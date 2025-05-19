Зиновий Гердт называл Себеж Небесным градом, и не зря. Здесь вы найдёте множество озёр, старинные улочки и купеческие особняки. Средневековый костёл с высокой колокольней и святой источник добавляют атмосферу.
После прогулки по Себежу можно насладиться свежей озерной рыбкой и отправиться в усадьбу Ореховно, которая входит в десятку самых красивых. Это шедевр садово-паркового искусства, который не оставит равнодушным
После прогулки по Себежу можно насладиться свежей озерной рыбкой и отправиться в усадьбу Ореховно, которая входит в десятку самых красивых. Это шедевр садово-паркового искусства, который не оставит равнодушным
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Живописные озёра
- 🏛️ Старинные улочки
- ⛪ Средневековый костёл
- 💧 Святой источник
- 🌳 Усадьба Ореховно
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Себежа и Ореховно - с мая по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует глаз. Весной и летом можно насладиться зеленью и цветением. Осенью, в октябре и ноябре, пейзажи становятся особенно живописными, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с декабря по февраль, посещение возможно, но стоит быть готовым к холодам и снегу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Старинные улочки
- Купеческие особняки
- Средневековый костёл
- Святой источник
- Усадьба Ореховно
Описание экскурсии
Что вас ждет
Себеж находится на границе Латвии и Белоруссии, и представляет собой совершенно не похожий на другие Псковские города посёлок! Знаменитый артист Зиновий Гердт, уроженец Себежа, называл его Небесным градом. Здесь вправду много озёр, неба, старинные улочки, купеческие особняки, остатки крепости, средневековый костёл с высокой колокольней! А ещё святой источник! Себеж завораживает и создаёт радостную атмосферу! Здесь можно пообедать свежей озерной рыбкой, и отправиться далее, в усадьбу Орехово. Усадьба -шедевр садово-паркового искусства. Входит в десятку самых красивых!
Организационные моменты
Экскурсия занимает полный день, может проводиться как на моем личном транспорте, так и на авто клиента.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Себеж
- Усадьба Ореховно
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспортные расходы на микроавтобус 18 т. р или авто гида 17500 р не входят в заявленную стоимость экскурсионного обслуживания
- Билеты в усадьбе Ореховно 500 р за человека
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
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