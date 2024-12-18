Вы познакомитесь с древнейшим городом Псковом, столетиями защищавшим границы Руси, посетите Псково-Печерский мужской монастырь, который занимает важное место в истории православия, Изборскую крепость, одну из самых древних в России и Славянские ключи.
Описание экскурсииЧто нас ждёт?
- Псков — уютный старинный город, памятник древнерусского зодчества с 1100-летней историей. Сердце Пскова — неприступный кремль, многократно отражавший нападения неприятеля. Мы прогуляемся по историческому центру Пскова и территории древнего Кремля. Вы узнаете, какие интересные события происходили на псковской земле на протяжении столетий, увидите необычный семиярусный иконостас, раскроете секрет Поганкиных палат и рассмотрите старинные церкви-близнецы.
- Экскурсия в Псково-Печерский мужской монастырь. Расположенный в 340 километрах на юго-запад от Санкт-Петербурга и в 50-ти километрах на запад от Пскова, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь ведёт свою историю уже более 540 лет. Здесь, на северо-западных рубежах России, на древней Псковской земле были взращены семена православной веры, посеянные на Руси ещё в X веке святой равноапостольной княгиней Ольгой • Экскурсия по древней Изборской крепости. Славянские ключи. Удивительный природный и исторический памятник, навсегда слившийся с Изборском и заслуженно ставший одной из самых оригинальных и романтических достопримечательностей этой земли. Изборск — один из древнейших русских городов. Здесь, на Жеравьей горе, над широким Городищенским озером, стоит крепость XIV-XV веков, построенная псковичами для защиты своих западных рубежей. На сегодняшний день крепости, подобной Изборской, не было в русской истории. Это прекрасный пример древнерусского и именно псковского строительного искусства.
По договорённости.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Псков
- Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
- Изборская крепость
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Вход в Псковский Кремль: 600 руб. (группа 1-5 человек), 1300 руб. (группа 6-15 человек)
- Вход в Изборскую Крепость: взрослый - 200 руб. /чел. ребёнок - 100 руб. /чел.
- Вход в монастырь: 600 руб. (группа 1-5 человек), 1300 руб. (группа 6-15 человек)
- Транспортное обслуживание: легковой автомобиль (1-4 чел.) - от 6500 руб. микроавтобус (5-6 чел.) - от 9000 руб.
- Обед и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Здравствуйте
- Данная экскурсия предполагает передвижение на транспорте. Это может быть ваш автомобиль или транспорт будет предоставлен гидом по предварительному согласованию по стоимости указанной в разделе «Что не включено»
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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