Индивидуальная экскурсия в Псково-Печерский монастырь

Свято-Успенскому Псково-Печерскому мужскому монастырю уже более 540 лет.

Здесь, на северо­-западных рубежах России, на древней Псковской земле были взращены семена православной веры, посеянные на Руси ещё в X веке святой равноапостольной княгиней Ольгой. На этой экскурсии у вас будет возможность познакомиться с этим божественным творением архитектуры.
Индивидуальная экскурсия в Псково-Печерский монастырь
Индивидуальная экскурсия в Псково-Печерский монастырь
Индивидуальная экскурсия в Псково-Печерский монастырь
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь

Этот уникальный духовный центр является местом, где вековые традиции православия гармонично переплетаются с живописными пейзажами Псковской земли. Посетив Псково-Печерский монастырь, вы сможете погрузиться в атмосферу тишины и благоговения.

Ощутите мощь многовековой истории

Здесь вы узнаете о жизни монахов, которые на протяжении столетий поддерживали духовность этого края. Монастырь предлагает вам возможность:

  • Поклониться святыням, среди которых икона Успения Божией Матери;
  • Познакомиться с архитектурными особенностями древних строений;
  • Прикоснуться к живой истории и почувствовать дух времени.

Новые знания и впечатления

Эта экскурсия подарит вам не только новые знания, но и возможность проникнуться глубокой духовной силой, которая веками питала сердца верующих. Приезжайте и откройте для себя этот удивительный уголок, где история и духовность идут рука об руку.

По договорённости.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Вход в монастырь: 600 руб. (группа 1-5 человек), 1300 руб. (группа 6-15 человек)
  • Транспортное обслуживание: легковой автомобиль (1-3 чел.) - 4200 руб. минивэн (4-6 чел.) - 5000 руб.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Здравствуйте
  • Данная экскурсия предполагает передвижение на транспорте. Это может быть ваш автомобиль или транспорт будет предоставлен гидом по предварительному согласованию по стоимости указанной в разделе «Что не включено»
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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