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Пешеходная экскурсия по Пскову "От Ольги до Петра"

Фабрика-Экскурсий
Фабрика-Экскурсий – Гид из Пскова
Пешеходная экскурсия по Пскову "От Ольги до Петра"
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Пешеходная экскурсия по Пскову "От Ольги до Петра"

Что вы увидите

  • Памятник княгине Ольге
  • церкви: Василия на Горске
  • Николы со Усохи
  • Анастасии Римлянки в Кузнецах
  • прогулка по ул. Пушкина и ул. Ленина (знакомство с гражданской архитектурой города)
  • Псковский Кремль
  • Троицкий собор
  • смотровые площадки
  • внешний осмотр Варлаамовской башни.
Вы узнаете когда был основан Псков, почему Великая княгиня Ольга повелела поставить первый Троицкий собор в Пскове, прогуляетесь 👣 по ул. Пушкина и ул. Ленина, которые познакомят Вас с гражданской архитектурой города и жизнью известных людей, которые когда-то проживали там.
Вы увидите прекрасно сохранившеюся Псковскую крепость, храмы, вошедшие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обязательно посетим и Псковский Кром (Кремль) с Троицким собором и смотровые площадки с "открыточными" видами города.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входная плата в Кремль:
  • 1-5 чел. -200 руб.
  • 5-10 чел. - 500 руб.
  • 10-20 чел. - 700 руб.
  • более 20 чел. - 1000 руб.
  • Входной билет в Варлаамоскую башню - 200 рую
  • Транспортное обслуживание
Начало
🚩 площадь Ленина, д. 1 (памятник Ленину)
Место завершения
🏁 Варлаамовская башня Псковской Крепости

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Фабрика-Экскурсий
Фабрика-Экскурсий
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