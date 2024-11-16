По следам псковских барсиков

Это увлекательная квест-экскурсия для семей с детьми: наш маршрут пройдёт по исторической части Пскова вдоль стены Окольного города — крепостной стены XVI века.

Ребята с родителями найдут пять барсиков, ответят на несложные вопросы, закрепят историческую информацию о тех местах и зданиях, возле которых установлен символ города.
По следам псковских барсиков
По следам псковских барсиков
По следам псковских барсиков
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00

Описание квеста

Квест-экскурсия для семей с детьми

Приглашаем вас на увлекательный квест-экскурсию, которая станет отличным развлечением на школьные каникулы! Этот маршрут специально разработан для семей с детьми, и обещает быть интересным и познавательным.

Что вас ждет?

  • Вместе с родителями ребята смогут найти пять барсиков, используя карту и выполняя простые задания.
  • Выясним, почему именно барс изображен на гербе и флаге нашего города.
  • Узнаем, как кони Клодта на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге связаны с нашим городом.

Задания для юных исследователей

Все задания и вопросы разработаны с учетом интересов и возможностей детей от 7 лет. Это отличная возможность не только развлечься, но и узнать много нового о нашем городе и его символах.

Присоединяйтесь к нам и проведите время с пользой и удовольствием!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Взрослый билетот 750 ₽
Детский билет (до 14 лет)от 700 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Историческая часть Пскова
  • Стена Окольного города
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная реки Великой
Завершение: Улица Советская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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