может подойти. Гид предупреждала, что дети еще маленькие, но я решила попробовать.



Что мне понравилось:

Сама экскурсовод Любовь. Она была очень милая и позитивная, с великим терпением относилась к нашей нетерпеливой группе. Несмотря на сильный ливень в начале квеста, она сохраняла оптимизм и не давала нам падать духом. Все время пыталась заинтересовать детей, за что ей большое спасибо. Приятным бонусом стали маленькие подарочки в конце. Дети остались от них в восторге. Так же мне понравились некоторые интерактивные задания: была карта, компас, карточки с загадками, мини-пазл, мешочек с тактильными предметами.



Что не понравилось:

Сам маршрут. Я была уверена, что мы будем идти вдоль стен Кремля… Но мы шли по НЕтуристическим местам города, которые вряд ли могут быть интересны туристам (суд, ресторан, разрушенная стена, детский сад, гимназия). Из красивого - 2 церкви. Всего объектов включено мало. Думаю, быстрым шагом этот путь можно было бы пройти за полчаса. Мы стояли около каждого здания дольше, чем мне хотелось бы. К тому же нам не повезло. Так вышло, что мы уже прошли по этому маршруту утром и увидели 4 из 5 основных точек нашего пути((

А еще совсем не было сказок и легенд, которые так украшают любую экскурсию.



Кому можно рекомендовать экскурсию:

Группам школьников старше 8 (или даже 10) лет, которые уже видели основные достопримечательности.



Впечатление в целом противоречивое. Интересная задумка с квестом, хороший экскурсовод, но по факту - почти ничего не оказалось интересным для детей и очень мало информации осталось в сухом остатке для взрослых. Мне показалось, что было заготовлено намного больше загадок и историй, чем нам было предложено. Скорее всего, гид решила, что детям это будет неинтересно…



Ну и в заключение: цена сильно завышена. Я бы заплатила за такой маршрут не больше 3000.



В любом случае большое спасибо нашему гиду, она старалась.