Мы прогуляемся по историческому центру Пскова и территории древнего Кремля. Вы узнаете, какие интересные события происходили на псковской земле на протяжении столетий, увидите необычный семиярусный иконостас, раскроете секрет Поганкиных палат и рассмотрите старинные церкви-близнецы.
Псковский Кремль покорит вас древним обличием и богатой историей 📖. Вы рассмотрите его могучие стены и башни. В центре города вы осмотрите крупнейшую башню Европы — Покровскую, а также церкви-близнецы Рождества и Покрова.
+Что входит
Услуги гида
–Что не входит
Входной билет в Кремль за проведение экскурсии:
2-5 чел. — 200 руб.
5-10 чел. — 500 руб.
Начало
🚩 Псков. пл. Ленина д. 1 (памятник Ленина)
Место завершения
🏁 Покровская башня
Экскурсия проводится Ежедневно, в любое удобное для вас время
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.