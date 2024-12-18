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Вы познакомитесь с древнейшим городом Псковом, столетиями защищавшим границы Руси, посетите Псково-Печерский мужской монастырь, который занимает важное место в истории православия, Изборскую крепость, одну из самых древних в России и Славянские ключи.