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Путешествие по Пскову

5
2 отзыва
Русский Г.
Русский Г. – Гид из Пскова
Пешеходная экскурсия ⛳ по историческому центру города.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 400 ₽ за человека

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Путешествие по Пскову

Что вы увидите

  • Кремль
  • Довмонтов город
  • Троицкий собор
  • Церковь Анастасии Римлянки
  • Храм Василия на Горке
  • Храм Николы со Усохи
  • памятник княгине Ольге
«Путешествие по Пскову»Что вас ожидает:• Кремль, Довмонтов город;
  • Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля;
  • Купеческие палаты, храмы и часовни;
  • Духовное наследие города — церковь ⛪ Анастасии Римлянки;
  • Храм Василия на Горке и Николы со Усохи;
  • Памятник равноапостольной княгине Ольге. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, перекус и др. )
Начало и место завершения
🚩 ул. Советская набережная, 2

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Русский Г.
Русский Г.
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2 отзыва оставили туристы

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