Что вы увидите
- Кремль
- Довмонтов город
- Троицкий собор
- Церковь Анастасии Римлянки
- Храм Василия на Горке
- Храм Николы со Усохи
- памятник княгине Ольге
«Путешествие по Пскову»Что вас ожидает:• Кремль, Довмонтов город;
- Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля;
- Купеческие палаты, храмы и часовни;
- Духовное наследие города — церковь ⛪ Анастасии Римлянки;
- Храм Василия на Горке и Николы со Усохи;
- Памятник равноапостольной княгине Ольге. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что не входит
- Личные расходы (сувениры, перекус и др. )
Начало и место завершения
🚩 ул. Советская набережная, 2
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- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Русский Г.
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