Гиды В. – Гид из Пскова

На высоком берегу реки Псковы расположился Кремль или Кром.



Это величественный памятник истории 📖 и культурный центр города.



В нем все еще живы легенды и истории.



Если вы не посетили в Пскове кремль, то значит и не были в Пскове.