Мои заказы

Увлекательный семейный квест по Пскову 6+

Изучить старинные укрепления, найти псковских барсиков и узнать, какие местные словечки любил Пушкин
Скучным экскурсиям — нет! Если вашему ребёнку не заходит формат традиционных обзорных прогулок, наш квест — настоящая находка. Вооружимся картой с заданиями и подсказками и отправимся знакомиться с городом. Вы научитесь с лёгкостью различать архитектурные стили и запомните основные вехи в истории Пскова. А наградой будут подарки и чаепитие в уютном кафе.
4.5
4 отзыва
Увлекательный семейный квест по Пскову 6+© Любовь
Увлекательный семейный квест по Пскову 6+© Любовь
Увлекательный семейный квест по Пскову 6+© Любовь
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Описание квеста

  • Мы прогуляемся с картой в руках по старинным улицам Пскова
  • Вы будете искать мини-скульптуры псковских барсиков и узнаете, почему именно этот зверь стал символом города
  • Рассмотрите Успенский и Георгиевский храмы, а также доходный дом Кербера. И запомните, чем отличаются классицизм и модерн
  • Узнаете, в чём особенность псковских храмов
  • Пройдёте вдоль крепостной стены 16 века, увидите башни, бойницы и другие подлинные детали средневековой фортеции

А ещё:

  • Вы познакомитесь с местным диалектом, выясните, кто такие скобари и что такое лавицы
  • Вспомните псковские слова в произведениях Пушкина
  • Разберётесь, почему самый богатый пскович получил фамилию Поганкин
  • Если в группе будет больше шести человек, сыграете в подвижную игру, популярную 100–150 лет назад
  • Завершим квест в уютном кафе — вы согреетесь чаем и получите заслуженные медали победителей!

Организационные детали

  • Квест будет интересен семьям с детьми старше 6 лет
  • Чай в кафе входит в стоимость
  • Квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Октябрьском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь
Любовь — ваша команда гидов в Пскове
Провели экскурсии для 3751 туриста
Уважаемые гости, рада вас приветствовать на псковской земле. Меня зовут Любовь, я и мои коллеги с радостью проведём для вас экскурсию по древнему Пскову. После знакомства с городом на наших экскурсиях, квестах или интерактивах, путешественники приезжают снова, Псков остаётся в их сердцах. А это лучшая награда за нашу работу. До встречи в Пскове!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
1
2
1
А
Альфия
12 окт 2025
Замечательная экскурсия, очень интересно не только для детей, но и для взрослых!
О
Ольга
10 июл 2025
Здравствуйте! Очень понравилось всё, спасибо!
М
Мария
2 июн 2025
Очень понравилось. Спасибо большое за интересный рассказ, интересные факты и просвещение.
Хоть погода была дождливая, нам это не помешало прогуляться и получить удовольствие. Для детей много загадок и головоломок.

Рекомендую.
Е
Екатерина
20 мая 2025
К сожалению, мы прогадали, выбрав данный квест. Он не подошел ни нам с мужем, ни детям. Старшему сыну 5,5 лет, я подумала, что квест для детей от 6 лет нам
читать дальше

может подойти. Гид предупреждала, что дети еще маленькие, но я решила попробовать.

Что мне понравилось:
Сама экскурсовод Любовь. Она была очень милая и позитивная, с великим терпением относилась к нашей нетерпеливой группе. Несмотря на сильный ливень в начале квеста, она сохраняла оптимизм и не давала нам падать духом. Все время пыталась заинтересовать детей, за что ей большое спасибо. Приятным бонусом стали маленькие подарочки в конце. Дети остались от них в восторге. Так же мне понравились некоторые интерактивные задания: была карта, компас, карточки с загадками, мини-пазл, мешочек с тактильными предметами.

Что не понравилось:
Сам маршрут. Я была уверена, что мы будем идти вдоль стен Кремля… Но мы шли по НЕтуристическим местам города, которые вряд ли могут быть интересны туристам (суд, ресторан, разрушенная стена, детский сад, гимназия). Из красивого - 2 церкви. Всего объектов включено мало. Думаю, быстрым шагом этот путь можно было бы пройти за полчаса. Мы стояли около каждого здания дольше, чем мне хотелось бы. К тому же нам не повезло. Так вышло, что мы уже прошли по этому маршруту утром и увидели 4 из 5 основных точек нашего пути((
А еще совсем не было сказок и легенд, которые так украшают любую экскурсию.

Кому можно рекомендовать экскурсию:
Группам школьников старше 8 (или даже 10) лет, которые уже видели основные достопримечательности.

Впечатление в целом противоречивое. Интересная задумка с квестом, хороший экскурсовод, но по факту - почти ничего не оказалось интересным для детей и очень мало информации осталось в сухом остатке для взрослых. Мне показалось, что было заготовлено намного больше загадок и историй, чем нам было предложено. Скорее всего, гид решила, что детям это будет неинтересно…

Ну и в заключение: цена сильно завышена. Я бы заплатила за такой маршрут не больше 3000.

В любом случае большое спасибо нашему гиду, она старалась.

К сожалению, мы прогадали, выбрав данный квест. Он не подошел ни нам с мужем, ни детям.К сожалению, мы прогадали, выбрав данный квест. Он не подошел ни нам с мужем, ни детям.К сожалению, мы прогадали, выбрав данный квест. Он не подошел ни нам с мужем, ни детям.К сожалению, мы прогадали, выбрав данный квест. Он не подошел ни нам с мужем, ни детям.К сожалению, мы прогадали, выбрав данный квест. Он не подошел ни нам с мужем, ни детям.

Входит в следующие категории Пскова

Похожие экскурсии из Пскова

Псков: от древности до наших дней
Пешая
2 часа
443 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Псков: путешествие сквозь века - от Вещего Олега до Пушкина
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова, где каждый камень дышит историей, а каждый уголок хранит легенды
Начало: Ольгинская часовня
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:30
4800 ₽ за всё до 5 чел.
Такой древний Псков
Пешая
3.5 часа
206 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Такой древний Псков
Эта экскурсия подарила настоящее понимание духа Пскова, его роли в истории и силы его жителей
Начало: На площади Ленина
12 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Псков, Изборск и Остров: три города - три крепости (на вашем авто)
8 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Псков, Изборск и Остров: три города - три крепости
Путешествие по Псковской земле: откройте для себя тайны крепостей, древние храмы и живописные виды на собственном авто
Начало: Ольгинская часовня
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пскове. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пскове