Описание экскурсииДревний Псков: от Троицкого собора до крепости и панорамных видов Вы узнаете когда был основан Псков, почему Великая княгиня Ольга повелела поставить первый Троицкий собор в Пскове, прогуляетесь по ул. Пушкина и ул. Ленина, которые познакомят Вас с гражданской архитектурой города и жизнью известных людей, которые когда-то проживали там. Вы увидите прекрасно сохранившеюся Псковскую крепость, храмы, вошедшие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Обязательно посетим и Псковский Кром (Кремль) с Троицким собором и смотровые площадки с «открыточными» видами города. Важная информация: Надевайте удобную обувь.
ежедневно по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник княгине Ольге
- Церковь Василия на Горске
- Церковь Николы со Усохи
- Церковь Анастасии Римлянки в Кузнецах
- Ул. Пушкина
- Ул. Ленина (знакомство с гражданской архитектурой города)
- Псковский Кремль
- Троицкий собор
- Варлаамовская башня
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Входная плата в Кремль:/n 1-5 человек - 700 рублей/n 6-15 человек - 1200 рублей
- Если экскурсия планируется для группы более 5 человек, то каждый последующий +350 рублей
- Входной билет в Варлаамоскую башню - 250 рублей
- Транспортное обслуживание за доп. плату
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина, д. 1 (памятник Ленину)
Завершение: Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Надевайте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Хотим поблагодарить экскурсовода Светлану Леонидовну и всем порекомендовать послушать ее экскурсию по Пскову. Насыщенный рассказ глубокого, чрезвычайно грамотного экскурсовода - наслаждение. Это очень интересно и познавательно, даже если вы много знаете об истории Пскова. Словом, поезжайте и послушайте Светлану Леонидовну, к сожалению, не знаем ее фамилию. Она рассказывает с любовью, знанием и уважением к шедеврам Пскова.
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О
Добрый день!
Заказали экскурсию 02.11.2024г. и нам очень повезло, что нашим экскурсоводом была Лариса! Более тактичного и верного своему делу человека трудно представить. Экскурсия была грамотно спланирована, информация подавалась последовательно и
Заказали экскурсию 02.11.2024г. и нам очень повезло, что нашим экскурсоводом была Лариса! Более тактичного и верного своему делу человека трудно представить. Экскурсия была грамотно спланирована, информация подавалась последовательно и
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О
Экскурсию проводил Дмитрий. Эрудированный и великолепно знающий историю города экскурсовод. 4 часа прошли незаметно. Создалось ощущение, что во Пскове нет мест и домов, историю о которых он не знает. После экскурсии остались только положительные эмоции и самые яркие впечатления.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Экскурсию проводил Дмитрий. Эрудированный и великолепно знающий историю города экскурсовод. 4 часа прошли незаметно. Создалось ощущение, что во Пскове нет мест и домов, историю о которых он не знает. После экскурсии остались только положительные эмоции и самые яркие впечатления.
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Т
Однозначно прогулка по Пскову только с Гидом и лучше это делать через официальные источники, наша прогулка была с Натальей и она нас просто засыпала информацией интересной, много всего показала и с помощью старых фото или заметок, как было ранее.
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Е
Экскурсия нам очень понравилась. Посмотрели Псковский Кремль, большое количество исторических мест и памятников Пскова. Большое спасибо экскурсоводу Елене за интересный и подробный рассказ о городе!
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