Пешеходная экскурсия ⛳ по Кремлю и центру города – это классический экскурсионный маршрут, охватывающий все основные достопримечательности 🏛️ центральной части города.

За время экскурсии 🧭 вы побываете в Псковском Кремле и узнаете, почему мы, псковичи, называем его Кромом. Вы увидите раскопанные археологами после Великой Отечественной войны псковские «помпеи» – удивительный Довмонтов город 🏙️, попадете в самое сердце Пскова –Троицкий собор.

Сравните три памятника – вождю пролетариата, основательнице города и псковскому диалекту, пройдете по набережной и полюбуетесь панорамными живописными видами на Мирожский монастырь.

Вы побываете в белокаменных псковских церквях XV-XVI веков, и узнаете, где родина каверинских «Двух капитанов» и что за город 🏙️ был такой раньше – Энск.

В рамках экскурсии 🧭 вы посетите:

-пл. Ленина