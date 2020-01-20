6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Кремль — взгляд со стороны
Псковская крепость просто огромна. Вначале вы рассмотрите ее снаружи — со стороны Ольгинской часовни на противоположном от Кремля берегу реки Великой. Это одна из лучших фотолокаций и подходящее место для рассказа о том, что сделало псковскую традицию церковного зодчества действительно уникальной. Кроме того, вы увидите расположенную неподалеку Анастасиевскую часовню Щусева и узнаете, какой знаменитый художник расписал ее фресками в 1911 году.
История Довмонтова города
Осмотр Кремля мы начнем с обширной «пристройки», сделанной выдающимся псковским князем Довмонтом в конце XIII века и названной в его честь «Довмонтовым городом». Я покажу карту Псковской крепости и «перси» — главную оборонительную стену Крома. Расскажу, как выглядел Довмонтов город с XIII века до наших дней, и раскрою секрет самой необычной башни ансамбля.
Святыни Троицкого собора
Через оборонительное сооружение «захаб» мы пройдем на территорию псковского Кремля. За кромкой его стен веками хранились «закрома Родины». Вы услышите о взорванном большевиками Благовещенском соборе, вечевой площади и одной очень интересной колокольне. А еще зайдете в Троицкий собор, где увидите огромный иконостас, старинные иконы, мощи псковских святых и другие православные реликвии.
Лучшие виды на Псков и Кремль
Поднявшись на крепостную стену, вы насладитесь видом на слияние рек Великая и Пскова. А с обзорной площадки Власьевской башни — панорамой всего города. После этого мы покинем Кром и отправимся на другие удачные локации за его пределами, откуда вам откроются новые виды на крепость.
Дополнительные расходы:
— вход на территорию кремля с экскурсией: 1-5 чел (200 руб.); 6-10 чел (500 руб.); 11-20 чел (700 руб.); более 20 чел (1000 руб.), за всю группу (по действующим расценкам Псковского музея-заповедника)
— посещение других музейных объектов города (обзорная площадка Власьевской башни, Мирожский монастырь и т.д.) по действующим расценкам Псковского музея-заповедника. Некоторые объекты имеет сезонный график работы и не работают в определенные дни — уточняйте у меня заранее, если что-то хотите посетить целенаправленно.