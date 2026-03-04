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Б Басанская Хотим поблагодарить экскурсовода Светлану Леонидовну и всем порекомендовать послушать ее экскурсию по Пскову. Насыщенный рассказ глубокого, чрезвычайно грамотного экскурсовода - наслаждение. Это очень интересно и познавательно, даже если вы много знаете об истории Пскова. Словом, поезжайте и послушайте Светлану Леонидовну, к сожалению, не знаем ее фамилию. Она рассказывает с любовью, знанием и уважением к шедеврам Пскова. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга

Заказали экскурсию 02.11.2024г. и нам очень повезло, что нашим экскурсоводом была Лариса! Более тактичного и верного своему делу человека трудно представить. Экскурсия была грамотно спланирована, информация подавалась последовательно и читать дальше уменьшить очень интересно. Даже дети слушали заворожено (9 и 12 лет). Были во всех точках, указанные в описании экскурсии и даже больше. Псков поразил наповал! Лариса смогла донести историю этого великолепного города, мужественных жителей до каждой клеточкой нашего организма!

Под впечатлением от экскурсии до сих пор!!!

Огромная благодарность!!! Добрый день!Заказали экскурсию 02.11.2024г. и нам очень повезло, что нашим экскурсоводом была Лариса! Более тактичного и верного своему делу человека трудно представить. Экскурсия была грамотно спланирована, информация подавалась последовательно и Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Оксана Экскурсию проводил Дмитрий. Эрудированный и великолепно знающий историю города экскурсовод. 4 часа прошли незаметно. Создалось ощущение, что во Пскове нет мест и домов, историю о которых он не знает. После экскурсии остались только положительные эмоции и самые яркие впечатления. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Оксана Экскурсию проводил Дмитрий. Эрудированный и великолепно знающий историю города экскурсовод. 4 часа прошли незаметно. Создалось ощущение, что во Пскове нет мест и домов, историю о которых он не знает. После экскурсии остались только положительные эмоции и самые яркие впечатления. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Однозначно прогулка по Пскову только с Гидом и лучше это делать через официальные источники, наша прогулка была с Натальей и она нас просто засыпала информацией интересной, много всего показала и с помощью старых фото или заметок, как было ранее. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет