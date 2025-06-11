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Атмосфера Путешествий Ваш гид в Пскове Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 7900 ₽ за экскурсию Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 6 отзывов 2.5 часа 1-15 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Пешеходная экскурсия по Кремлю и центру города – это классический экскурсионный маршрут, охватывающий все основные достопримечательности центральной части города. За время экскурсии вы побываете в Псковском Кремле и узнаете, почему мы, псковичи, называем его Кромом. Вы увидите раскопанные археологами после Великой Отечественной войны псковские «помпеи» – удивительный Довмонтов город, попадете в самое сердце Пскова –Троицкий собор. Сравните три памятника – вождю пролетариата, основательнице города и псковскому диалекту, пройдете по набережной и полюбуетесь панорамными живописными видами на Мирожский монастырь. Вы побываете в белокаменных псковских церквях XV-XVI веков, и узнаете, где родина каверинских «Двух капитанов» и что за город был такой раньше – Энск. В рамках экскурсии вы посетите: -пл. Ленина - Кремль (Довмонтов город, Вечевая площадь, Троицкий собор) - наб. реки Великой - памятник княгине Ольге - церковь Василия на Горке - памятник Скобарю - церковь Анастасии Римлянки - памятник «Двум капитанам».

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Пл. Ленина

Кремль (Довмонтов город, Вечевая площадь, Троицкий собор)

Наб. реки Великой

Памятник княгине Ольге

Церковь Василия на Горке

Памятник Скобарю

Церковь Анастасии Римлянки

Памятник «Двум капитанам» Что включено Услуги гида Что не входит в цену Обязательные доплаты на платные объекты: группа 1-5 чел. - 700 руб., группа 6-10 чел. - 1200 руб.,

Личные расходы

Питание Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь Ленина Завершение: Детский парк Когда и сколько длится? Когда: ежедневно Экскурсия длится около 2.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.