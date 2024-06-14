Ваше путешествие по Псковской крепости начнется с башни Святых ворот или Рыбницкой башни. Здесь вы услышите историю строительства крепости, которая всегда играла важную роль в жизни псковичей. По пути вы узнаете историю сохранившихся башен и том, какие интересные события с ними связаны. Поймете, почему в открытом честном бою Псковскую крепость так и не смогли захватить вплоть до начала 18 века. На вершине мыса у слияния рек Великой и Псковы вас ждет самая древняя башня на территории кремля, построенная в 1399–1400 годах. Далее, остановившись у Покровской башни, вы узнаете историю этого уникального сооружения, вырубленного прямо в скале. Стены Окольного города «расскажут» вам о множестве осад и штурмов, которые они выдержали во время таких знаковых событий, как Ливонская война при Иване Грозном и Северная война при Петре I. Завершится аудиопрогулка на набережной реки Великой у Варлаамовской башни, где открывается панорама всей Псковской крепости и сказочный вид на Псковский Кремль и Троицкий собор. Здесь вы сможете сделать памятные фотографии. Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

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Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). Важная информация: