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Пушкинские горы: по местам великого поэта

5
5 отзывов
Русский Г.
Русский Г. – Гид из Пскова
Наша экскурсия ⛳ будет проходить в музее-заповеднике А.

С.

Пушкина, который находится в Пушкинских горах ⛰️.

Вы посетите усадьбы Михайловское и Тригорское, в которых Пушкин любил проводить время с друзьями, а также побываете в Святогорском монастыре, где захоронен великий поэт.

Побывав здесь, вы прикоснетесь к живой истории 📖 русской поэзии, и узнаете удивительные факты из жизни этого удивительного человека и талантливого гения.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-18 человек

  • 5 850 ₽ за экскурсию

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Пушкинские горы: по местам великого поэта
Пушкинские горы: по местам великого поэта

Что вы увидите

  • Усадьба Михайловское:
  • Дом-музей Пушкина
  • Усадебные постройки «Домик няни», «Кухня», «Флигель»
  • Михайловский парк
  • Усадьба Тригорское:
  • Дом-музей Осиповых-Вульф
  • «Банька»
  • Тригорский парк
  • Святогорский Свято-Успенский монастырь
  • Некрополь Ганнибалов-Пушкиных
Экскурсия в музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»
Главным притягательным центром Пушкинского заповедника является «Михайловское» — бывшее родовое имение Ганнибалов-Пушкиных. Старинный ганнибаловский дом, в котором жил Пушкин, не сохранился, но восстановлен таким, каким был при жизни поэта, здесь сосредоточена основная музейная экспозиция.
Рядом с домом-музеем, слева от него, деревянный флигелёчек в зарослях сирени и акации, известный под именем «домик няни». Одна половина дома — банька, другая — светелка Арины Родионовной — няни поэта. С другой стороны дома стоит кухня 🥧 и людская, дом управляющего и дом приказчика. Они восстановлены в точности и повторяют свой прежний облик. Любимое место прогулок Пушкина — Михайловский парк 🌳 был разбит дедом поэта в конце XVIII века. Через весь парк проходит широкая еловая аллея, служившая раньше въездом в усадьбу. В еловой аллее немного сохранившихся двухсотлетних ганнибаловских деревьев..
Усадьба «Тригорское» — бывшее имение ближайших соседей и друзей Пушкина Осиповых-Вульф. Тригорское расположено примерно в 3-х км. к западу от Михайловского, на одном из 3-х холмов, давших название имению. Путь туда лежит мимо окруженного лесом озера Маленец. Осиповы занимали большой деревянный дом на берегу пруда. Дом этот сгорел в 1918 г. и в 1962 г. восстановлен заново. Сейчас здесь музей 🖼. Близко к первоначальному виду восстановлено внутреннее убранство комнат. Во время своих приездов в Михайловское, Пушкин всегда навещал своих тригорских друзей, здесь была большая библиотека, которая особенно привлекала внимание поэта. Сейчас она воссоздана вновь, в ней хранятся книги, изданные при Пушкине и в допушкинские времена. Тригорский парк — замечательный образец садово-паркового искусства второй половины XVIII века.
Святогорский Свято-Успенский монастырь был основан по повелению царя Ивана IV в 1569 году, после нескольких явлений чудотворных икон Божией Матери вороническому пастуху Тимофею сначала у речки на Синичьей горе, получившей название Святой. Монастырь окружен старинной каменной оградой. Две каменные лестницы ведут к Успенскому собору и фамильному кладбищу Пушкиных-Ганнибалов.
Что входит
  • Экскурсия в усадьбах и усадебных парках Михайловское и Тригорское
  • Экскурсия в Святогорском Свято-Успенском монастыре
Что не входит
  • Трансфер Псков — Пушкинские горы — Псков (легковой автомобиль - 5200 руб., минивэн до 6 чел - 6700 руб., микроавтобус до 18 чел. - 8500 руб. )
  • Входные билеты в музей-заповедник (взрослый - 800 руб., пенсионеры - 700 руб., дети до 16 лет - 300 руб. )
  • Обед, предварительный заказ обеда обязателен (350 руб/чел)
Начало и место завершения
🚩 Ул. Некрасова, 1б
Пушкинские горы: по местам великого поэта
Пушкинские горы: по местам великого поэта
Пушкинские горы: по местам великого поэта
Пушкинские горы: по местам великого поэта

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Русский Г.
Русский Г.
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5 отзывов оставили туристы

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