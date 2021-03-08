Пешеходная экскурсия по историческому центру города.
Описание экскурсии«Путешествие по Пскову»Что вас ожидает:• Кремль, Довмонтов город;
- Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля;
- Купеческие палаты, храмы и часовни;
- Духовное наследие города — церковь Анастасии Римлянки, храм Василия на Горке и церковь Николы со Усохи;
- Памятник равноапостольной княгине Ольге. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде. Важная информация: Самое главное о Пскове в пешей прогулке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кремль
- Довмонтов город
- Троицкий собор
- Церковь Анастасии Римлянки
- Храм Василия на Горке
- Храм Николы со Усохи
- Памятник княгине Ольге
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы (сувениры, перекус и др.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Экскурсия начинается в центе города Псков
Завершение: Окончание экскурсии в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Самое главное о Пскове в пешей прогулке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
и
Мы приехали в Псков на один день и забронировали экскурсию заранее. Бронь нам подтвердили и сообщили место сбора группы. Экскурсовод Александра Гавриловна рассказала о своем городе, месте, где начинается Россия.
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I
Мы приехали в Псков на один день и забронировали экскурсию заранее. Бронь нам подтвердили и сообщили место сбора группы. Экскурсовод Александра Гавриловна рассказала о своем городе, месте, где начинается Россия.
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В
Отличная экскурсия с экскурсоводом Ириной 17.10.2020г! Очень образованный человек, знает о городе и его истории все и с легкостью отвечает на все вопросы! Рекомендуем!
Т. к. мы были только вдвоем, то получилась индивидуальная экскурсия.
Т. к. мы были только вдвоем, то получилась индивидуальная экскурсия.
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h
приятный экскурсовод интересные места
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А
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А
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