6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В течение почти четырех веков на этой земле стояло государство, которое сейчас мы называем «Псковская вечевая республика», а тогда псковичи говорили просто: «Господин Псков». Я расскажу, как здесь правило народовластие и почему оно прекратилось в период подъёма Московского царства.
Лучшие виды на Псков и кремль
Мы начнём со смотровой площадки, откуда открываются впечатляющие виды на кром (так псковичи называли свой кремль), реку Пскову и прекрасную Золотую набережную. Затем мы отправимся осматривать сам кремль.
История Довмонтова города
Осмотр кремля мы начнём с обширной «пристройки», сделанной выдающимся псковским князем Довмонтом в конце 13 века и названной в его честь «Довмонтовым городом». На её территории размером чуть больше гектара когда-то стояли 12 церквей. Я покажу карту Псковской крепости и Перси — главную оборонительную стену крома. Расскажу, как выглядел Довмонтов город с 13 века до наших дней, и раскрою секрет самой необычной башни ансамбля.
Святыни Троицкого собора
Через оборонительное сооружение «захаб» мы пройдем на территорию псковского Кремля. За кромкой его стен веками хранились самые настоящие «закрома Родины». Вы услышите о взорванном большевиками Благовещенском соборе, вечевой площади и одной очень интересной колокольне. А еще зайдете в Троицкий собор, где увидите необычный огромный трехсотлетний 7-ярусный иконостас, а уникальная икона «Псково-Покровская» расскажет, как псковичи спасли Московское царство Ивана Грозного в ходе Ливонской войны.
Организационные детали
Дополнительные расходы:
Вход на территорию кремля с экскурсией: 1-5 чел (700 руб.); 6-10 чел (1200 руб.) за всю группу (по действующим расценкам Псковского музея-заповедника). Персональные льготы не учитываются, т. к. это групповой билет
По желанию можно продлить экскурсию и посетить дополнительные объекты, если есть такая возможность. Доплата 2000 руб. в час
Посещение других музейных объектов города — по действующим расценкам Псковского музея-заповедника
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 5448 туристов
Меня зовут Павел. Я окончил исторический факультет Псковского пединститута, учился у тех, кто восстанавливал облик города. Работал звонарем на колокольне Троицкого собора. Со студенческих лет показываю гостям Псков и рассказываю о событиях, произошедших на этой земле, их причинах и последствиях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 87 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
83
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3
–
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1
–
Юлия
Это была наша первая экскурсия в Пскове. Мы решили, что изначально правильно будет ознакомиться с информацией о городе, начав с Кремля. Экскурсия с Павлом была насыщена интересными фактами и рассказами. читать дальшеуменьшить
Павел - профессионал своего дела, историк по образованию, человек, любящий свой город и свое дело. Вместо 1,5 часов Павел провел с нами 2 часа. В конце экскурсии дополнительно мы получили список документальных исторических фильмов и книг про Псков. Всегда после поездки хочется, чтобы путешествие подкреплялось каким-то дополнительным материалом о местах, где бывали мы. Спасибо, Павел, за предоставленный материал! На экскурсии было не скучно: Павел с легким юмором превращал факты в увлекательную историю. С нами были дети 11 и 14 лет. Они охотно и долго слушали, не смотря на обилие исторических рассказов о Пскове и людях, связанных с ним. Рекомендую всем экскурсию, кто любит историю и кто хочет общаться с профессионалами - историками, а не любителями-экскурсоводами.
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А
Алексей
Огромное спасибо Павлу за отличную экскурсию и искреннее стремление поделиться своими знаниями и мыслями. Спонтанно выбрали экскурсию и не пожалели. Павел обладает прекрасными знаниями истории города и городских легенд. Мы прогулялись по центру, кремлю. Павел старался вместить в короткую, как оказалось, экскурсию как можно больше сведений. Ещё раз спасибо. Рекомендую
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Юлия
Экскурсия понравилась. Павел действительно обладает обширными знаниями о истории региона. Было интересно. Спасибо
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Н
Наталья
Павел отличный собеседник, эрудированный, с большим объемом знаний. История древнего Пскова была переплетена с эксклюзивными историями современника живущего и любящего свой сегодняшний город.
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Е
Елена
Было очень интересно и взрослым и детям. Интересная подача исторического материала.
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С
Светлана
Экскурсия с Павлом очень понравилась. Встретились чётко по времени, планировали короткую экскурсию, но так вовлеклись, что спокойно прошли трехчасовую. Павел - интересный рассказчик, обладает академическими знаниями. Оценили то, что оперирует читать дальшеуменьшить
фактами, материалом из летописей, а не легендами, сочиненными кинематографистами и др."сказителями". По ходу экскурсии поделился занимательными рассказами из собственной жизни, связанными с историей родного города. Подробно отвечает на вопросы, подстраивает рассказ и маршрут под вас, посетили храмы, которые не всегда участвуют в массовых экскурсиях, остались под сильным впечатлением. Было холодно, зашли по пути выпили кофе, после окончания экскурсии Павел посоветовал кафе, где мы отлично перекусили перед обратной дорогой. Гид знает и любит свой город. Планируем заказать у Павла другую экскурсию летом. Очень рекомендуем!
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