прогулка по ул. Пушкина и ул. Ленина (знакомство с гражданской архитектурой города)
Псковский Кремль
Троицкий собор
смотровые площадки
внешний осмотр Варлаамовской башни.
Вы узнаете когда был основан Псков, почему Великая княгиня Ольга повелела поставить первый Троицкий собор в Пскове, прогуляетесь 👣 по ул. Пушкина и ул. Ленина, которые познакомят Вас с гражданской архитектурой города и жизнью известных людей, которые когда-то проживали там.
Вы увидите прекрасно сохранившеюся Псковскую крепость, храмы, вошедшие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обязательно посетим и Псковский Кром (Кремль) с Троицким собором и смотровые площадки с "открыточными" видами города.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Входная плата в Кремль:
1-5 чел. -200 руб.
5-10 чел. - 500 руб.
10-20 чел. - 700 руб.
более 20 чел. - 1000 руб.
Входной билет в Варлаамоскую башню - 200 рую
Транспортное обслуживание
Начало
🚩 площадь Ленина, д. 1 (памятник Ленину)
Место завершения
🏁 Варлаамовская башня Псковской Крепости
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.