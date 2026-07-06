ARтефакты VRемени: Псков в Средневековье (иммерсивная экскурсия)

Мы предлагаем вам не просто слушать о прошлом Пскова, а буквально шагнуть внутрь него.
С помощью очков дополненной реальности (AR) древние стены оживут, а вы станете участником штурма крепости, отразите атаку вражеских кораблей с реки и превратитесь в купца на древней пристани. Гид дополнит иммерсивную экскурсию интересными фактами.
С помощью очков дополненной реальности (AR) древние стены оживут, а вы станете участником штурма крепости, отразите атаку вражеских кораблей с реки и превратитесь в купца на древней пристани. Гид дополнит иммерсивную экскурсию интересными фактами.
Описание экскурсии
Покровская башня и оборона крепости
Здесь кипела жизнь защитников Псковского кремля. Вы окажетесь в эпицентре средневековой битвы: станете участником обороны, будете сражаться с врагами, почувствуете ритм древнего боя. Узнаете, как одна из самых больших крепостных башен Европы сдерживала натиск 50-тысячной армии польского короля Стефана Батория.
Набережная реки Великой и атака на город с воды
Вражеские корабли приближаются. Ваши действия решают исход сражения: подожгите факел, зарядите пушку, защитите город и одержите победу. Каждое движение в AR меняет ход событий.
Пристань у улицы Детской и торговая жизнь
Здесь вас встретит виртуальный помощник Барсик. Вы перевоплотитесь в псковского купца, исследуете древние торговые ряды, соберёте товары в дорогу и узнаете, чем жил средневековый базар.
Организационные детали
- Продолжительность экскурсии — 1,5–2 ч
- В дождь и сильный ветер пользоваться очками не получится — пожалуйста, уточняйте возможность проведения в день экскурсии
- С вами будет гид из нашей команды. AR-сцены — дополнительная иммерсивная часть. Количество локаций с очками AR — три
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Покровской башни
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я предлагаю уникальный формат проведения экскурсий с интеграцией технологий дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности. Это новый интерактивный формат, в котором живой рассказ гида усиливается визуальными сценами в AR и
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