Вы узнаете когда был основан Псков, почему Великая княгиня Ольга повелела поставить первый Троицкий собор в Пскове, прогуляетесь 👣 по ул. Пушкина и ул. Ленина, которые познакомят Вас с гражданской архитектурой города и жизнью известных людей, которые когда-то проживали там.

Вы увидите прекрасно сохранившеюся Псковскую крепость, храмы, вошедшие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Обязательно посетим и Псковский Кром (Кремль) с Троицким собором и смотровые площадки с "открыточными" видами города.