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Обзорная экскурсия по Пскову

5
7 отзывов
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Пскова
На высоком берегу реки Псковы расположился Кремль или Кром.

Это величественный памятник истории 📖 и культурный центр города.

В нем все еще живы легенды и истории.

Если вы не посетили в Пскове кремль, то значит и не были в Пскове.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Пскову
Обзорная экскурсия по Пскову

Что вы увидите

  • Псковский Кремль:
  • Довмонтова город
  • Кованая карта города
  • Троицкий собор и колокольня
  • Макет Кремля
  • Вечевая площадь
  • Памятный знак в честь Ледового Побоища
  • Власьевская башня
Древний Кром (Кремлю) на трех гектарах земли псковской
  • Начнем с дальних подступов: Довмонтова города.
  • Постоим возле кованной карты, выполненной по изображению города на старинной иконе «Сретенье Богородицы» из часовни Владычного креста.
  • Пройдем к колокольне Троицкого собора, посмотрим на макет Кремля, изготовленный в XV веке (более 500 сооружений).
  • Прогуляемся по вечевой площади.
  • Дальше через «захаб» (крепостную ловушку) вернемся в Довмонтов город 🏙️ у памятного знака работы кузнеца Смирнова В. П., в честь победы в Ледовом побоище.
  • Продолжим экскурсию ⛳ потрясающим видом на Псков со смотровой площадки Власьевской башни.

Важная информация:

  • Режим работы Власьевской башни с 11:00 до 18:00, кроме понедельника и вторника.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Билет на Власьевскую башню (100 руб/взр, 50 руб/дети)
  • Личные расходы (питание, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Обзорная экскурсия по Пскову
Обзорная экскурсия по Пскову
Обзорная экскурсия по Пскову
Обзорная экскурсия по Пскову

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гиды В.
Гиды В.
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7 отзывов оставили туристы

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