Приглашаем посетить «приют спокойствия, трудов и вдохновенья» в родовом имении матери поэта. Знаменитые дали и неторопливый уклад дворянского поместья вдохновляли Александра Сергеевича в годы ссылки. Именно здесь он писал «Евгения Онегина» и многие другие произведения. На нашей экскурсии образ великого поэта станет ближе и понятнее.

Описание экскурсии

Усадьба Михайловское

Имение Александра Сергеевича хранит тёплые воспоминания о юности и годах ссылки поэта. Вы увидите воссозданные интерьеры кабинета, столовой и домика няни. Прогуляетесь по парку, где до сих пор ощущается атмосфера, которая вдохновляла Пушкина в сложные, но плодотворные периоды его жизни.

Усадьба Тригорское

Вы побываете в доме Осиповых-Вульф, друзей, которые принимали сердечное участие в судьбе Пушкина. «В лугах, у речки, над холмом, В саду под сенью лип домашних…» поэт бывал практически в каждый свой приезд в Псковскую губернию. Здесь вы познакомитесь с образом жизни дворянства в русской глубинке. Не случайно именно в этих местах рождались строки «Евгения Онегина».

Святогорский монастырь

Мы посетим последнее земное пристанище поэта и фамильное кладбище Ганнибалов-Пушкиных. Вы узнаете историю старинного монастыря и слободы, которая впоследствии стала селом Святые горы. Сейчас оно называется Пушкинскими горами.

Организационные детали