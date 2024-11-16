Это увлекательная квест-экскурсия для семей с детьми: наш маршрут пройдёт по исторической части Пскова вдоль стены Окольного города — крепостной стены XVI века. Ребята с родителями найдут пять барсиков, ответят на несложные вопросы, закрепят историческую информацию о тех местах и зданиях, возле которых установлен символ города.

Описание квеста

Квест-экскурсия для семей с детьми

Приглашаем вас на увлекательный квест-экскурсию, которая станет отличным развлечением на школьные каникулы! Этот маршрут специально разработан для семей с детьми, и обещает быть интересным и познавательным.

Что вас ждет?

Вместе с родителями ребята смогут найти пять барсиков, используя карту и выполняя простые задания.

Выясним, почему именно барс изображен на гербе и флаге нашего города.

Узнаем, как кони Клодта на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге связаны с нашим городом.

Задания для юных исследователей

Все задания и вопросы разработаны с учетом интересов и возможностей детей от 7 лет. Это отличная возможность не только развлечься, но и узнать много нового о нашем городе и его символах.

Присоединяйтесь к нам и проведите время с пользой и удовольствием!