псково-Печерский мужской монастырь
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, расположенный в 340 километрах на юго-запад от Санкт-Петербурга и в 50 километрах на запад от Пскова, имеет богатую историю, насчитывающую более 540 лет. Этот монастырь стал важным центром православной веры на северо-западных рубежах России, где были заложены основы христианства еще в X веке благодаря святой равноапостольной княгине Ольге.
Древняя Изборская крепость
Изборская крепость — это удивительный природный и исторический памятник, который стал неотъемлемой частью города Изборска. Этот город является одним из древнейших на русских землях. На Жеравьей горе, возвышающейся над широким Городищенским озером, находится крепость XIV-XV веков, построенная псковичами для защиты своих западных рубежей.
Уникальность крепости
На сегодняшний день Изборская крепость является уникальным примером древнерусского и псковского строительного искусства. Она не только привлекает внимание своей архитектурой, но и вызывает восхищение своей историей и значением для региона.
Значение для культуры
Псково-Печерский монастырь и Изборская крепость являются важными символами православной веры и русской истории. Они привлекают туристов и паломников, желающих прикоснуться к богатому культурному наследию нашей страны.
По договорённости.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Изборская крепость
- Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- "Вход в монастырь:, - 600 руб. за группу 1 - 5 чел., - 1300 руб. за группу 6 - 15 чел.", "Вход в крепость: взрослый - 200 руб. /чел., ребёнок - 100 руб. /чел.", " Транспортное обслуживание:
- Автомобиль (1-3 чел.) - 5500 руб
- Минивэн (3-6 чел.) - 7000 руб
- Микроавтобус (7-15 чел.) - 10 000 руб.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Здравствуйте
- Данная экскурсия предполагает передвижение на транспорте. Это может быть ваш автомобиль или транспорт будет предоставлен гидом по предварительному согласованию по стоимости указанной в разделе «Что не включено»