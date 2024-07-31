Наша экскурсия будет проходить в музее-заповеднике А. С. Пушкина, который находится в Пушкинских горах.
Вы посетите усадьбы Михайловское и Тригорское, в которых Пушкин любил проводить время с друзьями, а также побываете в Святогорском монастыре, где захоронен великий поэт.
Побывав здесь, вы прикоснетесь к живой истории русской поэзии, и узнаете удивительные факты из жизни этого удивительного человека и талантливого гения.
Вы посетите усадьбы Михайловское и Тригорское, в которых Пушкин любил проводить время с друзьями, а также побываете в Святогорском монастыре, где захоронен великий поэт.
Побывав здесь, вы прикоснетесь к живой истории русской поэзии, и узнаете удивительные факты из жизни этого удивительного человека и талантливого гения.
Описание экскурсииЭкскурсия в музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» Экскурсия проходит на вашем транспорте, в салоне нужно оставить место для гида. Главным притягательным центром Пушкинского заповедника является «Михайловское» — бывшее родовое имение Ганнибалов-Пушкиных. Старинный ганнибаловский дом, в котором жил Пушкин, не сохранился, но восстановлен таким, каким был при жизни поэта, здесь сосредоточена основная музейная экспозиция. Рядом с домом-музеем, слева от него, деревянный флигелёчек в зарослях сирени и акации, известный под именем «домик няни». Одна половина дома — банька, другая — светелка Арины Родионовной — няни поэта. С другой стороны дома стоит кухня и людская, дом управляющего и дом приказчика. Они восстановлены в точности и повторяют свой прежний облик. Любимое место прогулок Пушкина — Михайловский парк был разбит дедом поэта в конце XVIII века. Через весь парк проходит широкая еловая аллея, служившая раньше въездом в усадьбу. В еловой аллее немного сохранившихся двухсотлетних ганнибаловских деревьев. . Усадьба «Тригорское» — бывшее имение ближайших соседей и друзей Пушкина Осиповых-Вульф. Тригорское расположено примерно в 3-х км. к западу от Михайловского, на одном из 3-х холмов, давших название имению. Путь туда лежит мимо окруженного лесом озера Маленец. Осиповы занимали большой деревянный дом на берегу пруда. Дом этот сгорел в 1918 г. и в 1962 г. восстановлен заново. Сейчас здесь музей. Близко к первоначальному виду восстановлено внутреннее убранство комнат. Во время своих приездов в Михайловское, Пушкин всегда навещал своих тригорских друзей, здесь была большая библиотека, которая особенно привлекала внимание поэта. Сейчас она воссоздана вновь, в ней хранятся книги, изданные при Пушкине и в допушкинские времена. Тригорский парк — замечательный образец садово-паркового искусства второй половины XVIII века. Святогорский Свято-Успенский монастырь был основан по повелению царя Ивана IV в 1569 году, после нескольких явлений чудотворных икон Божией Матери вороническому пастуху Тимофею сначала у речки на Синичьей горе, получившей название Святой. Монастырь окружен старинной каменной оградой. Две каменные лестницы ведут к Успенскому собору и фамильному кладбищу Пушкиных-Ганнибалов.
Ежедневно в 09:00, кроме ПН и последнего ВТ месяца
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Усадьба Михайловское:
- Дом-музей Пушкина
- Усадебные постройки "Домик няни", "Кухня", "Флигель"
- Михайловский парк
- Усадьба Тригорское:
- Дом-музей Осиповых-Вульф
- Банька
- Тригорский парк
- Святогорский Свято-Успенский монастырь
- Некрополь Ганнибалов-Пушкиных
Что включено
- Экскурсия в усадьбах и усадебных парках Михайловское и Тригорское
- Экскурсия в Святогорском Свято-Успенском монастыре
- Транспорт НЕ входит в стоимость. /nЭкскурсия проходит на вашем транспорте, в салоне нужно оставить место для гида
Что не входит в цену
- При путешествии на собственном транспорте, отдельно оплачивается пропуск на легковой автомобиль - 200 ₽, на автобус - 500 ₽
- Входные билеты в усадьбы: 960 ₽ - взрослый, пенсионер, 860 ₽ - учащийся от 14 лет, 560 ₽ - школьник до 14 лет
- Обед (предварительный заказ обеда обязателен): + 800 руб/чел.
- Транспортное обслуживание (Псков-Пушкинские Горы-Псков): л/автомобиль (1-2 чел.): + 12 000 руб., минивэн (3-6 чел.): + 16 500 руб., микроавтобус (6-18 чел.): + 23 000 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Псков, центр города
Завершение: Г. Псков
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00, кроме ПН и последнего ВТ месяца
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Посетили места великого поэта - А. С. Пушкина. Нас было 6 человек на личном транспорте с гидом. Очень познавательно и интересно. Посетили две усадьбы Тригорское, Михайловское и могилу поэта. Нашему
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Н
Благодарим Елену Денсульевну Назину, прекрасного экскурсовода, суперпрофи, за сегодняшнюю поездку в Пушгоры!
Спасибо за вдохновение и трепетное отношение к истории жизни Пушкина и его семьи. Были рады побродить по Михайловскому, Тригорскому,
Спасибо за вдохновение и трепетное отношение к истории жизни Пушкина и его семьи. Были рады побродить по Михайловскому, Тригорскому,
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Ю
Экскурсия в Пушкинские горы была просто замечательная. Наш гид - Елена интересно и душевно рассказывала о семье Пушкина, исторических событиях, местном быте в привязке к посещаемым местам. Мы много нового узнали о поэте, его жизни, творчестве. На обратном пути заехали в город Остров и увидели легендарные подвесные мосты. Благодарим Елену за прекрасно проведенный день и полезную информацию.
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Е
Мне всё очень понравилось: организация экскурсии, экскурсовод Елена Назина, водитель Наталья. Всём большое спасибо. Очень долго находилась под впечатлением увиденного и услышанного, так что, будучи проездом в Санкт-Петербурге, посетила ещё и квартиру Пушкина на Мойке, 12.
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А
Замечательная экскурсия в Пушкиногорье. Большое спасибо гиду Ирине за профессионализм, любовь к своему краю. А больше всего понравилось чтение наизусть Пушкинских строк(а их было очень много). Советую Ирину, как профессионала своего дела.
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В
Понравилось абсолютно все! Особенно экскурсовод Лариса Никандровна! Строки Пушкина звучали, погружались в эпоху великого поэта, узнавали о его творчестве много нового! Великолепный водитель!
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Входит в следующие категории Пскова
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