6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в историю старинной неприступной крепости и рассмотреть ее с лучших ракурсов

Павел
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Павел – ваш гид
Расположенный на скалистом мысе, с высокими толстыми стенами из серого известняка и белоснежным Троицким собором, псковский Кремль сегодня так же прекрасен, как в годы расцвета города.

Вы увидите все его знаковые места и услышите многовековую историю, события которой повлияли на все государство.
1500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 39 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 40 человек
Можно с детьми
Встреча у Ольгинской часовни
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Псковский Кремль снаружи и изнутри
Псковский Кремль снаружи и изнутри

Что вас ожидает

Кремль — взгляд со стороны
Псковская крепость просто огромна. Вначале вы рассмотрите ее снаружи — со стороны Ольгинской часовни на противоположном от Кремля берегу реки Великой. Это одна из лучших фотолокаций и подходящее место для рассказа о том, что сделало псковскую традицию церковного зодчества действительно уникальной. Кроме того, вы увидите расположенную неподалеку Анастасиевскую часовню Щусева и узнаете, какой знаменитый художник расписал ее фресками в 1911 году.

История Довмонтова города
Осмотр Кремля мы начнем с обширной «пристройки», сделанной выдающимся псковским князем Довмонтом в конце XIII века и названной в его честь «Довмонтовым городом». Я покажу карту Псковской крепости и «перси» — главную оборонительную стену Крома. Расскажу, как выглядел Довмонтов город с XIII века до наших дней, и раскрою секрет самой необычной башни ансамбля.

Святыни Троицкого собора
Через оборонительное сооружение «захаб» мы пройдем на территорию псковского Кремля. За кромкой его стен веками хранились «закрома Родины». Вы услышите о взорванном большевиками Благовещенском соборе, вечевой площади и одной очень интересной колокольне. А еще зайдете в Троицкий собор, где увидите огромный иконостас, старинные иконы, мощи псковских святых и другие православные реликвии.

Лучшие виды на Псков и Кремль
Поднявшись на крепостную стену, вы насладитесь видом на слияние рек Великая и Пскова. А с обзорной площадки Власьевской башни — панорамой всего города. После этого мы покинем Кром и отправимся на другие удачные локации за его пределами, откуда вам откроются новые виды на крепость.

Организационные детали

Дополнительные расходы:
— вход на территорию кремля с экскурсией: 1-5 чел (200 руб.); 6-10 чел (500 руб.); 11-20 чел (700 руб.); более 20 чел (1000 руб.), за всю группу (по действующим расценкам Псковского музея-заповедника)
— посещение других музейных объектов города (обзорная площадка Власьевской башни, Мирожский монастырь и т.д.) по действующим расценкам Псковского музея-заповедника. Некоторые объекты имеет сезонный график работы и не работают в определенные дни — уточняйте у меня заранее, если что-то хотите посетить целенаправленно.

Псковский Кремль снаружи и изнутри
Псковский Кремль снаружи и изнутри
Псковский Кремль снаружи и изнутри
Псковский Кремль снаружи и изнутри
Псковский Кремль снаружи и изнутри
Псковский Кремль снаружи и изнутри

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Ольгинской часовни.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Павел
Павел
Меня зовут Павел. Я окончил исторический факультет Псковского пединститута, учился у тех, кто восстанавливал облик города. Работал звонарем на колокольне Троицкого собора. Со студенческих лет показываю гостям Псков и рассказываю о событиях, произошедших на этой земле, их причинах и последствиях.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 января 2020
Очень понравилась экскурсия, спасибо большое Павлу. Экскурсия сопровождалась дополнительными познавательными материалами. Рассказ очень подробный и увлекательный. Мы впервые были в Пскове (и впервые познакомились с сервисом Трипстер), ничуть не пожалели, будем рекомендовать друзьям.
6 января 2020
Экскурсия очень понравилась! Чувствуется глубина знаний гида. Также было интересно послушать про устройство колоколен и их функционирование.
4 января 2020
3 января наша группа из 8 человек, двое детей -10, 14 лет были на экскурсии " Псковский Кремль снаружи и изнутри". Экскурсовод Павел очень интересно рассказывал об истории Пскова, самого Кремля. Всем было интересно. Павел много фактов приводил из истории средневековья Пскова и Руси, отвечал на вопросы. Он фанат своего города. Будете в Пскове, обязательно заказывайте экскурсии с Павлом.
31 декабря 2019
Однозначно рекомендую!
Экскурсия несмотря на ветреную и промозглую погоду очень понравилась. Павел очень любит свой город, рассказывает о нем вдохновенно и с энтузиазмом. За короткое время ему удалось донести до нас огромное количество информации, причем очень доходчива и живая подача. Псковский Кром очень впечатлил.
Спасибо Вам Павел!
11 ноября 2019
Спасибо Павлу за очень содержательную и интересную экскурсию.
7 октября 2019
Павел проводил экскурсию для нашего класса. Очень понравилось, экскурсовод владеет материалом на 100%, дети(9 класс) были в восторге. Рассказчик знает очень много исторических нюансов, которых нет в учебниках, а передаются из уст в уста! Рекомендую!💓

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