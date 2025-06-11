Описание экскурсииПешеходная экскурсия по Кремлю и центру города – это классический экскурсионный маршрут, охватывающий все основные достопримечательности центральной части города. За время экскурсии вы побываете в Псковском Кремле и узнаете, почему мы, псковичи, называем его Кромом. Вы увидите раскопанные археологами после Великой Отечественной войны псковские «помпеи» – удивительный Довмонтов город, попадете в самое сердце Пскова –Троицкий собор. Сравните три памятника – вождю пролетариата, основательнице города и псковскому диалекту, пройдете по набережной и полюбуетесь панорамными живописными видами на Мирожский монастырь. Вы побываете в белокаменных псковских церквях XV-XVI веков, и узнаете, где родина каверинских «Двух капитанов» и что за город был такой раньше – Энск. В рамках экскурсии вы посетите: -пл. Ленина - Кремль (Довмонтов город, Вечевая площадь, Троицкий собор) - наб. реки Великой - памятник княгине Ольге - церковь Василия на Горке - памятник Скобарю - церковь Анастасии Римлянки - памятник «Двум капитанам».
ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пл. Ленина
- Кремль (Довмонтов город, Вечевая площадь, Троицкий собор)
- Наб. реки Великой
- Памятник княгине Ольге
- Церковь Василия на Горке
- Памятник Скобарю
- Церковь Анастасии Римлянки
- Памятник «Двум капитанам»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обязательные доплаты на платные объекты: группа 1-5 чел. - 700 руб., группа 6-10 чел. - 1200 руб.,
- Личные расходы
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина
Завершение: Детский парк
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Прекрасная была экскурсия, интересная. Елена, наш гид, прекрасный рассказчик. Неутомительно, живой рассказ. Остались под приятным впечатлением. Елена давала и отдохнуть и хорошенько пройтись) а еще спасибо Елене за красивые кадры на память! Очень рекомендуем!)
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В
Великолепный гид Евгений - очень интересно, увлекательно и с уважением к родному краю провел экскурсию. Спасибо!
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И
Очень впечатлил Кремль, имея хорошее воображение и представленные познания, можно окунуться в историю.
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И
Очень впечатлил Кремль, имея хорошее воображение и представленные познания, можно окунуться в историю.
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Т
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Т
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