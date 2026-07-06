ARтефакты VRемени: Псков в Средневековье (иммерсивная экскурсия)

Мы предлагаем вам не просто слушать о прошлом Пскова, а буквально шагнуть внутрь него. С помощью очков дополненной реальности (AR) древние стены оживут, а вы станете участником штурма крепости, отразите атаку вражеских кораблей с реки и превратитесь в купца на древней пристани. Гид дополнит иммерсивную экскурсию интересными фактами.

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Описание экскурсии

Покровская башня и оборона крепости

Здесь кипела жизнь защитников Псковского кремля. Вы окажетесь в эпицентре средневековой битвы: станете участником обороны, будете сражаться с врагами, почувствуете ритм древнего боя. Узнаете, как одна из самых больших крепостных башен Европы сдерживала натиск 50-тысячной армии польского короля Стефана Батория.

Набережная реки Великой и атака на город с воды

Вражеские корабли приближаются. Ваши действия решают исход сражения: подожгите факел, зарядите пушку, защитите город и одержите победу. Каждое движение в AR меняет ход событий.

Пристань у улицы Детской и торговая жизнь

Здесь вас встретит виртуальный помощник Барсик. Вы перевоплотитесь в псковского купца, исследуете древние торговые ряды, соберёте товары в дорогу и узнаете, чем жил средневековый базар.

Организационные детали