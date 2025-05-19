Зиновий Гердт называл Себеж Небесным градом, и не зря. Здесь вы найдёте множество озёр, старинные улочки и купеческие особняки. Средневековый костёл с высокой колокольней и святой источник добавляют атмосферу.



После прогулки по Себежу можно насладиться свежей озерной рыбкой и отправиться в усадьбу Ореховно, которая входит в десятку самых красивых. Это шедевр садово-паркового искусства, который не оставит равнодушным

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Себежа и Ореховно - с мая по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует глаз. Весной и летом можно насладиться зеленью и цветением. Осенью, в октябре и ноябре, пейзажи становятся особенно живописными, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с декабря по февраль, посещение возможно, но стоит быть готовым к холодам и снегу.

Сейчас август — это идеальное время.