Прогулка по Кремлю и центру Пскова

Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий – Гид из Пскова
Прогулка по Кремлю и центру Пскова
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Экскурсия

3 500 ₽ за экскурсию

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при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Прогулка по Кремлю и центру Пскова
Прогулка по Кремлю и центру Пскова

Что вы увидите 🤩

  • пл. Ленина
  • Кремль (Довмонтов город, Вечевая площадь, Троицкий собор)
  • наб. реки Великой
  • памятник княгине Ольге
  • церковь Василия на Горке
  • памятник Скобарю
  • церковь Анастасии Римлянки
  • памятник «Двум капитанам»
Пешеходная экскурсия ⛳ по Кремлю и центру города – это классический экскурсионный маршрут, охватывающий все основные достопримечательности 🏛️ центральной части города.
За время экскурсии 🧭 вы побываете в Псковском Кремле и узнаете, почему мы, псковичи, называем его Кромом. Вы увидите раскопанные археологами после Великой Отечественной войны псковские «помпеи» – удивительный Довмонтов город 🏙️, попадете в самое сердце Пскова –Троицкий собор.
Сравните три памятника – вождю пролетариата, основательнице города и псковскому диалекту, пройдете по набережной и полюбуетесь панорамными живописными видами на Мирожский монастырь.
Вы побываете в белокаменных псковских церквях XV-XVI веков, и узнаете, где родина каверинских «Двух капитанов» и что за город 🏙️ был такой раньше – Энск.

В рамках экскурсии 🧭 вы посетите:

    -пл. Ленина
    • Кремль (Довмонтов город 🏙️, Вечевая площадь, Троицкий собор)
    • наб. реки Великой
    • памятник княгине Ольге
    • церковь ⛪ Василия на Горке
    • памятник Скобарю
    • церковь ⛪ Анастасии Римлянки
    • памятник «Двум капитанам».
    🚩 Начало: площадь Ленина
    🏁 Место завершения: Детский парк
    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Личные расходы
    • Питание
    Важная информация
    • Вам понадобятся:
    • удобная обувь
    • одежда по погоде
    • немного денег, чтобы пообедать и купить сувениры
    Прогулка по Кремлю и центру Пскова
    Время проведения: ежедневно
    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Атмосфера-Путешествий
    Атмосфера-Путешествий
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