Мы прогуляемся по историческому центру Пскова и территории древнего Кремля. Вы узнаете, какие интересные события происходили на псковской земле на протяжении столетий, увидите необычный семиярусный иконостас, раскроете секрет Поганкиных палат и рассмотрите старинные церкви-близнецы.

Псковский Кремль покорит вас древним обличием и богатой историей 📖. Вы рассмотрите его могучие стены и башни. В центре города вы осмотрите крупнейшую башню Европы — Покровскую, а также церкви-близнецы Рождества и Покрова.