Невыдуманные истории Пскова

5
2 отзыва
Анастасия
Анастасия – Гид из Пскова
Вы услышите историю 📖 уникального города, который, начиная со времен Александра Невского и до конца Великой Отечественной войны защищал границы и земли русского государства.

Узнаете об истории 📖 Псковского Кремля, пятиглавого Троицкого собора, о суровых законах псковской вечевой республики, юродивом Николе, о героической обороне Пскова от войск Стефана Батория и «всполошном» вечевом колоколе.
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Экскурсия

2 800 ₽ за экскурсию

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Невыдуманные истории Пскова
Невыдуманные истории Пскова

Что вы увидите

  • Псковский кремль
  • Покровская башня
  • Ольгинская часовня
  • Древняя крепостная стена
  • Древние храмы города
Мы прогуляемся по историческому центру Пскова и территории древнего Кремля. Вы узнаете, какие интересные события происходили на псковской земле на протяжении столетий, увидите необычный семиярусный иконостас, раскроете секрет Поганкиных палат и рассмотрите старинные церкви-близнецы.
Псковский Кремль покорит вас древним обличием и богатой историей 📖. Вы рассмотрите его могучие стены и башни. В центре города вы осмотрите крупнейшую башню Европы — Покровскую, а также церкви-близнецы Рождества и Покрова.
+Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входной билет в Кремль за проведение экскурсии:
  • 2-5 чел. — 200 руб.
  • 5-10 чел. — 500 руб.
Начало
🚩 Псков. пл. Ленина д. 1 (памятник Ленина)
Место завершения
🏁 Покровская башня
Невыдуманные истории Пскова
Невыдуманные истории Пскова
Невыдуманные истории Пскова
Невыдуманные истории Пскова
Невыдуманные истории Пскова

Экскурсия проводится Ежедневно, в любое удобное для вас время

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анастасия
Анастасия
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