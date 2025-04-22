Культурно-познавательный треккинг в Пушкинских Горах — это возможность совместить физическую нагрузку (интенсивную ходьбу) с экскурсионным рассказом об этом месте.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииУникальный маршрут Чтобы придумать этот маршрут, мы перечитали всего Пушкина и труды о нём, выучили его стихи, а потом адаптировали известные всем локации под наш трек. Рецепт прост: мы взяли знаменитые усадебные парки, соединили их тайными (и не очень) лесными тропами, добавили два древних городища, нашли места для пикников и фотосессий и получили новый увлекательный маршрут. Возможно, половина мест и будет вам знакома, но другая — точно нет. И авторскую подачу от наших профессионалов-экскурсоводов никто не отменял. Поэтому мы приглашаем вас на прогулку, взглянуть на Пушкинские Горы с другого ракурса, увидеть нетипично псковские дали и наконец-то узнать, что там, на неведомых дорожках. Будет Пушкин, будет Довлатов, будут тропы, которыми ходили гении. Будет по-новому интересно, гарантируем. Трек проходит через лес по удобным лесным дорожкам и приусадебным паркам. Важная информация:
- На экскурсии мы не принимаем участников младше 18-ти лет без сопровождения взрослых.
- Даты экскурсии: 12 мая, 27 июля, 18 августа.
- Протяжённость маршрута около 15-ти километров, специальная подготовка не требуется.
- По времени занимает около 10-ти часов с учётом дороги до места старта и обратно.
- Принять участие в экскурсии можно с детьми от 10-ти лет.
- Обращаем ваше внимание! Время отправления на экскурсию может незначительно меняться. Накануне экскурсии вы получите SMS-оповещение от организатора на номер, указанный при бронировании.
Даты экскурсии: 12 мая, 27 июля, 18 августа
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Маленец
- Дорога, изрытая дождями
- Савкина горка
- Городище Воронич
- Усадьба Тригорское
- Усадьба Михайловское
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Трансферы по программе
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Перекус/обед
- Входные билеты в музеи-усадьбы
Место начала и завершения?
Площадь Ленина, Псков
Когда и сколько длится?
Когда: Даты экскурсии: 12 мая, 27 июля, 18 августа
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: удобная обувь, одежда по погоде, головной убор, репелленты от насекомых, перекус и вода/чай в термосе для пикника (Обязательно! На маршруте не будет кафе и магазинов)
- Принять участие в экскурсии можно с детьми от 10-ти лет
- Животные любых видов и размеров не могут присутствовать на экскурсии, даже в переноске
- Обращаем ваше внимание! Время отправления на экскурсию может незначительно меняться. Накануне экскурсии вы получите СМС-оповещение от организатора на номер, указанный при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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