Что вы увидите
- Псковский Кремль:
- Довмонтова город
- Кованая карта города
- Троицкий собор и колокольня
- Макет Кремля
- Вечевая площадь
- Памятный знак в честь Ледового Побоища
- Власьевская башня
Древний Кром (Кремлю) на трех гектарах земли псковской
- Начнем с дальних подступов: Довмонтова города.
- Постоим возле кованной карты, выполненной по изображению города на старинной иконе «Сретенье Богородицы» из часовни Владычного креста.
- Пройдем к колокольне Троицкого собора, посмотрим на макет Кремля, изготовленный в XV веке (более 500 сооружений).
- Прогуляемся по вечевой площади.
- Дальше через «захаб» (крепостную ловушку) вернемся в Довмонтов город 🏙️ у памятного знака работы кузнеца Смирнова В. П., в честь победы в Ледовом побоище.
- Продолжим экскурсию ⛳ потрясающим видом на Псков со смотровой площадки Власьевской башни.
Важная информация:
- Режим работы Власьевской башни с 11:00 до 18:00, кроме понедельника и вторника.
Что входит
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит
- Билет на Власьевскую башню (100 руб/взр, 50 руб/дети)
- Личные расходы (питание, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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