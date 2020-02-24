18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Побывать в усадьбах Михайловское, Тригорское и других уголках Пушкиногорья, связанных с именем поэта

Анна
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Анна – ваш гид
Личность А.С.

Пушкина невероятно многогранна, и одна из граней сформировалась во время его Михайловской ссылки.

Приглашаю вас отправиться в Пушкинские Горы, чтобы навестить родовую усадьбу поэта Михайловское, заглянуть в домик Арины Родионовны, пройти по комнатам имения Тригорского, где Пушкин проводил веселые вечера в компании друзей, и побывать на могиле поэта в древнем Святогорском монастыре.

По пути мы будем говорить о самом Пушкине, о его повседневной жизни в усадьбе, о людях, которым он посвящал стихи, об истории создания романа «Евгений Онегин» и о том, что сделало период Михайловской ссылки переломным в творчестве поэта.
9100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 18 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 19 человек
Можно с детьми
Встреча в Пскове
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У этой экскурсии18 отзывов
4.94
По местам Михайловской ссылки Пушкина
По местам Михайловской ссылки Пушкина

Что вас ожидает

Жизнь поэта в Михайловской ссылке
Два года, проведенные в родовом имении, стали для Пушкина одним из самых плодотворных периодов творчества: здесь он создал около 100 произведений, здесь его ждали новые встречи, новые жизненные наблюдения и источники вдохновения. На экскурсии я расскажу вам, как проходили будни поэта в Михайловском: чем он занимался, с кем беседовал и как коротал вечера. Мы поговорим о монастырских ярмарках, где Пушкин слушал песни и сказания крестьян и нищих слепцов. И конечно, вспомним любимую няню поэта Арину Родионовну, которая своими песнями и сказками привила Пушкину, воспитанному в традициях французской культуры, любовь к народному русскому языку.

По следам Пушкина в Михайловском и Тригорском
Вы навестите две усадьбы, с которыми тесно связана жизнь Пушкина: родовое имение Михайловское и Тригорское, где жили друзья поэта — большое семейство Осиповых-Вульф. В Михайловском посетим господский дом, домик няни и кухню-людскую, прогуляемся по усадебному парку с очаровательными пейзажами, нашедшими отражение в произведениях Пушкина. Затем вы побываете в господском доме усадьбы Тригорское, который поэт в шутку окрестил «Тригорским замком». Здесь вас ждет еще один великолепный парк в стиле романтизма, наполненный отсылками к роману «Евгений Онегин». Мы поговорим о том, как проходили дни и вечера в Тригорском, когда здесь гостил Пушкин, а также попробуем сопоставить героев «Евгения Онегина» с их предполагаемыми прототипами из числа обитателей усадьбы.

А после мы отправимся в древний Святогорский монастырь, где у алтаря Успенского собора покоится Пушкин. Вы увидите фамильную усыпальницу Ганнибалов-Пушкиных и пройдете по монастырским дорожкам, которые помнят шаги великого поэта.

Организационные детали

Важно знать до бронирования
В последний вторник каждого месяца усадебные дома закрыты для посещения

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Пскове
  • Если вы находитесь в Пушкинских Горах, гид может оттуда забрать вас (при условии оплаты транспортных расходов)
  • Перемещаться будем на автомобиле: на вашем транспорте (главное, чтобы в нем нашлось место для гида) или на арендованной машине (за легковую машину нужно будет доплатить 3000 — 5000 руб.)

