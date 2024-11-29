Свято-Успенскому Псково-Печерскому мужскому монастырю уже более 540 лет. Здесь, на северо­-западных рубежах России, на древней Псковской земле были взращены семена православной веры, посеянные на Руси ещё в X веке святой равноапостольной княгиней Ольгой. На этой экскурсии у вас будет возможность познакомиться с этим божественным творением архитектуры.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь

Этот уникальный духовный центр является местом, где вековые традиции православия гармонично переплетаются с живописными пейзажами Псковской земли. Посетив Псково-Печерский монастырь, вы сможете погрузиться в атмосферу тишины и благоговения.

Ощутите мощь многовековой истории

Здесь вы узнаете о жизни монахов, которые на протяжении столетий поддерживали духовность этого края. Монастырь предлагает вам возможность:

Поклониться святыням, среди которых икона Успения Божией Матери;

Познакомиться с архитектурными особенностями древних строений;

Прикоснуться к живой истории и почувствовать дух времени.

Новые знания и впечатления

Эта экскурсия подарит вам не только новые знания, но и возможность проникнуться глубокой духовной силой, которая веками питала сердца верующих. Приезжайте и откройте для себя этот удивительный уголок, где история и духовность идут рука об руку.