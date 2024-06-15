Знакомство с любым городом надо начинать с места, где он зародился, и где жили самые первые поселения. Псковский кремль — это духовный и административный центр Пскова. Аудиопрогулка по нему даст вам целостное представление об одном из древнейших городов нашей страны, о его устройстве и значении в истории. Вы откроете для себя основные закономерности того, почему Псков развивался именно так, а не иначе. Особенность Псковского кремля в том, что он состоит из двух частей, поэтому сначала вы познакомитесь с объектами на территории Довмнтова города. Здесь вы узнаете об археологических находках 9-13 веков. Затем вы посетите сам Кром, где находится главная святыня Псковской земли - Троицкий собор. Посетив Вечевую площадь, вы перенесетесь в период Вольного стольного града, когда 300 лучших мужей вершили судьбу Псковской земли. Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

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Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). Важная информация: Внимание! Вход на территорию Кремля платный и составляет 100-200 руб. Билеты приобретаются в кассе на месте.