Пешеходная экскурсия ⛳ по Кремлю и центру города – это классический экскурсионный маршрут, охватывающий все основные достопримечательности 🏛️ центральной части города.
За время экскурсии 🧭 вы побываете в Псковском Кремле и узнаете, почему мы, псковичи, называем его Кромом. Вы увидите раскопанные археологами после Великой Отечественной войны псковские «помпеи» – удивительный Довмонтов город 🏙️, попадете в самое сердце Пскова –Троицкий собор.
Сравните три памятника – вождю пролетариата, основательнице города и псковскому диалекту, пройдете по набережной и полюбуетесь панорамными живописными видами на Мирожский монастырь.
Вы побываете в белокаменных псковских церквях XV-XVI веков, и узнаете, где родина каверинских «Двух капитанов» и что за город 🏙️ был такой раньше – Энск.
В рамках экскурсии 🧭 вы посетите:
-пл. Ленина
- Кремль (Довмонтов город 🏙️, Вечевая площадь, Троицкий собор)
- наб. реки Великой
- памятник княгине Ольге
- церковь ⛪ Василия на Горке
- памятник Скобарю
- церковь ⛪ Анастасии Римлянки
- памятник «Двум капитанам».