Экскурсия в музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»

Главным притягательным центром Пушкинского заповедника является «Михайловское» — бывшее родовое имение Ганнибалов-Пушкиных. Старинный ганнибаловский дом, в котором жил Пушкин, не сохранился, но восстановлен таким, каким был при жизни поэта, здесь сосредоточена основная музейная экспозиция.

Рядом с домом-музеем, слева от него, деревянный флигелёчек в зарослях сирени и акации, известный под именем «домик няни». Одна половина дома — банька, другая — светелка Арины Родионовной — няни поэта. С другой стороны дома стоит кухня 🥧 и людская, дом управляющего и дом приказчика. Они восстановлены в точности и повторяют свой прежний облик. Любимое место прогулок Пушкина — Михайловский парк 🌳 был разбит дедом поэта в конце XVIII века. Через весь парк проходит широкая еловая аллея, служившая раньше въездом в усадьбу. В еловой аллее немного сохранившихся двухсотлетних ганнибаловских деревьев..

Усадьба «Тригорское» — бывшее имение ближайших соседей и друзей Пушкина Осиповых-Вульф. Тригорское расположено примерно в 3-х км. к западу от Михайловского, на одном из 3-х холмов, давших название имению. Путь туда лежит мимо окруженного лесом озера Маленец. Осиповы занимали большой деревянный дом на берегу пруда. Дом этот сгорел в 1918 г. и в 1962 г. восстановлен заново. Сейчас здесь музей 🖼. Близко к первоначальному виду восстановлено внутреннее убранство комнат. Во время своих приездов в Михайловское, Пушкин всегда навещал своих тригорских друзей, здесь была большая библиотека, которая особенно привлекала внимание поэта. Сейчас она воссоздана вновь, в ней хранятся книги, изданные при Пушкине и в допушкинские времена. Тригорский парк — замечательный образец садово-паркового искусства второй половины XVIII века.

Святогорский Свято-Успенский монастырь был основан по повелению царя Ивана IV в 1569 году, после нескольких явлений чудотворных икон Божией Матери вороническому пастуху Тимофею сначала у речки на Синичьей горе, получившей название Святой. Монастырь окружен старинной каменной оградой. Две каменные лестницы ведут к Успенскому собору и фамильному кладбищу Пушкиных-Ганнибалов.