Это увлекательная квест-экскурсия для семей с детьми: наш маршрут пройдёт по исторической части Пскова вдоль стены Окольного города — крепостной стены XVI века.
Ребята с родителями найдут пять барсиков, ответят на несложные вопросы, закрепят историческую информацию о тех местах и зданиях, возле которых установлен символ города.
Ребята с родителями найдут пять барсиков, ответят на несложные вопросы, закрепят историческую информацию о тех местах и зданиях, возле которых установлен символ города.
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00
Описание квеста
Квест-экскурсия для семей с детьми
Приглашаем вас на увлекательный квест-экскурсию, которая станет отличным развлечением на школьные каникулы! Этот маршрут специально разработан для семей с детьми, и обещает быть интересным и познавательным.
Что вас ждет?
- Вместе с родителями ребята смогут найти пять барсиков, используя карту и выполняя простые задания.
- Выясним, почему именно барс изображен на гербе и флаге нашего города.
- Узнаем, как кони Клодта на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге связаны с нашим городом.
Задания для юных исследователей
Все задания и вопросы разработаны с учетом интересов и возможностей детей от 7 лет. Это отличная возможность не только развлечься, но и узнать много нового о нашем городе и его символах.
Присоединяйтесь к нам и проведите время с пользой и удовольствием!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|от 750 ₽
|Детский билет (до 14 лет)
|от 700 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Историческая часть Пскова
- Стена Окольного города
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная реки Великой
Завершение: Улица Советская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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