Дополнительные расходы

  • Пропуск на автомобиль (200 руб.) или автобус (500 руб.)
  • Входные билеты в усадьбу в период с мая по октябрь: выходные и праздничные дни — 400 руб. взрослым, 350 руб. пенсионерам и учащимся от 16 лет, 150 руб. детям до 16 лет; в будние дни — 350 руб. взрослым, 300 руб. пенсионерам и учащимся от 16 лет, 150 руб. детям до 16 лет.
  • Входные билеты в усадьбу в период с ноября по апрель: выходные и праздничные дни — 350 руб. взрослым, 300 руб. пенсионерам и учащимся от 16 лет, 100 руб. детям до 16 лет; в будние дни — 250 руб. взрослым, 200 руб. пенсионерам и учащимся от 16 лет, 100 руб. детям до 16 лет.
По местам Михайловской ссылки Пушкина
По местам Михайловской ссылки Пушкина
По местам Михайловской ссылки Пушкина
По местам Михайловской ссылки Пушкина
По местам Михайловской ссылки Пушкина
По местам Михайловской ссылки Пушкина
По местам Михайловской ссылки Пушкина
По местам Михайловской ссылки Пушкина
По местам Михайловской ссылки Пушкина
По местам Михайловской ссылки Пушкина
По местам Михайловской ссылки Пушкина
По местам Михайловской ссылки Пушкина
По местам Михайловской ссылки Пушкина
По местам Михайловской ссылки Пушкина
По местам Михайловской ссылки Пушкина
По местам Михайловской ссылки Пушкина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Пскове.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Мне 40 лет. Работаю экскурсоводом с 2002 года. Провожу экскурсии по Пскову и его окрестностям на русском и английском языках. Имею два высших образования и степень кандидата педагогических наук. Стремлюсь, чтобы мой рассказ был образным и увлекательным, погружал слушателей ту реальность, свидетелями которой являются памятники старины. Люблю псковскую архитектуру и историю. Радуюсь, когда слушатели заражаются от меня интересом к тому, о чем мы говорим. С удовольствием работаю как с индивидуальными путешественниками, так и с группами, как со взрослыми, так и с детьми.
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18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Экскурсия нам очень понравилась. О жизни великого поэта в ваших удивительных местах Анна рассказала и с увлечением, и с любовью, и образно, и трогательно. Она не оставила равнодушными ни взрослых, ни детей. Также с большим интересом узнали о храмах, включенных во Всемирный список Юнеско, об архитектуре Пскова, факты об отдельных периодах его истории. Огромное спасибо!
8 января 2020
Давно хотелось побывать в Пушкинских горах, посмотреть своими глазами места, где Пушкин провел достаточно много времени. Поездка не разочаровала, интересная экспозиция, обалденно красивые виды, прекрасная природа. Анна хорошо знает тему экскурсии, имеет допуск на ведение экскурсий в усадьбах Тригорское и Михайловское, так что ждать местного экскурсовода не нужно. Единственное, что хочется посоветовать Анне - по возможности разнообразить рассказ про Александра Сергеевича, ведь как известно, он был очень яркой личностью. А здесь получается какой то вылизанный канонический образ. Иногда становится скучновато. А в остальном все понравилось.
22 ноября 2019
Большая благодарность Анне. Шикарная экскурсия. Обязательно вернемся в более теплое время года насладиться природой и духом этих мест.
7 ноября 2019
Я и моя дочь глубоко благодарны Анне за созданную творческую атмосферу, погружение в мир пушкинской поэзии. 9 часов пролетели на одном дыхании. Обязательно вернёмся побродить по аллейкам Тригорского и Михайловского, подышать тем воздухом и насладиться теми пейзажами, что вдохновляли на гениальные строки.
1 ноября 2019
Экскурсия проведена профессионально, очень понравилась. Экскурсовод доброжелательна, отзывчива, отвечала на все дополнительные вопросы. Стихи, документы, касающиеся жизни и творчества А.С.Пушкина, цитировала, что произвело на нас, учителей литературы, огромное впечатление. Спасибо большое Анне Богдановой.
Экскурсию можем рекомендовать как школьникам, так и взрослым.
15 сентября 2019
Анна, обладает глубокими, энциклопедическими знаниями и талантом прекрасного рассказчика. При этом она умеет слушать и слышать, и дает интересную именно вам информацию. Причисляя себя к искушенным туристам, тем не менее, мы поучили огромное удовольствие, он работы Анны не меньше чем от самих Пушгор. Спасибо!
27 августа 2019
Спасибо Анне за прекрасную экскурсию!! Обаятельная, интеллигентная, увлечённая своим делом- она смогла на протяжении 8 часов рассказывать так, что хотелось продолжать эту прогулку ещё и ещё, несмотря на усталость. Ты как будто попадаешь в другое измерение, другой век! Потрясающие места! История, которая оживает на твоих глазах, благодаря таким Людям как Анна и работники музея, которые восстановили, сохранили и берегут это сокровище!
24 августа 2019
Анна -замечательный, знающий и увлеченный своим делом профессионал. Рекомендуем её по Пушкинским местам. Время прошло быстро и интересно, душевно и познавательно.
21 августа 2019
Были на экскурсии 17августа, наш гид Анна, подготовила и провела экскурсию просто великолепно, нас было четверо женщин пенсионного возраста. Все в восторге, Анна профессионал высокого класса в своём деле, настолько интересно все преподносила, что 9часовая экскурсия пролетела как один миг. Эта экскурсия будет полезна не только взрослым, как мы, женщинам, но и детям школьного возраста, молодёжи. Большое спасибо Анне за великолепно проведенную работу, вы большая молодец.
21 июня 2019
Отзыв об экскурсии в Пушкиногорье
Экскурсовод Анна
11 июня 2019 года мы с женой и 2-мя внуками (14 и 11 лет) побывали в пушкинском заповеднике (Тригорское, Михайловское, Святогорский монастырь)
За это время мы прошли (по шагомеру внука) 16000 шагов. Так как наша группа была разновозрастной от 11 до 80 лет, Анна учитывала это и советовалась по деталям маршрута, что кому по силам. Кто-то мог отдохнуть, а дети шли по полной программе. Анна применяла творческий прием, активно вовлекая вопросами школьников в обсуждение истории России и истории русской литературы, читала стихи Пушкина в тех местах, где они создавались. Это очень сильный прием, информация запоминается навсегда. Анна снисходительно относилась к манерам юного поколения, которые любят слушать сидя или лежа на лужайке, не дергая детей. И дети остались очень довольны. Младший Миша 11 лет сказал, что ему понравилось в Пскове больше, чем В.Новгороде, куда мы возили их в прошлом году. А это однозначно связано с тем, кто и что им рассказывает.
Анна добрый, интеллигентный и очень знающий человек, любящий русскую историю и культуру России. Большое спасибо Анне за экскурсию
Былов Константин Владимирович
Ещё 8 отзывов

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