Пройдем мимо памятников древней Руси. В их числе перед нами предстанет Троицкий собор — главное строение Кремля. Посетим каменный пристрой к Крому — Довмонтов город 🏙️. В XIII веке он был возведен для укрепления и защиты городского посада. Сейчас это музей 🖼 древностей под открытым небом.
Старинные улицы Пскова
Полюбуемся на башни и храмы, купеческие особняки. Увидим памятник Святой Равноапостольной княгине Ольге.
Память о Ледовом Побоище
Поднимемся на гору Соколиху с потрясающей панорамой Пскова. На ней воздвигнут монумент Святого благоверного князя Александра Невского высотой почти 30 метров.
Важная информация:
Экскурсия проводится на транспорте (вашем личном или арендованном). Необходимо предусмотреть 1 место для гида.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Аренда легковой машины (800 руб/час)
Питание
Сувениры
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.