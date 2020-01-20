6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Кремль — взгляд со стороны

Псковская крепость просто огромна. Вначале вы рассмотрите ее снаружи — со стороны Ольгинской часовни на противоположном от Кремля берегу реки Великой. Это одна из лучших фотолокаций и подходящее место для рассказа о том, что сделало псковскую традицию церковного зодчества действительно уникальной. Кроме того, вы увидите расположенную неподалеку Анастасиевскую часовню Щусева и узнаете, какой знаменитый художник расписал ее фресками в 1911 году.

История Довмонтова города

Осмотр Кремля мы начнем с обширной «пристройки», сделанной выдающимся псковским князем Довмонтом в конце XIII века и названной в его честь «Довмонтовым городом». Я покажу карту Псковской крепости и «перси» — главную оборонительную стену Крома. Расскажу, как выглядел Довмонтов город с XIII века до наших дней, и раскрою секрет самой необычной башни ансамбля.

Святыни Троицкого собора

Через оборонительное сооружение «захаб» мы пройдем на территорию псковского Кремля. За кромкой его стен веками хранились «закрома Родины». Вы услышите о взорванном большевиками Благовещенском соборе, вечевой площади и одной очень интересной колокольне. А еще зайдете в Троицкий собор, где увидите огромный иконостас, старинные иконы, мощи псковских святых и другие православные реликвии.

Лучшие виды на Псков и Кремль

Поднявшись на крепостную стену, вы насладитесь видом на слияние рек Великая и Пскова. А с обзорной площадки Власьевской башни — панорамой всего города. После этого мы покинем Кром и отправимся на другие удачные локации за его пределами, откуда вам откроются новые виды на крепость.