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Расширенная обзорная экскурсия по Пскову

4
6 отзывов
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Пскова
На обзорной экскурсии 🧭 пройдем мимо памятников древней Руси на территории псковского Кремля, проедем по старинным улицам Пскова, полюбуемся на башни и храмы, купеческие особняки, увидим памятник княгине Ольге, поднимемся на гору Соколиху, где воздвигнут монумент князя Александра Невского, взирающего на весь город 🏙️.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Расширенная обзорная экскурсия по Пскову
Расширенная обзорная экскурсия по Пскову

Что вы увидите

  • Псковский Кремль (Кром)
  • Троицкий собор
  • Довмонтов город
  • Старинные улицы Пскова
  • Памятник Святой Равноапостольной княгине Ольге
  • Гора Соколиха с панорамой Пскова
  • Монумент князя Александра Невского
Псковский Кремль (Кром)
Пройдем мимо памятников древней Руси. В их числе перед нами предстанет Троицкий собор — главное строение Кремля. Посетим каменный пристрой к Крому — Довмонтов город 🏙️. В XIII веке он был возведен для укрепления и защиты городского посада. Сейчас это музей 🖼 древностей под открытым небом.
Старинные улицы Пскова
Полюбуемся на башни и храмы, купеческие особняки. Увидим памятник Святой Равноапостольной княгине Ольге.
Память о Ледовом Побоище
Поднимемся на гору Соколиху с потрясающей панорамой Пскова. На ней воздвигнут монумент Святого благоверного князя Александра Невского высотой почти 30 метров.

Важная информация:

  • Экскурсия проводится на транспорте (вашем личном или арендованном). Необходимо предусмотреть 1 место для гида.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда легковой машины (800 руб/час)
  • Питание
  • Сувениры
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Расширенная обзорная экскурсия по Пскову
Расширенная обзорная экскурсия по Пскову
Расширенная обзорная экскурсия по Пскову
Расширенная обзорная экскурсия по Пскову

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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6 отзывов оставили туристы

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