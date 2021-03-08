Путешествие по Пскову

Пешеходная экскурсия по историческому центру города.
5
6 отзывов
Путешествие по Пскову
Путешествие по Пскову
Путешествие по Пскову

Описание экскурсии

«Путешествие по Пскову»Что вас ожидает:• Кремль, Довмонтов город;
  • Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля;
  • Купеческие палаты, храмы и часовни;
  • Духовное наследие города — церковь Анастасии Римлянки, храм Василия на Горке и церковь Николы со Усохи;
  • Памятник равноапостольной княгине Ольге. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде. Важная информация: Самое главное о Пскове в пешей прогулке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кремль
  • Довмонтов город
  • Троицкий собор
  • Церковь Анастасии Римлянки
  • Храм Василия на Горке
  • Храм Николы со Усохи
  • Памятник княгине Ольге
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы (сувениры, перекус и др.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Экскурсия начинается в центе города Псков
Завершение: Окончание экскурсии в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Самое главное о Пскове в пешей прогулке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
и
Мы приехали в Псков на один день и забронировали экскурсию заранее. Бронь нам подтвердили и сообщили место сбора группы. Экскурсовод Александра Гавриловна рассказала о своем городе, месте, где начинается Россия.
читать дальшеуменьшить

Мы осмотрели Кремль и главные достопримечательности Пскова. Путешествие по городу оставило приятное впечатление. У нас была сборная группа из 12 человек и все остались довольны. Спасибо организаторам за возможность заранее спланировать знакомство с городом и получить удовольствие от увиденного и услышанного.

Вам был полезен этот отзыв?
I
Мы приехали в Псков на один день и забронировали экскурсию заранее. Бронь нам подтвердили и сообщили место сбора группы. Экскурсовод Александра Гавриловна рассказала о своем городе, месте, где начинается Россия.
читать дальшеуменьшить

Мы осмотрели Кремль и главные достопримечательности Пскова. Путешествие по городу оставило приятное впечатление. У нас была сборная группа из 12 человек и все остались довольны. Спасибо организаторам за возможность заранее спланировать знакомство с городом и получить удовольствие от увиденного и услышанного.

Вам был полезен этот отзыв?
В
Отличная экскурсия с экскурсоводом Ириной 17.10.2020г! Очень образованный человек, знает о городе и его истории все и с легкостью отвечает на все вопросы! Рекомендуем!
Т. к. мы были только вдвоем, то получилась индивидуальная экскурсия.
Вам был полезен этот отзыв?
h
приятный экскурсовод интересные места
Вам был полезен этот отзыв?
А
Вам был полезен этот отзыв?
А
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Пскова

Похожие экскурсии на «Путешествие по Пскову»

Пешеходная экскурсия по Пскову
Пешая
2.5 часа
866 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Пешеходная экскурсия по Пскову
Начало: Площадь Ленина
Расписание: См. календарь
22 авг в 12:00
23 авг в 12:00
800 ₽ за человека
Первое свидание с Псковом (с посещением кремля)
Пешая
2.5 часа
216 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Первое свидание с Псковом (с посещением кремля)
Обзорная экскурсия по знаковым историческим местам города
Начало: По договорённости
24 авг в 10:00
25 авг в 13:00
от 6800 ₽ за всё до 5 чел.
Расширенная экскурсия по Пскову на транспорте туристов
3 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Расширенная экскурсия по Пскову на транспорте туристов
Путешествие по Пскову откроет вам историю древней Руси, познакомит с Кремлем и его тайнами, а также подарит незабываемые виды на город
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
6200 ₽ за всё до 5 чел.
Погружение в мир псковской истории и зодчества
Пешая
3 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Погружение в мир псковской истории и зодчества
Начало: Ольгинская часовня, ближайший дом по адресу Ольгин...
Расписание: Ежедневно, по договоренности
22 авг в 11:30
23 авг в 10:30
5000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пскове. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пскове
700 ₽ за человека