Кремль (Довмонтов город, Вечевая площадь, Троицкий собор)
Набережная реки Великой
Памятник княгине Ольге
Церковь Василия на Горке
Памятник Скобарю
Церковь Анастасии Римлянки
Памятник «Двум капитанам»
Псков — город 🏙️ с многовековой историей
В ходе экскурсии 🧭 Вы сможете поближе узнать Псков, прочувствовать его историю 📖, повнимательней рассмотреть и возможно даже прикоснуться к вековым историческим местам, а также проникнуться уютным очарованием города. Прогуливаясь по псковским улочкам и паркам, Вы услышите занимательные рассказы про псковские храмы, губернскую жизнь города, знаменитых людей, судьба которых связана с Псковом.
В рамках экскурсии Вас ожидает:
Кремль
Троицкий собор
Довмонтов город
Прогулка вдоль крепостных стен по набережным рек Псковы и Великой
Осмотр псковских храмов XV-XVI веков
Памятники княгине Ольге, Скобарю и Двум капитанам
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Питание
Начало и место завершения
🚩 Площадь Ленина
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.