Псковский Кремль (Кром)

Пройдем мимо памятников древней Руси. В их числе перед нами предстанет Троицкий собор — главное строение Кремля. Посетим каменный пристрой к Крому — Довмонтов город 🏙️. В XIII веке он был возведен для укрепления и защиты городского посада. Сейчас это музей 🖼 древностей под открытым небом.

Старинные улицы Пскова

Полюбуемся на башни и храмы, купеческие особняки. Увидим памятник Святой Равноапостольной княгине Ольге.

Память о Ледовом Побоище

Поднимемся на гору Соколиху с потрясающей панорамой Пскова. На ней воздвигнут монумент Святого благоверного князя Александра Невского высотой почти 30 метров.

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