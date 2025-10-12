Скучным экскурсиям — нет! Если вашему ребёнку не заходит формат традиционных обзорных прогулок, наш квест — настоящая находка. Вооружимся картой с заданиями и подсказками и отправимся знакомиться с городом. Вы научитесь с лёгкостью различать архитектурные стили и запомните основные вехи в истории Пскова. А наградой будут подарки и чаепитие в уютном кафе.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание квеста
- Мы прогуляемся с картой в руках по старинным улицам Пскова
- Вы будете искать мини-скульптуры псковских барсиков и узнаете, почему именно этот зверь стал символом города
- Рассмотрите Успенский и Георгиевский храмы, а также доходный дом Кербера. И запомните, чем отличаются классицизм и модерн
- Узнаете, в чём особенность псковских храмов
- Пройдёте вдоль крепостной стены 16 века, увидите башни, бойницы и другие подлинные детали средневековой фортеции
А ещё:
- Вы познакомитесь с местным диалектом, выясните, кто такие скобари и что такое лавицы
- Вспомните псковские слова в произведениях Пушкина
- Разберётесь, почему самый богатый пскович получил фамилию Поганкин
- Если в группе будет больше шести человек, сыграете в подвижную игру, популярную 100–150 лет назад
- Завершим квест в уютном кафе — вы согреетесь чаем и получите заслуженные медали победителей!
Организационные детали
- Квест будет интересен семьям с детьми старше 6 лет
- Чай в кафе входит в стоимость
- Квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Октябрьском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваша команда гидов в Пскове
Провели экскурсии для 3751 туриста
Уважаемые гости, рада вас приветствовать на псковской земле. Меня зовут Любовь, я и мои коллеги с радостью проведём для вас экскурсию по древнему Пскову. После знакомства с городом на наших экскурсиях, квестах или интерактивах, путешественники приезжают снова, Псков остаётся в их сердцах. А это лучшая награда за нашу работу. До встречи в Пскове!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Альфия
12 окт 2025
Замечательная экскурсия, очень интересно не только для детей, но и для взрослых!
О
Ольга
10 июл 2025
Здравствуйте! Очень понравилось всё, спасибо!
М
Мария
2 июн 2025
Очень понравилось. Спасибо большое за интересный рассказ, интересные факты и просвещение.
Хоть погода была дождливая, нам это не помешало прогуляться и получить удовольствие. Для детей много загадок и головоломок.
Рекомендую.
Хоть погода была дождливая, нам это не помешало прогуляться и получить удовольствие. Для детей много загадок и головоломок.
Рекомендую.
Е
Екатерина
20 мая 2025
К сожалению, мы прогадали, выбрав данный квест. Он не подошел ни нам с мужем, ни детям. Старшему сыну 5,5 лет, я подумала, что квест для детей от 6 лет нам
Входит в следующие категории Пскова
Похожие экскурсии из Пскова
Индивидуальная
до 5 чел.
Псков: путешествие сквозь века - от Вещего Олега до Пушкина
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова, где каждый камень дышит историей, а каждый уголок хранит легенды
Начало: Ольгинская часовня
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:30
4800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Такой древний Псков
Эта экскурсия подарила настоящее понимание духа Пскова, его роли в истории и силы его жителей
Начало: На площади Ленина
12 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Псков, Изборск и Остров: три города - три крепости
Путешествие по Псковской земле: откройте для себя тайны крепостей, древние храмы и живописные виды на собственном авто
Начало: Ольгинская часовня
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9000 ₽ за всё до 5 чел.