«Праздность вольная, подруга размышленья…» - в Пушкинский заповедник из Пскова на вашем авто
Познакомиться с жизнью псковской усадьбы, вдохновиться пейзажами и лучше узнать Пушкина
Приглашаем посетить «приют спокойствия, трудов и вдохновенья» в родовом имении матери поэта.
Знаменитые дали и неторопливый уклад дворянского поместья вдохновляли Александра Сергеевича в годы ссылки. Именно здесь он писал «Евгения Онегина» и многие другие произведения. На нашей экскурсии образ великого поэта станет ближе и понятнее.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Усадьба Михайловское
Имение Александра Сергеевича хранит тёплые воспоминания о юности и годах ссылки поэта. Вы увидите воссозданные интерьеры кабинета, столовой и домика няни. Прогуляетесь по парку, где до сих пор ощущается атмосфера, которая вдохновляла Пушкина в сложные, но плодотворные периоды его жизни.
Усадьба Тригорское
Вы побываете в доме Осиповых-Вульф, друзей, которые принимали сердечное участие в судьбе Пушкина. «В лугах, у речки, над холмом, В саду под сенью лип домашних…» поэт бывал практически в каждый свой приезд в Псковскую губернию. Здесь вы познакомитесь с образом жизни дворянства в русской глубинке. Не случайно именно в этих местах рождались строки «Евгения Онегина».
Святогорский монастырь
Мы посетим последнее земное пристанище поэта и фамильное кладбище Ганнибалов-Пушкиных. Вы узнаете историю старинного монастыря и слободы, которая впоследствии стала селом Святые горы. Сейчас оно называется Пушкинскими горами.
Организационные детали
Экскурсиях проходит на транспорте путешественников, где должно быть место для гида
Дополнительно оплачиваются входные билеты в две усадьбы — по 450 ₽ за чел. в каждую усадьбу (есть льготы), а также пропуск для автомобиля на территорию музея — 200 ₽ за машину или 500 ₽ за автобус
Обед (по желанию) не входит в стоимость — от 800 ₽ за чел.
Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 12 лет
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Пскове
Провёл экскурсии для 1894 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Михаил. Я работаю в туризме с 2007 года, и за это время собрал команду потрясающих гидов. Будем рады поделиться своими знаниями и опытом, чтобы вы могли увезти из Пскова тёплые воспоминания и свою новую историю путешествия. С радостью организуем для вас экскурсию по Пскову и окрестностям с учётом ваших индивидуальных пожеланий.
Д
Диана
13 окт 2025
Людмила Николаевна все подробно рассказала еще по дороге в Пушкинские горы! Михайловское и Тригорское очень красивые имения! всем рекомендую там побывать и познакомиться с бытом поэта!
Светлана
7 сен 2025
Экскурсия отличная. Елена рассказала много нового. Рассказ очень динамичный и интересный. Сумела заинтересовать двух подростков четырнадцати лет. (Это очень ценно). Рекомендую эту экскурсию и экскурсовода.
Е
Елена
24 авг 2025
Спасибо Михаилу за отличную организацию экскурсии. Все наши индивидуальные хотелки были учтены. Великолепный экскурсовод Лидия Николаевна, много стихов и интересных фактов, юмора и красивых мест. Безопасный, аккуратный водитель. Все топ!
О
Ольга
11 авг 2025
Великолепно организованная экскурсия в сопровождение великолепного гида Елены. Вся экскурсия - это полный восторг. Гид такого уровня- это находка!!! Чистейшая русская речь,словно соловьиная трель. Превосходное знание и подача материала. После читать дальше
экскурсии возникло желание вновь перечитывать произведения великого Пушкина. Наша семья (включая подростка 14 лет)осталась под большим впечатлением от увиденного и услышанного. Отдельный респект водителю Павлу,аккуратнейшее вождение и полный комфорт. Огромное спасибо за организацию! Однозначно рекомендую.
Т
Татьяна
24 июл 2025
Прекрасная экскурсия, экскурсовод - просто ходячая энциклопедия! Столько помнить дат, столько цитировать! 50%всей информации в стихах. Браво! Очень комфортная поездка, водитель прекрасно вел машину без экстрима! Спасибо, рекомендуем!
с
сергей
9 июн 2025
Экскурсию проводила Екатерина Александровна, великолепный гид и рассказчик. Всем рекомендую данную экскурсию, красивые, русские пейзажи, интересные истории из жизни Пушкина. Елена Александровна, выше всяких похвал, великолепный русский язык, большой багаж знаний, прекрасные стихотворения, многогранность знания истории, как псковской земли, так и исторических фактов. Рекомендую всем.
С
Светлана
27 апр 2025
Благодарим за прекрасную экскурсию в Пушгоры замечательного экскурсовода Лидию Николаевну! Своё повествование она начала ещё во Пскове, по дороге к Пушгорам. Мы узнали очень много исторических фактов из истории этих читать дальше
мест, разных эпох. Слушали затаив дыхание,настолько это было интересно! Лидия Николаевна добавляла в свой рассказ множество стихов и целые отрывки из произведений в прозе. Экскурсия длительная,девять часов,не была для нас утомительной - напротив, была очень увлекательной! Усадьбы Тригорское и Михайловское поразили своей заповедной красотой, просторами, пением птиц и даже лягушек! Сами дворянские имения поддерживаются в идеальном порядке, вокруг множество цветущих растений,прекрасный старинный парк,яблоневые сады, лес,река,овраги,мельница! Обязательно вернёмся сюда! Огромное спасибо команде Михаила,особенно Лидии Николаевне! Здоровья и долгих творческих лет,всех благ! Группа друзей-единомышленников из Санкт-Петербурга,с любовью! 23.04.25г.