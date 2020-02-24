18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Жизнь поэта в Михайловской ссылке

Два года, проведенные в родовом имении, стали для Пушкина одним из самых плодотворных периодов творчества: здесь он создал около 100 произведений, здесь его ждали новые встречи, новые жизненные наблюдения и источники вдохновения. На экскурсии я расскажу вам, как проходили будни поэта в Михайловском: чем он занимался, с кем беседовал и как коротал вечера. Мы поговорим о монастырских ярмарках, где Пушкин слушал песни и сказания крестьян и нищих слепцов. И конечно, вспомним любимую няню поэта Арину Родионовну, которая своими песнями и сказками привила Пушкину, воспитанному в традициях французской культуры, любовь к народному русскому языку.

По следам Пушкина в Михайловском и Тригорском

Вы навестите две усадьбы, с которыми тесно связана жизнь Пушкина: родовое имение Михайловское и Тригорское, где жили друзья поэта — большое семейство Осиповых-Вульф. В Михайловском посетим господский дом, домик няни и кухню-людскую, прогуляемся по усадебному парку с очаровательными пейзажами, нашедшими отражение в произведениях Пушкина. Затем вы побываете в господском доме усадьбы Тригорское, который поэт в шутку окрестил «Тригорским замком». Здесь вас ждет еще один великолепный парк в стиле романтизма, наполненный отсылками к роману «Евгений Онегин». Мы поговорим о том, как проходили дни и вечера в Тригорском, когда здесь гостил Пушкин, а также попробуем сопоставить героев «Евгения Онегина» с их предполагаемыми прототипами из числа обитателей усадьбы.

А после мы отправимся в древний Святогорский монастырь, где у алтаря Успенского собора покоится Пушкин. Вы увидите фамильную усыпальницу Ганнибалов-Пушкиных и пройдете по монастырским дорожкам, которые помнят шаги великого поэта.