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Пешеходная экскурсия по Пскову

4.5
44 отзыва
Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий – Гид из Пскова
Пешеходная экскурсия ⛳ по Кремлю и центру города – это классический экскурсионный маршрут по основным достопримечательностям центральной части города.

Вместе с экскурсоводом вы погуляете по Кремлю и по набережным рек Псковы и Великой.

Узнаете историю 📖 Довмонтова города и Троицкого собора.

Найдете памятники княгине Ольге, скобарю и двум капитанам.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 400 ₽ за человека

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Пешеходная экскурсия по Пскову
Пешеходная экскурсия по Пскову

Что вы увидите

  • Площадь Ленина
  • Кремль (Довмонтов город, Вечевая площадь, Троицкий собор)
  • Набережная реки Великой
  • Памятник княгине Ольге
  • Церковь Василия на Горке
  • Памятник Скобарю
  • Церковь Анастасии Римлянки
  • Памятник «Двум капитанам»
Псков — город 🏙️ с многовековой историей
В ходе экскурсии 🧭 Вы сможете поближе узнать Псков, прочувствовать его историю 📖, повнимательней рассмотреть и возможно даже прикоснуться к вековым историческим местам, а также проникнуться уютным очарованием города. Прогуливаясь по псковским улочкам и паркам, Вы услышите занимательные рассказы про псковские храмы, губернскую жизнь города, знаменитых людей, судьба которых связана с Псковом.

В рамках экскурсии Вас ожидает:

  • Кремль
  • Троицкий собор
  • Довмонтов город
  • Прогулка вдоль крепостных стен по набережным рек Псковы и Великой
  • Осмотр псковских храмов XV-XVI веков
  • Памятники княгине Ольге, Скобарю и Двум капитанам
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Площадь Ленина
Пешеходная экскурсия по Пскову
Пешеходная экскурсия по Пскову
Пешеходная экскурсия по Пскову
Пешеходная экскурсия по Пскову

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий
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44 отзыва оставили туристы

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