Псковский кремль — это духовный и административный центр Пскова, зародившийся в древнейшие времена.
Аудиопрогулка по нему познакомит вас с основными этапами развития города и его историческим значением.
Вы посетите Довмонт город с археологическими находками 9-13 веков, Кром с Троицким собором и Вечевую площадь, где вершились судьбы Псковской земли.
Аудиопрогулка по нему познакомит вас с основными этапами развития города и его историческим значением.
Вы посетите Довмонт город с археологическими находками 9-13 веков, Кром с Троицким собором и Вечевую площадь, где вершились судьбы Псковской земли.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что вас ожидает:
- Башня Кутекрома (Кутний костёр)
- Власьевская башня
- Довмонтов город
- Свято-Троицкий кафедральный собор
Описание аудиогида
Знакомство с любым городом надо начинать с места, где он зародился, и где жили самые первые поселения. Псковский кремль — это духовный и административный центр Пскова. Аудиопрогулка по нему даст вам целостное представление об одном из древнейших городов нашей страны, о его устройстве и значении в истории. Вы откроете для себя основные закономерности того, почему Псков развивался именно так, а не иначе. Особенность Псковского кремля в том, что он состоит из двух частей, поэтому сначала вы познакомитесь с объектами на территории Довмнтова города. Здесь вы узнаете об археологических находках 9-13 веков. Затем вы посетите сам Кром, где находится главная святыня Псковской земли - Троицкий собор. Посетив Вечевую площадь, вы перенесетесь в период Вольного стольного града, когда 300 лучших мужей вершили судьбу Псковской земли. Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). Важная информация: Внимание! Вход на территорию Кремля платный и составляет 100-200 руб. Билеты приобретаются в кассе на месте.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Башня Кутекрома (Кутний костёр)
- Власьевская башня
- Довмонтов город
- Свято-Троицкий кафедральный собор
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Подсказка, где можно увидеть редчайший в России меч 13 века
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
- Билеты в Псковский Кремль (100-200 руб.)
- Билеты на смотровую площадку во Власьевской башни (100-150 руб.)
- Билеты в Приказную палату (250-350 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Кремль, 6
Завершение: Улица Кремль, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для, телефона)
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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