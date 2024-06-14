Ваше путешествие по Псковской крепости начнется с башни Святых ворот, где вы услышите историю строительства крепости и её значение для псковичей.
Вы узнаете о сохранившихся башнях, включая древнейшую башню на слиянии рек Великой и Псковы, и Покровскую башню, вырубленную в скале.
Аудиопрогулка завершится на набережной реки Великой у Варлаамовской башни, откуда открывается панорама Псковского Кремля и Троицкого собора.
Вы узнаете о сохранившихся башнях, включая древнейшую башню на слиянии рек Великой и Псковы, и Покровскую башню, вырубленную в скале.
Аудиопрогулка завершится на набережной реки Великой у Варлаамовской башни, откуда открывается панорама Псковского Кремля и Троицкого собора.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что вас ожидает:
- Башня Кутекрома (Кутний костёр)
- Плоская башня
- Власьевская башня
- Покровская башня
- Гремячая башня
- Варлаамская башня
Описание аудиогида
Ваше путешествие по Псковской крепости начнется с башни Святых ворот или Рыбницкой башни. Здесь вы услышите историю строительства крепости, которая всегда играла важную роль в жизни псковичей. По пути вы узнаете историю сохранившихся башен и том, какие интересные события с ними связаны. Поймете, почему в открытом честном бою Псковскую крепость так и не смогли захватить вплоть до начала 18 века. На вершине мыса у слияния рек Великой и Псковы вас ждет самая древняя башня на территории кремля, построенная в 1399–1400 годах. Далее, остановившись у Покровской башни, вы узнаете историю этого уникального сооружения, вырубленного прямо в скале. Стены Окольного города «расскажут» вам о множестве осад и штурмов, которые они выдержали во время таких знаковых событий, как Ливонская война при Иване Грозном и Северная война при Петре I. Завершится аудиопрогулка на набережной реки Великой у Варлаамовской башни, где открывается панорама всей Псковской крепости и сказочный вид на Псковский Кремль и Троицкий собор. Здесь вы сможете сделать памятные фотографии. Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). Важная информация:
- Маршрут достаточно протяженный, поэтому рекомендуем проходить его на велосипеде или самокате. Вы сможете взять их в аренду на стартовой точке у первой линии крепостных стен.
- Заходить на территорию Кремля не обязательно, маршрут проходит по набережным реки Великой и реки Псковы.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Башня Кутекрома (Кутний костёр)
- Плоская башня
- Власьевская башня
- Покровская башня
- Гремячая башня
- Варлаамская башня
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
- Входные билеты на территорию Кремля (100-200 руб.)
- Велисипеды и самокаты арендуются самостоятельно по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Милицейская улица, 20
Завершение: Улица Набат, 2А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для, телефона)
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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