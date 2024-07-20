6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Расположенный на скалистом мысе, с высокими толстыми стенами из серого известняка и белоснежным Троицким собором, псковский Кремль сегодня так же прекрасен, как в годы расцвета города. Вы увидите все его знаковые места и услышите многовековую историю, события которой повлияли на все государство.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Господин Псков

В течение почти четырех веков на этой земле стояло государство, которое сейчас мы называем «Псковская вечевая республика», а тогда псковичи говорили просто: «Господин Псков». Я расскажу, как здесь правило народовластие и почему оно прекратилось в период подъёма Московского царства.

Лучшие виды на Псков и кремль

Мы начнём со смотровой площадки, откуда открываются впечатляющие виды на кром (так псковичи называли свой кремль), реку Пскову и прекрасную Золотую набережную. Затем мы отправимся осматривать сам кремль.

История Довмонтова города

Осмотр кремля мы начнём с обширной «пристройки», сделанной выдающимся псковским князем Довмонтом в конце 13 века и названной в его честь «Довмонтовым городом». На её территории размером чуть больше гектара когда-то стояли 12 церквей. Я покажу карту Псковской крепости и Перси — главную оборонительную стену крома. Расскажу, как выглядел Довмонтов город с 13 века до наших дней, и раскрою секрет самой необычной башни ансамбля.

Святыни Троицкого собора

Через оборонительное сооружение «захаб» мы пройдем на территорию псковского Кремля. За кромкой его стен веками хранились самые настоящие «закрома Родины». Вы услышите о взорванном большевиками Благовещенском соборе, вечевой площади и одной очень интересной колокольне. А еще зайдете в Троицкий собор, где увидите необычный огромный трехсотлетний 7-ярусный иконостас, а уникальная икона «Псково-Покровская» расскажет, как псковичи спасли Московское царство Ивана Грозного в ходе Ливонской войны.

Организационные детали

Дополнительные расходы: