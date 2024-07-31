Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Наша экскурсия будет проходить в музее-заповеднике А. С. Пушкина, который находится в Пушкинских горах.



Вы посетите усадьбы Михайловское и Тригорское, в которых Пушкин любил проводить время с друзьями, а также побываете в Святогорском монастыре, где захоронен великий поэт.



Побывав здесь, вы прикоснетесь к живой истории русской поэзии, и узнаете удивительные факты из жизни этого удивительного человека и талантливого гения. 5 17 отзывов

Русский Город Ваш гид в Пскове Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 13 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 17 отзывов 9 часов 1-15 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Экскурсия в музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» Экскурсия проходит на вашем транспорте, в салоне нужно оставить место для гида. Главным притягательным центром Пушкинского заповедника является «Михайловское» — бывшее родовое имение Ганнибалов-Пушкиных. Старинный ганнибаловский дом, в котором жил Пушкин, не сохранился, но восстановлен таким, каким был при жизни поэта, здесь сосредоточена основная музейная экспозиция. Рядом с домом-музеем, слева от него, деревянный флигелёчек в зарослях сирени и акации, известный под именем «домик няни». Одна половина дома — банька, другая — светелка Арины Родионовной — няни поэта. С другой стороны дома стоит кухня и людская, дом управляющего и дом приказчика. Они восстановлены в точности и повторяют свой прежний облик. Любимое место прогулок Пушкина — Михайловский парк был разбит дедом поэта в конце XVIII века. Через весь парк проходит широкая еловая аллея, служившая раньше въездом в усадьбу. В еловой аллее немного сохранившихся двухсотлетних ганнибаловских деревьев. . Усадьба «Тригорское» — бывшее имение ближайших соседей и друзей Пушкина Осиповых-Вульф. Тригорское расположено примерно в 3-х км. к западу от Михайловского, на одном из 3-х холмов, давших название имению. Путь туда лежит мимо окруженного лесом озера Маленец. Осиповы занимали большой деревянный дом на берегу пруда. Дом этот сгорел в 1918 г. и в 1962 г. восстановлен заново. Сейчас здесь музей. Близко к первоначальному виду восстановлено внутреннее убранство комнат. Во время своих приездов в Михайловское, Пушкин всегда навещал своих тригорских друзей, здесь была большая библиотека, которая особенно привлекала внимание поэта. Сейчас она воссоздана вновь, в ней хранятся книги, изданные при Пушкине и в допушкинские времена. Тригорский парк — замечательный образец садово-паркового искусства второй половины XVIII века. Святогорский Свято-Успенский монастырь был основан по повелению царя Ивана IV в 1569 году, после нескольких явлений чудотворных икон Божией Матери вороническому пастуху Тимофею сначала у речки на Синичьей горе, получившей название Святой. Монастырь окружен старинной каменной оградой. Две каменные лестницы ведут к Успенскому собору и фамильному кладбищу Пушкиных-Ганнибалов.

Ежедневно в 09:00, кроме ПН и последнего ВТ месяца Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Усадьба Михайловское:

Дом-музей Пушкина

Усадебные постройки "Домик няни", "Кухня", "Флигель"

Михайловский парк

Усадьба Тригорское:

Дом-музей Осиповых-Вульф

Банька

Тригорский парк

Святогорский Свято-Успенский монастырь

Некрополь Ганнибалов-Пушкиных Что включено Экскурсия в усадьбах и усадебных парках Михайловское и Тригорское

Экскурсия в Святогорском Свято-Успенском монастыре

Транспорт НЕ входит в стоимость. /nЭкскурсия проходит на вашем транспорте, в салоне нужно оставить место для гида Что не входит в цену При путешествии на собственном транспорте, отдельно оплачивается пропуск на легковой автомобиль - 200 ₽, на автобус - 500 ₽

Входные билеты в усадьбы: 960 ₽ - взрослый, пенсионер, 860 ₽ - учащийся от 14 лет, 560 ₽ - школьник до 14 лет

Обед (предварительный заказ обеда обязателен): + 800 руб/чел.

Транспортное обслуживание (Псков-Пушкинские Горы-Псков): л/автомобиль (1-2 чел.): + 12 000 руб., минивэн (3-6 чел.): + 16 500 руб., микроавтобус (6-18 чел.): + 23 000 руб. Где начинаем и завершаем? Начало: Г. Псков, центр города Завершение: Г. Псков Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 09:00, кроме ПН и последнего ВТ месяца Экскурсия длится около 9 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.