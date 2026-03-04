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Пешеходная экскурсия по Пскову «От Ольги до Петра»

Индивидуальная экскурсия по необычным местам Пскова
4.7
12 отзывов
Пешеходная экскурсия по Пскову «От Ольги до Петра»
Пешеходная экскурсия по Пскову «От Ольги до Петра»
Пешеходная экскурсия по Пскову «От Ольги до Петра»

Описание экскурсии

Древний Псков: от Троицкого собора до крепости и панорамных видов Вы узнаете когда был основан Псков, почему Великая княгиня Ольга повелела поставить первый Троицкий собор в Пскове, прогуляетесь по ул. Пушкина и ул. Ленина, которые познакомят Вас с гражданской архитектурой города и жизнью известных людей, которые когда-то проживали там. Вы увидите прекрасно сохранившеюся Псковскую крепость, храмы, вошедшие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Обязательно посетим и Псковский Кром (Кремль) с Троицким собором и смотровые площадки с «открыточными» видами города. Важная информация: Надевайте удобную обувь.

ежедневно по договоренности

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Памятник княгине Ольге
  • Церковь Василия на Горске
  • Церковь Николы со Усохи
  • Церковь Анастасии Римлянки в Кузнецах
  • Ул. Пушкина
  • Ул. Ленина (знакомство с гражданской архитектурой города)
  • Псковский Кремль
  • Троицкий собор
  • Варлаамовская башня
Что включено
  • Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
  • Входная плата в Кремль:/n 1-5 человек - 700 рублей/n 6-15 человек - 1200 рублей
  • Если экскурсия планируется для группы более 5 человек, то каждый последующий +350 рублей
  • Входной билет в Варлаамоскую башню - 250 рублей
  • Транспортное обслуживание за доп. плату
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина, д. 1 (памятник Ленину)
Завершение: Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Надевайте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Хотим поблагодарить экскурсовода Светлану Леонидовну и всем порекомендовать послушать ее экскурсию по Пскову. Насыщенный рассказ глубокого, чрезвычайно грамотного экскурсовода - наслаждение. Это очень интересно и познавательно, даже если вы много знаете об истории Пскова. Словом, поезжайте и послушайте Светлану Леонидовну, к сожалению, не знаем ее фамилию. Она рассказывает с любовью, знанием и уважением к шедеврам Пскова.
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О
Добрый день!
Заказали экскурсию 02.11.2024г. и нам очень повезло, что нашим экскурсоводом была Лариса! Более тактичного и верного своему делу человека трудно представить. Экскурсия была грамотно спланирована, информация подавалась последовательно и
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очень интересно. Даже дети слушали заворожено (9 и 12 лет). Были во всех точках, указанные в описании экскурсии и даже больше. Псков поразил наповал! Лариса смогла донести историю этого великолепного города, мужественных жителей до каждой клеточкой нашего организма!
Под впечатлением от экскурсии до сих пор!!!
Огромная благодарность!!!

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О
Экскурсию проводил Дмитрий. Эрудированный и великолепно знающий историю города экскурсовод. 4 часа прошли незаметно. Создалось ощущение, что во Пскове нет мест и домов, историю о которых он не знает. После экскурсии остались только положительные эмоции и самые яркие впечатления.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Экскурсию проводил Дмитрий. Эрудированный и великолепно знающий историю города экскурсовод. 4 часа прошли незаметно. Создалось ощущение, что во Пскове нет мест и домов, историю о которых он не знает. После экскурсии остались только положительные эмоции и самые яркие впечатления.
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Т
Однозначно прогулка по Пскову только с Гидом и лучше это делать через официальные источники, наша прогулка была с Натальей и она нас просто засыпала информацией интересной, много всего показала и с помощью старых фото или заметок, как было ранее.
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Е
Экскурсия нам очень понравилась. Посмотрели Псковский Кремль, большое количество исторических мест и памятников Пскова. Большое спасибо экскурсоводу Елене за интересный и подробный рассказ о городе!
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